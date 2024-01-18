https://sputnikarabic.ae/20240118/القوات-الروسية-تباشر-تقديم-الخدمات-الطبية-لسكان-مدينة-الحسكة-السورية--1085152867.html

القوات الروسية تباشر تقديم الخدمات الطبية لسكان مدينة الحسكة السورية

القوات الروسية تباشر تقديم الخدمات الطبية لسكان مدينة الحسكة السورية

افتتحت القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، عيادات لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة والأدوية للمرضى والمحتاجين في المدينة. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T17:16+0000

2024-01-18T17:16+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية، نقلت عبر قاعدتها في مدينة القامشلي، مجموعة من الأطباء والممرضين إلى مركز "اللؤلؤة" الطبي المحدث، حيث قاموا بتقديم العلاج والاستشارات الطبية لمجموعة من سكان مدينة الحسكة وريفها من أصحاب الأمراض العصبية.وقال المسؤول الطبي في قاعدة القامشلي من القوات الروسية، الطبيب الضابط أندرية، في تصريح لـ"سبوتنيك": "ضمن المهام الإنسانية التي يقوم بها الجيش الروسي ضمن مجالات عمله في سوريا، قام بالعمل والتنسيق مع مديرية صحة محافظة الحسكة على افتتاح ثلاثة عيادات طبية في اختصاصات الجراحة العامة والداخلية والعصبية".وأضاف الطبيب الضابط أندريه: "باشرنا، اليوم الخميس، أول نشاطاتنا بتقديم مجموعة من المعاينات والاستشارات والأدوية لعدد جيد من المرضى الذين يعانون من مشاكل عصبية، في سياق خطة يتم خلالها زيارة مركز "اللؤلؤة" الطبي المحدث ضمن برنامج شهري سيتم الاتفاق عليه مع الجهات الحكومية السورية".وكانت القوات الروسية، كرمت عدد كبير من الأطفال الذين تعلموا اللغة الروسية، إضافة لعدد من الأطفال الأيتام ضمن دار الرحمة للأيتام في مدينة القامشلي بحضور قائد قاعدة القامشلي الروسية اللواء سيرغي، بمناسبة بداية العام الجديد.كما وزعت قبلها، 750 سلة غذائية وطحين على مجموعة من الأسر الفقيرة في مدينة الحسكة، وتم توزيع أحذية وملابس شتوية على سكان قرية طرطب وقرطاسية تعليمية لـ63 طالب وطالبة من أبناء قرية ملوك سراي في ريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في مدرستهم الريفية، تضمنت دفاتر وأقلام وحقائب وأدوات دراسية متنوعة، كما وزعت أيضًا 300 سلة غذائية وقدمت مساعدات طبية لأهالي قرية العويجة في ريف القامشلي الجنوبي.وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي، قد وزع مساعدات إغاثية وأجرى فحوصات طبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة، على مدى السنوات والأشهر الماضية.

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