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https://sputnikarabic.ae/20240118/المقاومة-العراقية-تقصف-مقر-المخابرات-الأمريكية-شرقي-سوريا-للمرة-الثانية-1085155161.html
المقاومة العراقية تقصف مقر المخابرات الأمريكية شرقي سوريا للمرة الثانية
المقاومة العراقية تقصف مقر المخابرات الأمريكية شرقي سوريا للمرة الثانية
هاجمت طائرات مسيرة انتحارية أطلقتها المقاومة العراقية، موقعا تابعاً لـ"الاستخبارات الأمريكية" وقوات "قسد" الموالية لها حيث تتمركز ضمنه، في بلدة هيمو بريف... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T18:59+0000
2024-01-18T18:59+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن موقعا تحت نفوذ الجيش الأمريكي ومخابراته ضمن مباني ( مركز البحوث العلمية و معهد الالآت الزراعية) والذي يضم مركزا استخباراتيا أمريكيا، وما يسمى محاكم "الإرهاب" أو مسلحي تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول عديدة).وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها الهجوم المذكور.وانسحبت قوات أمريكية من تمركزها من الموقع المذكور في بلدة هيمو غربي مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، في 8 يناير /كانون الثاني الحالي، إلى قاعدة تل بيدر 30 كم شمالي غربي الحسكة، والقوات التي كانت متواجدة في نقطة هيمو، هي من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية cia.وتعرضت القواعد الأمريكية اللاشرعية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الفائت، لأكثر من 100 هجوم عبر القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240110/فصائل-عراقية-تعلن-استهدافها-قاعدة-هيمو-العسكرية-الأمريكية-شمال-شرقي-سوريا-1084868859.html
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حصري, أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي
حصري, أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي

المقاومة العراقية تقصف مقر المخابرات الأمريكية شرقي سوريا للمرة الثانية

18:59 GMT 18.01.2024
© Sputnik . Atia Al atiaقتلى في غارة لطائرة تركية مسيرة استهدفت موقعا لقوات "قسد" بمدينة القامشلي شرقي سوريا
قتلى في غارة لطائرة تركية مسيرة استهدفت موقعا لقوات قسد بمدينة القامشلي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© Sputnik . Atia Al atia
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حصري
هاجمت طائرات مسيرة انتحارية أطلقتها المقاومة العراقية، موقعا تابعاً لـ"الاستخبارات الأمريكية" وقوات "قسد" الموالية لها حيث تتمركز ضمنه، في بلدة هيمو بريف القامشلي الغربي في محافظة الحسكة، وهو الهجوم الثاني الذي يتعرض له الموقع المذكور خلال الـ10 الأيام الماضية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن موقعا تحت نفوذ الجيش الأمريكي ومخابراته ضمن مباني ( مركز البحوث العلمية و معهد الالآت الزراعية) والذي يضم مركزا استخباراتيا أمريكيا، وما يسمى محاكم "الإرهاب" أو مسلحي تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول عديدة).
وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها الهجوم المذكور.
قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
فصائل عراقية تعلن استهدافها قاعدة "هيمو" العسكرية الأمريكية شمال شرقي سوريا
10 يناير, 20:46 GMT

وجاء في البيان: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسيّر قاعدة هيمو المحتلة والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد".

وانسحبت قوات أمريكية من تمركزها من الموقع المذكور في بلدة هيمو غربي مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، في 8 يناير /كانون الثاني الحالي، إلى قاعدة تل بيدر 30 كم شمالي غربي الحسكة، والقوات التي كانت متواجدة في نقطة هيمو، هي من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية cia.
وتعرضت القواعد الأمريكية اللاشرعية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الفائت، لأكثر من 100 هجوم عبر القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة.
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