https://sputnikarabic.ae/20240117/قيادي-يمني-الولايات-المتحدة-تبتز-كالعادة--من-يخرج-عن-بيت-طاعتها--1085113488.html

قيادي يمني: الولايات المتحدة تبتز كالعادة من يخرج عن بيت طاعتها

قيادي يمني: الولايات المتحدة تبتز كالعادة من يخرج عن بيت طاعتها

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T15:29+0000

2024-01-17T15:29+0000

2024-01-17T15:29+0000

راديو

بلا قيود

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قيادي يمني: الولايات المتحدة تبتز كالعادة من يخرج عن بيت طاعتها قيادي يمني: الولايات المتحدة تبتز كالعادة من يخرج عن بيت طاعتها

الإدارة الأمريكية تخطط لإعادة إدراج "أنصار الله" كحركة إرهابية. ويقول عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، عبد الملك العجري، في حديث خاص لبرنامجنا:بدوره يقول الخبير في الشأن اليمني أحمد علي أحمد البحري، في حديث لبرنامجنا:قطر تعلن توصل إسرائيل و"حماس" إلى اتفاق جديد يتعلق بالأدوية والمساعدات. ويقول الخبير في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي أحمد رفيق عوض لبرنامجنا:السعودية تدعو إلى إيجاد مسار للتهدئة في المنطقة عبر حل القضية الفلسطينية. ويقول الباحث بكرسي الأمير نايف لدراسات التطرّف في جامعة الملك سعود البروفسير نايف الوقاع، في حديث لبرنامجنا:الناتو يعلن أن الصراع في أوكرانيا أصبح حرب استنزاف. وهو ما قال عنه الباحث والمفكر السياسي، مكرم خوري مخول:خروج القوات الأمريكية من قاعدة "هيمو" في سوريا. وهو ما قال عنه الخبير العسكري، مهند الحاج علي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2024

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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