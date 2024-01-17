https://sputnikarabic.ae/20240117/قيادي-يمني-الولايات-المتحدة-تبتز-كالعادة--من-يخرج-عن-بيت-طاعتها--1085113488.html
قيادي يمني: الولايات المتحدة تبتز كالعادة من يخرج عن بيت طاعتها
قيادي يمني: الولايات المتحدة تبتز كالعادة من يخرج عن بيت طاعتها
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T15:29+0000
2024-01-17T15:29+0000
2024-01-17T15:29+0000
راديو
بلا قيود
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قيادي يمني: الولايات المتحدة تبتز كالعادة من يخرج عن بيت طاعتها
قيادي يمني: الولايات المتحدة تبتز كالعادة من يخرج عن بيت طاعتها
الإدارة الأمريكية تخطط لإعادة إدراج "أنصار الله" كحركة إرهابية. ويقول عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، عبد الملك العجري، في حديث خاص لبرنامجنا:بدوره يقول الخبير في الشأن اليمني أحمد علي أحمد البحري، في حديث لبرنامجنا:قطر تعلن توصل إسرائيل و"حماس" إلى اتفاق جديد يتعلق بالأدوية والمساعدات. ويقول الخبير في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي أحمد رفيق عوض لبرنامجنا:السعودية تدعو إلى إيجاد مسار للتهدئة في المنطقة عبر حل القضية الفلسطينية. ويقول الباحث بكرسي الأمير نايف لدراسات التطرّف في جامعة الملك سعود البروفسير نايف الوقاع، في حديث لبرنامجنا:الناتو يعلن أن الصراع في أوكرانيا أصبح حرب استنزاف. وهو ما قال عنه الباحث والمفكر السياسي، مكرم خوري مخول:خروج القوات الأمريكية من قاعدة "هيمو" في سوريا. وهو ما قال عنه الخبير العسكري، مهند الحاج علي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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2024
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
قيادي يمني: الولايات المتحدة تبتز كالعادة من يخرج عن بيت طاعتها
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الإدارة الأمريكية تخطط لإعادة إدراج "أنصار الله" كحركة إرهابية. ويقول عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، عبد الملك العجري، في حديث خاص لبرنامجنا:
"أعتقد هذا وسيلة ضغط، ودائما ما تبتز بها الولايات المتحدة خصومها، وهي بمثابة سيف تريد أن تسلطه على رقابنا، وأي جماعة أو مؤسسة أو أي دولة تخرج عن بيت الطاعة الأمريكي، سوف تصنف بالإرهاب وفرض العقوبات، واليمن في الواقع، خاضع لحصار اقتصادي منذ تسع سنوات، والبنك المركزي في صنعاء معطل، والعدوان الأمريكي مستمر من سنوات، وهذا في الواقع تحصيل حاصل".
بدوره يقول الخبير في الشأن اليمني أحمد علي أحمد البحري، في حديث لبرنامجنا:
"الولايات المتحدة مع حليفتها إسرائيل أخفقوا في غزة واليمن وفي المنطقة، وفي انسحابها من أفغانستان، ولذلك تحاول الولايات المتحدة أن تحسن من صورتها في الداخل الأمريكي خاصة أن البلاد على أبواب الانتخابات، وتحسين الصورة في العالم أجمع".
قطر تعلن توصل إسرائيل و"حماس" إلى اتفاق جديد يتعلق بالأدوية والمساعدات. ويقول الخبير في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي أحمد رفيق عوض لبرنامجنا:
"هذا اتفاق تكتيكي وسريع ويأتي ضمن مجاملات للوسطاء أكثر منه رغبة في الذهاب إلى اتفاق بين إسرائيلي وحماس".
السعودية تدعو إلى إيجاد مسار للتهدئة في المنطقة عبر حل القضية الفلسطينية. ويقول الباحث بكرسي الأمير نايف لدراسات التطرّف في جامعة الملك سعود البروفسير نايف الوقاع، في حديث لبرنامجنا:
"إسرائيل لديها مشاريع استيطانية، ولا تؤمن بالسلام، لأنها تعتبر حالة السلام بأنه ستقضي عليها، وهناك مبادرات عربية للسلام مع إسرائيل، لكن هي التي ترفض ذلك، وشروط المملكة للتطبيع مع إسرائيل هو حل القضية الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة".
الناتو يعلن أن الصراع في أوكرانيا أصبح حرب استنزاف. وهو ما قال عنه الباحث والمفكر السياسي، مكرم خوري مخول:
"لا يمكن قراءة تصريحات ستولتنبرغ إلا اعتراف بالهزيمة والخسارة أمام روسيا، فهو لا يريد أن يقول للعالم أجمع على الملأ لقد خسرنا، فحاول استخدام كلمات لولبية فحواها بنهاية المطاف أن روسيا انتصرت".
خروج القوات الأمريكية من قاعدة "هيمو" في سوريا. وهو ما قال عنه الخبير العسكري، مهند الحاج علي:
"جميع الشعوب العربية تتضامن مع فلسطين وتسعى لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لذلك استهدفت الفصائل العراقية القاعدة ردا على المجازر في القطاع، كما أنه منذ عام ونصف هناك ثورة مسلحة من قبل العشائر العربية ضد تنظيم "قسد" المدعوم أمريكيا بسبب ممارساته التي يندى لها الجبين بحق شعبنا في تلك المناطق، لذلك أدركت الولايات المتحدة أن هذا التنظيم غير قادر على تنفيذ سياساتها في سوريا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...