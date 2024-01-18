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https://sputnikarabic.ae/20240118/أبرز-الإنجازات-الدفاعية-الإيرانية-1085131245.html
أبرز الإنجازات الدفاعية الإيرانية
أبرز الإنجازات الدفاعية الإيرانية
قام الحرس الثوري الإيراني، خلال الأيام القليلة الماضية، بسلسلة من الهجمات الصاروخية على أهداف في كل من سوريا والعراق، حيث أكد أن "الأهداف التي تم ضربها تعود... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T10:02+0000
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واستخدم الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مختلفة في هجماته، حيث أفادت وسائل إعلام أن الأسلحة التي استخدمتها إيران كانت عالية الدقة وذات إنتاج محلي.تعرف على آخر الإنجازات المهمة للصناعة الدفاعية الإيرانية، في الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".اقرأ أيضا - 5 أسلحة تدجج الجيش الإيراني بقوة ضاربةشاهد أيضا أيضا - ما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي الإيراني "خيبر شكن"؟
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انفوجرافيك, رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, инфографика, الحرس الثوري الإيراني
انفوجرافيك, رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, инфографика, الحرس الثوري الإيراني

أبرز الإنجازات الدفاعية الإيرانية

10:02 GMT 18.01.2024
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قام الحرس الثوري الإيراني، خلال الأيام القليلة الماضية، بسلسلة من الهجمات الصاروخية على أهداف في كل من سوريا والعراق، حيث أكد أن "الأهداف التي تم ضربها تعود إلى المنظمات الإرهابية والموساد".
واستخدم الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مختلفة في هجماته، حيث أفادت وسائل إعلام أن الأسلحة التي استخدمتها إيران كانت عالية الدقة وذات إنتاج محلي.
تعرف على آخر الإنجازات المهمة للصناعة الدفاعية الإيرانية، في الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
اقرأ أيضا - 5 أسلحة تدجج الجيش الإيراني بقوة ضاربة
شاهد أيضا أيضا - ما الذي نعرفه عن الصاروخ الباليستي الإيراني "خيبر شكن"؟
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