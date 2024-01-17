https://sputnikarabic.ae/20240117/وزير-الاقتصاد-الألماني-اقتصادنا-لا-يحصل-على-أموال-كافية-بسبب-الإنفاق-على-دعم-أوكرانيا-1085114534.html
وزير الاقتصاد الألماني: اقتصادنا لا يحصل على أموال كافية بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا
وزير الاقتصاد الألماني: اقتصادنا لا يحصل على أموال كافية بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا
اعترف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الاقتصاد الألماني لا يتلقى أموالاً كافية بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T15:57+0000
2024-01-17T15:57+0000
2024-01-17T15:57+0000
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قال هبايك أمام البرلمان: "نحن نقدم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، وكذلك للدول الأوروبية التي تواصل دعم أوكرانيا. لذلك، نحن ننفق المال، وهذه الأموال لم تعد موجودة، ويجب الاعتراف بأنها لا تتدفق إلى اقتصادنا".وأشار إلى أن ألمانيا لا تستطيع التنافس مع الدول الأخرى في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، بعد رفض الوقود الأزرق من روسيا، ارتفعت أسعار الطاقة في البلاد.وتعد ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة للمساعدات لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وأعلنت الحكومة الألمانية، أن ألمانيا تخطط في عام 2024 لتقديم مساعدة عسكرية لكييف بقيمة تزيد على 7 مليارات يورو.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأصبحت صادرات الغاز إلى ألمانيا أكثر صعوبة بشكل ملحوظ بعد الهجمات الإرهابية على خطي أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 في عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20240115/مصادر-تتحدث-عن-استعداد-ألمانيا-للحرب-مع-روسيا-1084992214.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم, روسيا
أخبار ألمانيا, العالم, روسيا
وزير الاقتصاد الألماني: اقتصادنا لا يحصل على أموال كافية بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا
اعترف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الاقتصاد الألماني لا يتلقى أموالاً كافية بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا.
قال هبايك أمام البرلمان: "نحن نقدم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، وكذلك للدول الأوروبية التي تواصل دعم أوكرانيا. لذلك، نحن ننفق المال، وهذه الأموال لم تعد موجودة، ويجب الاعتراف بأنها لا تتدفق إلى اقتصادنا".
وأضاف: "ألمانيا في وضع صعب للغاية حقًا لسببين. أولاً، على عكس الدول الأخرى، كانت إمدادات الطاقة في ألمانيا مبنية إلى حد كبير على الاعتماد على الغاز الروسي. وقد أعطانا هذا ميزة تنافسية في الماضي، وكان مربحًا للغاية".
وأشار إلى أن ألمانيا لا تستطيع التنافس مع الدول الأخرى في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، بعد رفض الوقود الأزرق من روسيا، ارتفعت أسعار الطاقة في البلاد.
ووفقا له، فإن العامل الثاني الذي يضعف الاقتصاد الوطني هو اعتماد البلاد على الصادرات، وذلك يتطلب استقرارا في الأسواق العالمية، وهو أمر غير موجود حاليا.
وتعد ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة للمساعدات لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وأعلنت الحكومة الألمانية، أن ألمانيا تخطط في عام 2024 لتقديم مساعدة عسكرية لكييف بقيمة تزيد على 7 مليارات يورو.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وأصبحت صادرات الغاز إلى ألمانيا أكثر صعوبة بشكل ملحوظ بعد الهجمات الإرهابية على خطي أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 في عام 2022.