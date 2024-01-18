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https://sputnikarabic.ae/20240118/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-أنفاق-غزة-أكثر-تطورا-من-تقديرات-إسرائيل-صور-وفيديو-1085159779.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديو
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن التعامل مع الأنفاق في غزة يتطلب وقتا أطول مما توقعه الجيش الإسرائيلي، قبل دخوله القطاع. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T22:02+0000
2024-01-18T22:02+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, новый онлайн для белой редактуры
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديو

22:02 GMT 18.01.2024
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن التعامل مع الأنفاق في غزة يتطلب وقتا أطول مما توقعه الجيش الإسرائيلي، قبل دخوله القطاع.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شبكة الأنفاق التي دشنتها المقاومة الفلسطينية في غزة فاقت التقديرات الإسرائيلية قبل الحرب مئات المرات.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي فوجئ بأن حجم شبكة الأنفاق في القطاع "يفوق تقديرات القادة العسكريين بنحو 600%"، وأن إجمالي طول أنفاق حركة حماس في قطاع غزة لم يصل إلى 400 كيلومتر فقط كما توقع الجيش سابقا.
وتحت عنوان "5700 مدخل للأنفاق.. مئات الكيلومترات تحت الأرض"، أشارت الصحيفة إلى أن الجيش يقدر أن غزة فيها ما لا يقل عن 5700 مدخل للأنفاق، وأن نطاق وعمق ونوعية الأنفاق التي بنتها "حماس" أذهلت الجيش الإسرائيلي.
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22:02 GMT 18.01.2024
الرئاسة الفلسطينية: دون قيام دولة فلسطينية لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة
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