https://sputnikarabic.ae/20240117/معهد-أبحاث-الصلب-الروسي-يزيد-الإنتاج-الحربي-3-أضعاف-1085083734.html
معهد أبحاث الصلب الروسي يزيد الإنتاج الحربي 3 أضعاف
معهد أبحاث الصلب الروسي يزيد الإنتاج الحربي 3 أضعاف
أعلن معهد أبحاث الصلب في روسيا زيادة حجم الإنتاج الصناعي الحربي، وذلك على خلفية تزايد طلبات الأسلحة المقدمة من وزارة الدفاع الروسية بنحو ثلاثة أضعاف. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T09:15+0000
2024-01-17T09:15+0000
2024-01-17T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101810/18/1018101854_0:5:3624:2044_1920x0_80_0_0_35ce2576b9d25ca01b45302ef545be5f.jpg
وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن معهد أبحاث الصلب يعمل على أكثر من 40 مشروع بحث وتطوير في مجال حماية معدات الدبابات العسكرية في الوقت الراهن.ومن جهتها، أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "كلاشينكوف" أنه تم إطلاق عملية إنتاج الحماية الديناميكية للمركبة المدرعة "BMP-3" كأولوية قصوى في الوقت الراهن، مضيفة أنه يتم في الوقت نفسه تطوير مجموعة من وسائل التخفي بشكل تسلسلي للدبابات من طراز "تي 90 إم" و"تي 90 و80 و72"، حيث يستمر الإنتاج التسلسلي لعناصر الحماية الديناميكية الجديدة كذلك من طراز 4S24 و4S25 الذي يعد نظاما للحماية الديناميكية وهو قادر على تحمل تأثير اختراق يصل إلى 500 ملم من الدروع الفولاذية.يذكر أن معهد الأبحاث أتقن إنتاج حماية إضافية ضد التجزئة للمعدات الخاصة غير المدرعة للتشكيلات الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231205/تسليم-دفعة-من-دبابات-تي-90-إم-المطورة-إلى-القوات-الروسية-1083760122.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101810/18/1018101854_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_754395adc4f2e05a86101925d81ada6b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
معهد أبحاث الصلب الروسي يزيد الإنتاج الحربي 3 أضعاف
أعلن معهد أبحاث الصلب في روسيا زيادة حجم الإنتاج الصناعي الحربي، وذلك على خلفية تزايد طلبات الأسلحة المقدمة من وزارة الدفاع الروسية بنحو ثلاثة أضعاف.
وأشارت
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن معهد أبحاث الصلب يعمل على أكثر من 40 مشروع بحث وتطوير في مجال حماية معدات الدبابات العسكرية في الوقت الراهن.
ومن جهتها، أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "كلاشينكوف" أنه تم إطلاق عملية إنتاج الحماية الديناميكية للمركبة المدرعة "BMP-3" كأولوية قصوى في الوقت الراهن، مضيفة أنه يتم في الوقت نفسه تطوير مجموعة من وسائل التخفي بشكل تسلسلي للدبابات من طراز "تي 90 إم" و"تي 90 و80 و72"، حيث يستمر الإنتاج التسلسلي لعناصر الحماية الديناميكية الجديدة كذلك من طراز 4S24 و4S25 الذي يعد نظاما للحماية الديناميكية وهو قادر على تحمل تأثير اختراق يصل إلى 500 ملم من الدروع الفولاذية.
يذكر أن معهد الأبحاث أتقن إنتاج حماية إضافية ضد التجزئة للمعدات الخاصة غير المدرعة للتشكيلات الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية الروسية.