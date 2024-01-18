https://sputnikarabic.ae/20240118/خبراء-أمريكيون-يعترفون-بهزيمة-أوكرانيا-في-الهجوم-المضاد-رغم-وهم-ترسانة-الناتو-السحرية-1085130050.html
خبراء أمريكيون يعترفون بهزيمة أوكرانيا في الهجوم المضاد رغم وهم "ترسانة الناتو السحرية"
خبراء أمريكيون يعترفون بهزيمة أوكرانيا في الهجوم المضاد رغم وهم "ترسانة الناتو السحرية"
أفاد السفير الأمريكي في المملكة العربية السعودية، ديفيد راندل، والمستشار السابق للقيادة المركزية الأمريكية، مايكل جفيلر، بأن "السلاح المعجزة" لحلف شمال الأطلسي... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T09:17+0000
2024-01-18T09:17+0000
2024-01-18T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونقلت صحيفة "نيوزويك"، عنهما: "أسلحة الناتو العجيبة، مثل صواريخ "هيمارس" ودبابات "ليوبارد"، لم تكن قادرة على توفير هجوم مضاد فعال لأوكرانيا".وبحسب المسؤولين السابقين، فقد هزمت روسيا نظام العقوبات من خلال الاستخدام الفعال لـ"الذهب، الحبوب، النفط، والأصدقاء".وأضافا: "يجب على الغرب أن يتوقف عن إعطاء المال لرجل لديه ثقب في جيبه".وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو/ حزيران 2023، وبدأ المسؤولون الأوكرانيون، بما في ذلك فلاديمير زيلينسكي، الحديث عن خطط لبدء العملية والاستيلاء على مناطق كبيرة قبل ذلك بوقت طويل، أصبحت كلمة "الهجوم المضاد" راسخة في وسائل الإعلام الأوكرانية في الربيع. وبعد ثلاثة أشهر من بدء هذا "الهجوم المضاد"، وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه فاشل.حتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كلفت محاولات الهجوم، كييف أكثر من 125 ألف قتيل وجريح. وكما قال بوتين، فقد دمرت القوات المسلحة الروسية خلال هذا الوقت 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة سوفيتية وغربية. وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي مجال.
https://sputnikarabic.ae/20240116/البيت-الأبيض-أمريكا-لا-تجهز-أي-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-حاليا-1085075585.html
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روسيا, العالم
خبراء أمريكيون يعترفون بهزيمة أوكرانيا في الهجوم المضاد رغم وهم "ترسانة الناتو السحرية"
أفاد السفير الأمريكي في المملكة العربية السعودية، ديفيد راندل، والمستشار السابق للقيادة المركزية الأمريكية، مايكل جفيلر، بأن "السلاح المعجزة" لحلف شمال الأطلسي لم يتمكن من تزويد أوكرانيا بهجوم مضاد ناجح.
ونقلت صحيفة "نيوزويك"، عنهما: "أسلحة الناتو العجيبة، مثل صواريخ "هيمارس" ودبابات "ليوبارد"، لم تكن قادرة على توفير هجوم مضاد فعال لأوكرانيا".
وأشارا إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لم تغير الوضع في أوكرانيا.
وبحسب المسؤولين السابقين، فقد هزمت روسيا نظام العقوبات من خلال الاستخدام الفعال لـ"الذهب، الحبوب، النفط، والأصدقاء".
ووفقا لراندل وجفيلر، فإن كييف بدورها تعاني من نقص في الأشخاص والمال والذخيرة والوقت.
وأضافا: "يجب على الغرب أن يتوقف عن إعطاء المال لرجل لديه ثقب في جيبه".
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو/ حزيران 2023، وبدأ المسؤولون الأوكرانيون، بما في ذلك فلاديمير زيلينسكي، الحديث عن خطط لبدء العملية والاستيلاء على مناطق كبيرة قبل ذلك بوقت طويل، أصبحت كلمة "الهجوم المضاد" راسخة في وسائل الإعلام الأوكرانية في الربيع. وبعد ثلاثة أشهر من بدء هذا "الهجوم المضاد"، وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه فاشل.
حتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كلفت محاولات الهجوم، كييف أكثر من 125 ألف قتيل وجريح. وكما قال بوتين، فقد دمرت القوات المسلحة الروسية خلال هذا الوقت 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة سوفيتية وغربية. وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي مجال.