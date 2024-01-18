https://sputnikarabic.ae/20240118/خبير-أوروبا-تشهد-حالة-من-القمع-الإنساني-والوظيفي-بسبب-الفلسطينيين-1085142564.html
خبير: أوروبا تشهد حالة من القمع الإنساني والوظيفي بسبب الفلسطينيين
خبير: أوروبا تشهد حالة من القمع الإنساني والوظيفي بسبب الفلسطينيين
في حلقة اليوم: مثقفون من حول العالم يدعون لمقاطعة ألمانيا لـ"قمعها الصوت الفلسطيني"، 50 محاميًا من جنوب أفريقيا يقاضون واشنطن ولندن، 29 نجمًا يقرؤون لائحة... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T14:15+0000
2024-01-18T14:15+0000
2024-01-18T14:15+0000
راديو
صدى الحياة
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خبير: أوروبا تشهد حالة من القمع الإنساني والوظيفي بسبب الفلسطينيين
خبير: أوروبا تشهد حالة من القمع الإنساني والوظيفي بسبب الفلسطينيين
وقّع مئات المثقفين والفنانين حول العالم، بينهم الكاتبة الفرنسية الفائزة بجائزة نوبل للآداب آني إيرنو، عريضة تدعو لمقاطعة المؤسسات الثقافية الألمانية بتهمة قمعها صوت الفلسطينيين.وحسب وسائل الإعلام، لم يتسنَ التحقق من هويات منظمي حملة "قاطعوا ألمانيا" الذين أكدوا أن عريضتهم جمعت أكثر من ألف توقيع.ويقول الخبير في الشأن الأوروبي، عبد العزيز أغنية، في حديث لبرنامج "صدى الحياة"، في هذا الصدد:ويضيف أغنية: "إن موقف السلطات الألمانية المتشددة والمؤيدة لإسرائيل، يعود لأنها تعيش عقدة الذنب، وما زالت تحت التأثير المباشر لهزيمتها في الحرب العالمية الثانية، وما قامت به النازية الألمانية من جرائم بحق الشعوب ومنهم اليهود".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
صدى الحياة, аудио
خبير: أوروبا تشهد حالة من القمع الإنساني والوظيفي بسبب الفلسطينيين
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في حلقة اليوم: مثقفون من حول العالم يدعون لمقاطعة ألمانيا لـ"قمعها الصوت الفلسطيني"، 50 محاميًا من جنوب أفريقيا يقاضون واشنطن ولندن، 29 نجمًا يقرؤون لائحة الاتهام في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، فنان مصري يستشهد بوائل الدحدوح بعد اعتزاله الفن للمرة الثانية.
وقّع مئات المثقفين والفنانين حول العالم، بينهم الكاتبة الفرنسية الفائزة بجائزة نوبل للآداب آني إيرنو، عريضة تدعو لمقاطعة المؤسسات الثقافية الألمانية بتهمة قمعها صوت الفلسطينيين.
وحسب وسائل الإعلام، لم يتسنَ التحقق من هويات منظمي حملة "قاطعوا ألمانيا" الذين أكدوا أن عريضتهم جمعت أكثر من ألف توقيع.
ويقول الخبير في الشأن الأوروبي، عبد العزيز أغنية، في حديث لبرنامج "صدى الحياة"، في هذا الصدد:
"تشهد أوروبا حالة من القمع ليس فقط القمع الإنساني، بل حتى القمع الوظيفي، ولاحظنا كيف أن الآلة الصهيونية استطاعت أن تكمم الأفواه في أوروبا، وتحول موضوع دعم الفلسطينين، واستنكار جرائم الإسرائيليين في قطاع غزة، إلى ملف معاداة السامية، وبالتالي التهديد بالملاحقة القانونية لكل المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني".
ويضيف أغنية: "إن موقف السلطات الألمانية المتشددة والمؤيدة لإسرائيل، يعود لأنها تعيش عقدة الذنب، وما زالت تحت التأثير المباشر لهزيمتها في الحرب العالمية الثانية، وما قامت به النازية الألمانية من جرائم بحق الشعوب ومنهم اليهود".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...