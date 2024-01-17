https://sputnikarabic.ae/20240117/وزير-الاقتصاد-الألماني-اقتصادنا-لا-يحصل-على-أموال-كافية-بسبب-الإنفاق-على-دعم-أوكرانيا-1085114534.html

وزير الاقتصاد الألماني: اقتصادنا لا يحصل على أموال كافية بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا

وزير الاقتصاد الألماني: اقتصادنا لا يحصل على أموال كافية بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا

اعترف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الاقتصاد الألماني لا يتلقى أموالاً كافية بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا. 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T15:57+0000

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قال هبايك أمام البرلمان: "نحن نقدم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، وكذلك للدول الأوروبية التي تواصل دعم أوكرانيا. لذلك، نحن ننفق المال، وهذه الأموال لم تعد موجودة، ويجب الاعتراف بأنها لا تتدفق إلى اقتصادنا".وأشار إلى أن ألمانيا لا تستطيع التنافس مع الدول الأخرى في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، بعد رفض الوقود الأزرق من روسيا، ارتفعت أسعار الطاقة في البلاد.وتعد ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة للمساعدات لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وأعلنت الحكومة الألمانية، أن ألمانيا تخطط في عام 2024 لتقديم مساعدة عسكرية لكييف بقيمة تزيد على 7 مليارات يورو.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأصبحت صادرات الغاز إلى ألمانيا أكثر صعوبة بشكل ملحوظ بعد الهجمات الإرهابية على خطي أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 في عام 2022.

https://sputnikarabic.ae/20240115/مصادر-تتحدث-عن-استعداد-ألمانيا-للحرب-مع-روسيا-1084992214.html

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