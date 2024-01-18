https://sputnikarabic.ae/20240118/بن-غفير-يوجه-الشرطة-الإسرائيلية-بقتل-الفلسطينيين-حتى-ولو-لم-يشكلوا-تهديدا-1085149416.html

بن غفير يوجه الشرطة الإسرائيلية بقتل الفلسطينيين حتى ولو لم يشكلوا تهديدا

بن غفير يوجه الشرطة الإسرائيلية بقتل الفلسطينيين حتى ولو لم يشكلوا تهديدا

وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، عناصر الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدًا على حياتهم. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T16:07+0000

2024-01-18T16:07+0000

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وقالت قناة "كان" الرسمية: "خلافًا لتعليمات إطلاق النار، الوزير بن غفير قال لمقاتلي ياماس (وحدة شرطية خاصة تنشط في مكافحة "الإرهاب") في الضفة الغربية: لديكم كل الدعم مني، عندما ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر، أطلقوا النار عليه".ولم يحدد بن غفير مواصفات ما سماه "الإرهابي الذي لا يعرض القوات الإسرائيلية للخطر"، وهو ما قد يفتح الباب أمام قتل المزيد من الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، التي تشهد توترًا متزايدًا.من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن تصريحات بن غفير جاءت خلال تفقده لقاعدة "ياماس" و"مغاف" (شرطة حرس الحدود) في الضفة الغربية.وأضافت أن بن غفير قال للمقاتلين: "لديكم كل الدعم مني، عندما تكونون في خطر على حياتكم أو ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر - أطلقوا النار. أنا في ظهركم. شعرة من شعر رأسكم تساوي ألف إرهابي".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع "عدد الشهداء" برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس إلى 367 منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من بينهم 97 طفلاً، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 4 آلاف و212 فلسطينيًا، بينهم 637 طفلاً.

https://sputnikarabic.ae/20240118/بن-غفير-يعترض-على-التحقيق-مع-عضو-كنيست-من-حزبه-متهم-بتعذيب-فلسطينيين-1085148079.html

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