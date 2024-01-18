https://sputnikarabic.ae/20240118/الجيش-الروسي-يدمر-نقطتي-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-و4-مستودعات-للصواريخ-والذخيرة-الأوكرانية-1085138712.html
الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار للمرتزقة الأجانب و4 مستودعات للصواريخ والذخيرة الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار للمرتزقة الأجانب و4 مستودعات للصواريخ والذخيرة الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت نقطتي انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب، ودمرت 4 مستودعات للصواريخ والذخيرة التابعة للقوات... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T13:06+0000
2024-01-18T13:06+0000
2024-01-18T13:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضربت القوات الصاروخية والمدفعية والمسيرات التابعة للقوات الروسية نقطتي انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، و4 مستودعات للصواريخ والذخيرة، و117 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، كما تم استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية في 133 منطقة".وتابع البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين تكتيكيين من طراز "توشكا يو"، وقنبلة جوية موجهة أمريكية الصنع من طراز "جدام"، بالإضافة إلى 18 صاروخا من طراز "هيمارس"، و"فامبير".وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 91 مركبة جوية أوكرانية دون طيار، في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه، ومقاطعة خيرسون.
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روسيا
الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار للمرتزقة الأجانب و4 مستودعات للصواريخ والذخيرة الأوكرانية
13:06 GMT 18.01.2024 (تم التحديث: 13:27 GMT 18.01.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت نقطتي انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب، ودمرت 4 مستودعات للصواريخ والذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضربت القوات الصاروخية والمدفعية والمسيرات التابعة للقوات الروسية نقطتي انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، و4 مستودعات للصواريخ والذخيرة، و117 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، كما تم استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية في 133 منطقة".
وتابع البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين تكتيكيين من طراز "توشكا يو"، وقنبلة جوية موجهة أمريكية الصنع من طراز "جدام"، بالإضافة إلى 18 صاروخا من طراز "هيمارس"، و"فامبير".
وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 91 مركبة جوية أوكرانية دون طيار، في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه، ومقاطعة خيرسون.