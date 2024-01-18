https://sputnikarabic.ae/20240118/أنصار-الله-تعلن-أن-عملياتها-في-البحر-الأحمر-ستشمل-السفن-الأمريكية-والبريطانية-1085149728.html

"أنصار الله" تعلن أن عملياتها في البحر الأحمر ستشمل السفن الأمريكية والبريطانية

"أنصار الله" تعلن أن عملياتها في البحر الأحمر ستشمل السفن الأمريكية والبريطانية

أعلن زعيم "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن العمليات في البحر الأحمر سيتم توسيعها لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، مؤكدًا أن الضربات... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T16:27+0000

2024-01-18T16:27+0000

2024-01-18T16:27+0000

أخبار اليمن الأن

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104164/59/1041645989_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_10497ad5a0ac0fc9b30913e808464292.jpg

وقال الحوثي، في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم "أنصار الله": "العدوان على شعبنا هو عدوان وانتهاك مباشر لسيادة اليمن".وتابع: "أمريكا تريد أن تكون البحار آمنة لوصول ما تقدمه من مساندة وإمكانات للعدو الإسرائيلي".وحذر الحوثي، الدول من "التورط مع أمريكا وبريطانيا في العدوان على اليمن والشعب الفلسطيني".وشدد زعيم "أنصار الله" على "مواصلة دعم ومساندة ومناصرة الشعب الفلسطيني والضغط بكل الوسائل"، مؤكدًا أن "من حق أهالي غزة أن ينتهي الحصار عليهم وتتدفق المواد الغذائية والطبية، وأن يكون للشعب الفلسطيني ممر مائي إضافة إلى المنفذ المصري".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، تصنيف "أنصار الله" اليمنية "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يومًا"، مضيفة أن "الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".من جهتها، اعتبرت "أنصار الله" أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20240118/قيادي-في-أنصار-الله-سنواصل-مهاجمة-السفن-رغم-إدراجنا-ضمن-قائمة-الإرهابيين-1085131806.html

https://sputnikarabic.ae/20240118/سلسلة-غارات-أمريكية-وبريطانية-تستهدف-مواقع-لـ-أنصار-الله-في-5-محافظات-باليمن-1085123358.html

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار