عربي
الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار للمرتزقة الأجانب و4 مستودعات للصواريخ والذخيرة الأوكرانية
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240118/القوات-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-فيسيلوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1085139867.html
القوات الروسية تعلن تحرير بلدة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تعلن تحرير بلدة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة فيسيلوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T13:37+0000
2024-01-18T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011574_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_016dd77944890cb41bc073bc8da20524.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة الإجراءات النشطة الناجحة لوحدات قوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة فيسيلوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة "الشرق" بالتعاون مع الطيران والمدفعية هجومًا للمجموعة الهجومية التابعة للواء الهجومي المحمول جوًا رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان: "بالإضافة إلى ذلك، هُزمت تشكيلات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 128 في قرية فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقد العدو أكثر من 130 عسكريًا ومركبتين ومدفعين من طراز "إف إتش -70" مصنوعة في بريطانيا، بالإضافة إلى مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كارب".وأشار الدفاع إلى أنه "في اتجاه زابوروجيه، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفعين من طراز "دي-30" و"دي-20".
https://sputnikarabic.ae/20240118/الجيش-الروسي-يدمر-نقطتي-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-و4-مستودعات-للصواريخ-والذخيرة-الأوكرانية-1085138712.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011574_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_2642e5512ad730ad5ad582b4196c6471.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

القوات الروسية تعلن تحرير بلدة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

13:37 GMT 18.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة فيسيلوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة الإجراءات النشطة الناجحة لوحدات قوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة فيسيلوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت: "أدت الغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة إلى تدمير القوى العاملة ومعدات الألوية الآلية 22 و42 و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات كليشيفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة "الشرق" بالتعاون مع الطيران والمدفعية هجومًا للمجموعة الهجومية التابعة للواء الهجومي المحمول جوًا رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أنه "نتيجة لذلك، تم القضاء على أكثر من 260 عسكريًا، بالإضافة إلى تدمير دبابة ومركبتي مشاة قتاليتين، و17 مركبة، وتم استهداف ثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم 777"، ومنشآت مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" و"غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-30".

فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار للمرتزقة الأجانب و4 مستودعات للصواريخ والذخيرة الأوكرانية
13:06 GMT
وبحسب البيان: "بالإضافة إلى ذلك، هُزمت تشكيلات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 128 في قرية فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقد العدو أكثر من 130 عسكريًا ومركبتين ومدفعين من طراز "إف إتش -70" مصنوعة في بريطانيا، بالإضافة إلى مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كارب".
وأشار الدفاع إلى أنه "في اتجاه زابوروجيه، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفعين من طراز "دي-30" و"دي-20".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديو14:32 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала