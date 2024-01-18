عربي
وزير الخارجية الروسي يعقد مؤتمرا صحافيا في موسكو
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240118/خبراء-أمريكيون-يعترفون-بهزيمة-أوكرانيا-في-الهجوم-المضاد-رغم-وهم-ترسانة-الناتو-السحرية-1085130050.html
خبراء أمريكيون يعترفون بهزيمة أوكرانيا في الهجوم المضاد رغم وهم "ترسانة الناتو السحرية"
خبراء أمريكيون يعترفون بهزيمة أوكرانيا في الهجوم المضاد رغم وهم "ترسانة الناتو السحرية"
أفاد السفير الأمريكي في المملكة العربية السعودية، ديفيد راندل، والمستشار السابق للقيادة المركزية الأمريكية، مايكل جفيلر، بأن "السلاح المعجزة" لحلف شمال الأطلسي... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T09:17+0000
2024-01-18T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
ونقلت صحيفة "نيوزويك"، عنهما: "أسلحة الناتو العجيبة، مثل صواريخ "هيمارس" ودبابات "ليوبارد"، لم تكن قادرة على توفير هجوم مضاد فعال لأوكرانيا".وبحسب المسؤولين السابقين، فقد هزمت روسيا نظام العقوبات من خلال الاستخدام الفعال لـ"الذهب، الحبوب، النفط، والأصدقاء".وأضافا: "يجب على الغرب أن يتوقف عن إعطاء المال لرجل لديه ثقب في جيبه".وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو/ حزيران 2023، وبدأ المسؤولون الأوكرانيون، بما في ذلك فلاديمير زيلينسكي، الحديث عن خطط لبدء العملية والاستيلاء على مناطق كبيرة قبل ذلك بوقت طويل، أصبحت كلمة "الهجوم المضاد" راسخة في وسائل الإعلام الأوكرانية في الربيع. وبعد ثلاثة أشهر من بدء هذا "الهجوم المضاد"، وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه فاشل.حتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كلفت محاولات الهجوم، كييف أكثر من 125 ألف قتيل وجريح. وكما قال بوتين، فقد دمرت القوات المسلحة الروسية خلال هذا الوقت 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة سوفيتية وغربية. وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي مجال.
https://sputnikarabic.ae/20240116/البيت-الأبيض-أمريكا-لا-تجهز-أي-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-حاليا-1085075585.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبراء أمريكيون يعترفون بهزيمة أوكرانيا في الهجوم المضاد رغم وهم "ترسانة الناتو السحرية"

09:17 GMT 18.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفاد السفير الأمريكي في المملكة العربية السعودية، ديفيد راندل، والمستشار السابق للقيادة المركزية الأمريكية، مايكل جفيلر، بأن "السلاح المعجزة" لحلف شمال الأطلسي لم يتمكن من تزويد أوكرانيا بهجوم مضاد ناجح.
ونقلت صحيفة "نيوزويك"، عنهما: "أسلحة الناتو العجيبة، مثل صواريخ "هيمارس" ودبابات "ليوبارد"، لم تكن قادرة على توفير هجوم مضاد فعال لأوكرانيا".

وأشارا إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لم تغير الوضع في أوكرانيا.

وبحسب المسؤولين السابقين، فقد هزمت روسيا نظام العقوبات من خلال الاستخدام الفعال لـ"الذهب، الحبوب، النفط، والأصدقاء".

ووفقا لراندل وجفيلر، فإن كييف بدورها تعاني من نقص في الأشخاص والمال والذخيرة والوقت.

وأضافا: "يجب على الغرب أن يتوقف عن إعطاء المال لرجل لديه ثقب في جيبه".
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: أمريكا لا تجهز حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
16 يناير, 21:10 GMT
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو/ حزيران 2023، وبدأ المسؤولون الأوكرانيون، بما في ذلك فلاديمير زيلينسكي، الحديث عن خطط لبدء العملية والاستيلاء على مناطق كبيرة قبل ذلك بوقت طويل، أصبحت كلمة "الهجوم المضاد" راسخة في وسائل الإعلام الأوكرانية في الربيع. وبعد ثلاثة أشهر من بدء هذا "الهجوم المضاد"، وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه فاشل.
حتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كلفت محاولات الهجوم، كييف أكثر من 125 ألف قتيل وجريح. وكما قال بوتين، فقد دمرت القوات المسلحة الروسية خلال هذا الوقت 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة سوفيتية وغربية. وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي مجال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يعقد مؤتمرا صحافيا في موسكو08:13 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMTСолдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديوأمس, 22:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала