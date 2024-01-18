عربي
https://sputnikarabic.ae/20240118/بن-غفير-يوجه-الشرطة-الإسرائيلية-بقتل-الفلسطينيين-حتى-ولو-لم-يشكلوا-تهديدا-1085149416.html
بن غفير يوجه الشرطة الإسرائيلية بقتل الفلسطينيين حتى ولو لم يشكلوا تهديدا
بن غفير يوجه الشرطة الإسرائيلية بقتل الفلسطينيين حتى ولو لم يشكلوا تهديدا
وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، عناصر الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدًا على حياتهم. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T16:07+0000
2024-01-18T16:07+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072863138_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_ad140b1d9832cb97f64160a047de88c2.jpg
وقالت قناة "كان" الرسمية: "خلافًا لتعليمات إطلاق النار، الوزير بن غفير قال لمقاتلي ياماس (وحدة شرطية خاصة تنشط في مكافحة "الإرهاب") في الضفة الغربية: لديكم كل الدعم مني، عندما ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر، أطلقوا النار عليه".ولم يحدد بن غفير مواصفات ما سماه "الإرهابي الذي لا يعرض القوات الإسرائيلية للخطر"، وهو ما قد يفتح الباب أمام قتل المزيد من الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، التي تشهد توترًا متزايدًا.من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن تصريحات بن غفير جاءت خلال تفقده لقاعدة "ياماس" و"مغاف" (شرطة حرس الحدود) في الضفة الغربية.وأضافت أن بن غفير قال للمقاتلين: "لديكم كل الدعم مني، عندما تكونون في خطر على حياتكم أو ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر - أطلقوا النار. أنا في ظهركم. شعرة من شعر رأسكم تساوي ألف إرهابي".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع "عدد الشهداء" برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس إلى 367 منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من بينهم 97 طفلاً، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 4 آلاف و212 فلسطينيًا، بينهم 637 طفلاً.
https://sputnikarabic.ae/20240118/بن-غفير-يعترض-على-التحقيق-مع-عضو-كنيست-من-حزبه-متهم-بتعذيب-فلسطينيين-1085148079.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072863138_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_3d15f1f121b5fe68ee387e72ed8c6f12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم

بن غفير يوجه الشرطة الإسرائيلية بقتل الفلسطينيين حتى ولو لم يشكلوا تهديدا

16:07 GMT 18.01.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliموقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023
موقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبر
وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، عناصر الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدًا على حياتهم.
وقالت قناة "كان" الرسمية: "خلافًا لتعليمات إطلاق النار، الوزير بن غفير قال لمقاتلي ياماس (وحدة شرطية خاصة تنشط في مكافحة "الإرهاب") في الضفة الغربية: لديكم كل الدعم مني، عندما ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر، أطلقوا النار عليه".
ولم يحدد بن غفير مواصفات ما سماه "الإرهابي الذي لا يعرض القوات الإسرائيلية للخطر"، وهو ما قد يفتح الباب أمام قتل المزيد من الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، التي تشهد توترًا متزايدًا.
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن تصريحات بن غفير جاءت خلال تفقده لقاعدة "ياماس" و"مغاف" (شرطة حرس الحدود) في الضفة الغربية.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
بن غفير يعترض على التحقيق مع عضو كنيست من حزبه متهم بتعذيب فلسطينيين
15:43 GMT
وأضافت أن بن غفير قال للمقاتلين: "لديكم كل الدعم مني، عندما تكونون في خطر على حياتكم أو ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر - أطلقوا النار. أنا في ظهركم. شعرة من شعر رأسكم تساوي ألف إرهابي".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع "عدد الشهداء" برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس إلى 367 منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من بينهم 97 طفلاً، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 4 آلاف و212 فلسطينيًا، بينهم 637 طفلاً.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديو15:38 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала