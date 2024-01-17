https://sputnikarabic.ae/20240117/نتنياهو-يؤكد-استمرار-الحرب-على-غزة-إلى-حين-القضاء-على-حماس-وإعادة-المحتجزين--1085116878.html
نتنياهو يؤكد استمرار الحرب على غزة إلى حين القضاء على حماس وإعادة المحتجزين
نتنياهو يؤكد استمرار الحرب على غزة إلى حين القضاء على حماس وإعادة المحتجزين
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن الحرب على غزة مستمرة إلى حين تحقيق أهدافها المحددة بالقضاء على حماس وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لديها وضمان... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T17:41+0000
2024-01-17T17:41+0000
2024-01-17T17:41+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، خلال جولة تفقدية لقاعدة نيفاطيم الجوية في صحراء النقب جنوبي إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن "الحرب مستمرة وستستمر حتى النهاية، حتى نحقق جميع أهدافنا، إعادة المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أي تهديد على إسرائيل بعد الآن".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240117/غالانت-إذا-لم-يتم-حل-حماس-بشكل-كامل-فلن-نتمكن-من-العيش-في-إسرائيل-1085116251.html
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العالم, اسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
العالم, اسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
نتنياهو يؤكد استمرار الحرب على غزة إلى حين القضاء على حماس وإعادة المحتجزين
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن الحرب على غزة مستمرة إلى حين تحقيق أهدافها المحددة بالقضاء على حماس وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لديها وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد مستقبلي على إسرائيل.
القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، خلال جولة تفقدية لقاعدة نيفاطيم الجوية في صحراء النقب جنوبي إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن "الحرب مستمرة وستستمر حتى النهاية، حتى نحقق جميع أهدافنا، إعادة المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أي تهديد على إسرائيل بعد الآن".
وأضاف: "ولكي لا يفهمنا أي أحد على نحو خاطئ، سنواصل القتال في البر والبحر والجو حتى النصر الكامل".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.