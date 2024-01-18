https://sputnikarabic.ae/20240118/جنرال-أمريكي-متقاعد-يحذر-المرتزقة-الأوروبيين-من-القتال-مع-نظام-كييف-بعد-ضربة-روسية-قاصمة-1085130493.html

خبراء عسكريون أمريكيون يحذرون المرتزقة من القتال مع نظام كييف بعد ضربة روسية "قاصمة"

خبراء عسكريون أمريكيون يحذرون المرتزقة من القتال مع نظام كييف بعد ضربة روسية "قاصمة"

أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي إيرل راسموسن، بأن استهداف روسيا للعديد من المقاتلين المرتزقة الفرنسيين في خاركوف، يوم الثلاثاء الماضي، هو تحذير للأشخاص... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T09:30+0000

2024-01-18T09:30+0000

2024-01-18T09:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال راسموسن لوكالة "سبوتنيك"، بعد الضربة الروسية للمرتزقة الفرنسيين: "أعتقد أن هذا يتبع ما قالته روسيا طوال الوقت. في وقت مبكر، قالوا إنه إذا كان هناك مرتزقة أو مقاتلين أجانب، فسوف يعاملونهم كمقاتلين. وأعتقد أن هذا يعزز ذلك فقط".وتابع: "عليهم أن يدركوا ذلك تمامًا. وهذا هو جوهر الأمر، حتى لو كنت في مركز قيادة، فمن المحتمل أن تكون هدفًا".وقال: "يوجد لديك أشخاص كانوا مجرد عسكريين سابقين. إنهم مدربون ويفتقدون القتال. يواجه الكثير من الأشخاص مشكلات عند عودتهم إلى المنزل. ولذا فمن الأسهل عليهم البقاء في بيئة قتالية. ثم هناك أشخاص ربما يكونون قوميين متطرفين أيضًا ويؤمنون بشدة بكل ما تمثله أوكرانيا".وتوقع راسموسن أن عدة مئات إلى عدة آلاف من مستشاري "الناتو" قد يتواجدون في أوكرانيا "للمساعدة في إطلاق أنظمة الأسلحة المتطورة القادمة، والمساعدة في صيانتها والمساعدة في تجميع معلومات الاستهداف".وقالت المحللة والمستشارة السابقة في البنتاغون، كارين كوياتكوفسكي: "الضربات الروسية الدقيقة تزيد المخاطر وتضعف حماس تجار المرتزقة".ولمعرفة الأشخاص الذين سيكونون على استعداد للعمل بشكل مستقل في الجيش الأوكراني، قالت: "هناك أشخاص، بما في ذلك الأمريكيون، الذين تعرضوا للتدمير النفسي بسبب العمل نتيجة لأكثر من 30 عامًا من التدخل الأمريكي في العراق وأفغانستان، وحتى يوغوسلافيا السابقة، ومجموعة متنوعة من الأماكن الأخرى".ووفقا له، فإن معظم الذين يعملون لدى الأوكرانيين ربما يكونون مهمشين أكثر من كونهم محترفين.وأشارت إلى أن أوكرانيا تعاني من مشاكل التجنيد في الداخل، إلى جانب ضعف القيادة السياسية والعسكرية، فإن "أي مرتزق، ليس لديه ولاء خاص لأوكرانيا ولديه بعض الخبرة في المعركة، سوف يقوم بنفسه أو مع زملائه، بتقييم المخاطر/ المكافأة بسرعة واختيار مسار العمل المناسب".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.

https://sputnikarabic.ae/20240117/القوات-الروسية-تستهدف-نقطة-انتشار-المرتزقة-الأجانب-في-خاركوف--عاجل-1085114852.html

https://sputnikarabic.ae/20240110/فرار-جماعي-للمرتزقة-من-أوكرانيا-على-وقع-الضربات-الروسية-1084847729.html

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