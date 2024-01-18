https://sputnikarabic.ae/20240118/خبير-استراتيجي-يستهجن-سياسة-باريس-التي-دفعت-لظهور-مرتزقة-فرنسيين-في-أوكرانيا--1085139157.html

خبير استراتيجي يستهجن سياسة باريس التي دفعت لظهور مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا

خبير استراتيجي يستهجن سياسة باريس التي دفعت لظهور مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T13:30+0000

2024-01-18T13:30+0000

2024-01-18T13:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "مساء يوم 16 يناير/كانون الثاني، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".وقال رضوان قاسم، رئيس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، في تعليق لـ"سبوتنيك"على تواجد المرتزقة الفرنسيين "لا أفهم كيف لدولة مثل فرنسا ودولة شارل ديغول وفرانسوا متيران، بغض النظر عن سياساتهم، إن كنا نتفق معهم أم لا، إلى أنه كان لهم قرارات ونفوذ وحكمة في سياستها، أقله بالنسبة لشعوبهم، فعندما ينخرطون في حروب، لا طائل منها ومضرة بهم، وما الاستفادة من هذه الحرب.رغم أن هذه الحرب تضر بهم أكثر مما تفيدهم، حتى أن بعد هذه الأشهر والسنين تبين فشل هذه الحرب، وأنهم غير قادرين على مواجهة روسيا وتأخروا اقتصاديا".هذا يدل على أن العقل التكبري والاستفزازي على أنها دول قادرة وقوية، وهذه الدول الاستعمارية لا يزال في عقولهم النزعة الاستعمارية وبأنهم الأجدر في أن يحكموا هذا العالم، مما يجعلهم يقومون بأعمال ليست من مصلحتهم أو من مصلحة شعوبهم".وتابع: "تبين أن الخاسر الأكبر هم، على الصعيد البشري والاقتصادي وحتى العسكري، ففرنسا ليس لديها جيش وذلك بتصريح من قادة الأركان وأعلنت أكثر من مرة أنها تريد إنشاء جيش قوي لفرنسا منفردة، وكذلك ألمانيا ترغب بإنشاء جيش بصورة منفردة. هم يعرفون تمام المعرفة أنه ليس لديهم القدرة العسكرية وإن كانوا دول نووية مثل فرنسا، لكن هذا لا يستطيع أن يفيدهم بشيء وحتى التحدث بالسلاح النووي، هم يعرفون أن تكلفته ستكون كبيرة لأن روسيا هي الدولة الكبرى على الصعيد النووي.هم ضعفاء على الصعيد العسكري والاقتصادي ورغم ذلك يغامرون في هذه السياسات الخرقاء ضد شعوبهم ومصالح بلادهم ليتجهوا نحو سياسات نازية واستعمارية، طبعا هذا سيكون خرابا عليهم وعلى الاتحاد الأوروبي والمستفيد الوحيد من هذا الأمر هي الولايات المتحدة الأمريكية ، لأن أمريكا لا تقبل بأن تكون الدول الأوروبية قوية وموحدة اقتصاديا، لأن ذلك سينافسها في السوق العالمية ومن مصلحتها أن تكون هذه الدول ضعيفة وتحت سيطرتها وأن تكون هي الآمر الناهي في هذه السياسات والأقوى اقتصاديا".هذا وذكر بيان الدفاع الروسية أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية ألحقت الهزيمة بأربعة ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه، مشيرةً إلى تكبيد هذه الألوية خسائر في العتاد والجنود.

https://sputnikarabic.ae/20240117/القوات-الروسية-تستهدف-نقطة-انتشار-المرتزقة-الأجانب-في-خاركوف--عاجل-1085114852.html

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