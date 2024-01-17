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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240117/معهد-أبحاث-الصلب-الروسي-يزيد-الإنتاج-الحربي-3-أضعاف-1085083734.html
معهد أبحاث الصلب الروسي يزيد الإنتاج الحربي 3 أضعاف
معهد أبحاث الصلب الروسي يزيد الإنتاج الحربي 3 أضعاف
أعلن معهد أبحاث الصلب في روسيا زيادة حجم الإنتاج الصناعي الحربي، وذلك على خلفية تزايد طلبات الأسلحة المقدمة من وزارة الدفاع الروسية بنحو ثلاثة أضعاف. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T09:15+0000
2024-01-17T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن معهد أبحاث الصلب يعمل على أكثر من 40 مشروع بحث وتطوير في مجال حماية معدات الدبابات العسكرية في الوقت الراهن.ومن جهتها، أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "كلاشينكوف" أنه تم إطلاق عملية إنتاج الحماية الديناميكية للمركبة المدرعة "BMP-3" كأولوية قصوى في الوقت الراهن، مضيفة أنه يتم في الوقت نفسه تطوير مجموعة من وسائل التخفي بشكل تسلسلي للدبابات من طراز "تي 90 إم" و"تي 90 و80 و72"، حيث يستمر الإنتاج التسلسلي لعناصر الحماية الديناميكية الجديدة كذلك من طراز 4S24 و4S25 الذي يعد نظاما للحماية الديناميكية وهو قادر على تحمل تأثير اختراق يصل إلى 500 ملم من الدروع الفولاذية.يذكر أن معهد الأبحاث أتقن إنتاج حماية إضافية ضد التجزئة للمعدات الخاصة غير المدرعة للتشكيلات الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231205/تسليم-دفعة-من-دبابات-تي-90-إم-المطورة-إلى-القوات-الروسية-1083760122.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

معهد أبحاث الصلب الروسي يزيد الإنتاج الحربي 3 أضعاف

09:15 GMT 17.01.2024
© Sputnik . Alexey Drujinin / الانتقال إلى بنك الصورمصنع "أورال فاغون زافود"
مصنع أورال فاغون زافود - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Sputnik . Alexey Drujinin
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أعلن معهد أبحاث الصلب في روسيا زيادة حجم الإنتاج الصناعي الحربي، وذلك على خلفية تزايد طلبات الأسلحة المقدمة من وزارة الدفاع الروسية بنحو ثلاثة أضعاف.
وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن معهد أبحاث الصلب يعمل على أكثر من 40 مشروع بحث وتطوير في مجال حماية معدات الدبابات العسكرية في الوقت الراهن.
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
تسليم دفعة من دبابات "تي-90 إم" المطورة إلى القوات الروسية
5 ديسمبر 2023, 07:23 GMT
ومن جهتها، أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "كلاشينكوف" أنه تم إطلاق عملية إنتاج الحماية الديناميكية للمركبة المدرعة "BMP-3" كأولوية قصوى في الوقت الراهن، مضيفة أنه يتم في الوقت نفسه تطوير مجموعة من وسائل التخفي بشكل تسلسلي للدبابات من طراز "تي 90 إم" و"تي 90 و80 و72"، حيث يستمر الإنتاج التسلسلي لعناصر الحماية الديناميكية الجديدة كذلك من طراز 4S24 و4S25 الذي يعد نظاما للحماية الديناميكية وهو قادر على تحمل تأثير اختراق يصل إلى 500 ملم من الدروع الفولاذية.
يذكر أن معهد الأبحاث أتقن إنتاج حماية إضافية ضد التجزئة للمعدات الخاصة غير المدرعة للتشكيلات الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية الروسية.
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