https://sputnikarabic.ae/20240117/محاضرة-تفاعلية-حول-دور-منصة-تلغرام-في-الإعلام--1085112369.html
محاضرة تفاعلية حول دور منصة "تلغرام" في الإعلام
محاضرة تفاعلية حول دور منصة "تلغرام" في الإعلام
عقدت، اليوم الأربعاء، أولى الدورات التدريبية لمشروع "سبوتنيك برو"، في عام 2024، المقامة بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T15:14+0000
2024-01-17T15:14+0000
2024-01-17T15:14+0000
حصري
روسيا
سبوتنيك
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072789437_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_d5ce864f7c0a39ff80cad3c2fe0de5f5.jpg
وتعد هذه الدورات ضمن سلسلة المحاضرات التفاعلية التي بدأت العام الماضي للصحفيين والإعلاميين من مختلف المحطات والوسائل الإعلامية من منسوبي الاتحاد.واستهلّ رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور عمرو الليثي، جلسة المحاضرة التفاعلية وتمنى للمشاركين أن يتعلموا الجديد في هذا الإطار، قائلا: "هذه هي المحاضرة السادسة في تعاوننا المستمر مع "سبوتنيك"، وأن هذه الاتفاقية من أكثر الاتفاقيات فعالية، التي أبرمها اتحادنا مع مؤسسة إعلامية".وكان من بين المشاركين صحفيون من المملكة العربية السعودية، ونيجيريا، والسودان، والمغرب وماليزيا، ومصر، واليمن.وفي السياق نفسه، قالت المحاضرة أناستاسيا غومكتسيان: "لا تزال منصة "تلغرام" تكتسب شعبية ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا في الخارج، إنها ثاني أكثر الرسائل شعبية في العالم".وختمت بالقول: "من الرائع أن يهتم الصحفيون من العديد من البلدان بكيفية الترويج لمحتواهم على هذه المنصة".
https://sputnikarabic.ae/20231110/جامعة-لبنانية-كبرى-تشارك-في-مشروع-سبوتنيك-برو--1083020251.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072789437_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_8cac2abab3a26e98afad802d2d5d9ccf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, روسيا, سبوتنيك, العالم العربي
حصري, روسيا, سبوتنيك, العالم العربي
محاضرة تفاعلية حول دور منصة "تلغرام" في الإعلام
حصري
عقدت، اليوم الأربعاء، أولى الدورات التدريبية لمشروع "سبوتنيك برو"، في عام 2024، المقامة بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في المركز الصحفي الدولي للوسائط المتعددة في "سبوتنيك".
وتعد هذه الدورات ضمن سلسلة المحاضرات التفاعلية التي بدأت العام الماضي للصحفيين والإعلاميين من مختلف المحطات والوسائل الإعلامية من منسوبي الاتحاد.
وافتتحت كبيرة المحررين، أناستاسيا غومكتسيان، تلك الفعالية، متحدثةً للمشاركين عن نصائح العمل على منصة "تلغرام"، والترويج للمحتوى من خلال قنواته، والمقاييس وقدرات التحليل والعديد من النقاط الأخرى في هذا المجال.
واستهلّ رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور عمرو الليثي، جلسة المحاضرة التفاعلية وتمنى للمشاركين أن يتعلموا الجديد في هذا الإطار، قائلا: "هذه هي المحاضرة السادسة في تعاوننا المستمر مع "سبوتنيك"، وأن هذه الاتفاقية من أكثر الاتفاقيات فعالية، التي أبرمها اتحادنا مع مؤسسة إعلامية".
10 نوفمبر 2023, 14:40 GMT
وكان من بين المشاركين صحفيون من المملكة العربية السعودية، ونيجيريا،
والسودان، والمغرب وماليزيا، ومصر، واليمن.
وفي السياق نفسه، قالت المحاضرة أناستاسيا غومكتسيان: "لا تزال منصة "تلغرام" تكتسب شعبية ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا في الخارج، إنها ثاني أكثر الرسائل شعبية في العالم".
وختمت بالقول: "من الرائع أن يهتم الصحفيون من العديد من البلدان بكيفية الترويج لمحتواهم على هذه المنصة".