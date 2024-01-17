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https://sputnikarabic.ae/20240117/ما-الذي-نعرفه-عن-الصاروخ-الباليستي-الإيراني-خيبر-شكن-1085095751.html
ما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي الإيراني "خيبر شكن"؟
ما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي الإيراني "خيبر شكن"؟
قال الحرس الثوري، يوم أمس الثلاثاء، في بيان له، إنه تم "إطلاق 4 صواريخ من طراز "خيبر- شكن" من جنوب خوزستان واستهدفت المجموعة التكفيرية في إدلب السورية". 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T11:10+0000
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وأضاف أنه تم "إطلاق 4 صواريخ من الغرب، و7 صواريخ أخرى من شمال غربي البلاد على مقر تجسس الموساد في إقليم كردستان العراق، كما تم إطلاق 9 أنواع من الصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية الأخرى في مناطق أخرى من الأراضي السورية المحتلة".تعرف على الخصائص الفنية للصاروخ الباليستي الإيراني "خيبر شكن" من خلال إنفوغراف أعده فريق "سبوتنيك".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أزاح، لأول مرة، الستار عن نظام صواريخ "رضوان" (أرض أرض)، وكذلك عرض صاروخ "خيبر شكن" بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية في إطار مراسم إحياء ذكرى أسبوع الدفاع المقدس في عام 2022.اقرأ أيضا - وزير الدفاع الإيراني: سنرد بقوة على كل عمل ينتهك حقوقنا ولن نضع أي حدود
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انفوجرافيك, إيران, رصد عسكري, инфографика
انفوجرافيك, إيران, رصد عسكري, инфографика

ما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي الإيراني "خيبر شكن"؟

11:10 GMT 17.01.2024
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قال الحرس الثوري، يوم أمس الثلاثاء، في بيان له، إنه تم "إطلاق 4 صواريخ من طراز "خيبر- شكن" من جنوب خوزستان واستهدفت المجموعة التكفيرية في إدلب السورية".
وأضاف أنه تم "إطلاق 4 صواريخ من الغرب، و7 صواريخ أخرى من شمال غربي البلاد على مقر تجسس الموساد في إقليم كردستان العراق، كما تم إطلاق 9 أنواع من الصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية الأخرى في مناطق أخرى من الأراضي السورية المحتلة".
تعرف على الخصائص الفنية للصاروخ الباليستي الإيراني "خيبر شكن" من خلال إنفوغراف أعده فريق "سبوتنيك".
خصائص الصاروخ الباليستي الإيراني خيبر شكن - سبوتنيك عربي
خصائص الصاروخ الباليستي الإيراني خيبر شكن - سبوتنيك عربي
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أزاح، لأول مرة، الستار عن نظام صواريخ "رضوان" (أرض أرض)، وكذلك عرض صاروخ "خيبر شكن" بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية في إطار مراسم إحياء ذكرى أسبوع الدفاع المقدس في عام 2022.
اقرأ أيضا - وزير الدفاع الإيراني: سنرد بقوة على كل عمل ينتهك حقوقنا ولن نضع أي حدود
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