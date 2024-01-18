https://sputnikarabic.ae/20240118/دبلوماسي-أوكراني-سابق-يستغيث-بـالناتو-لانتشال-كييف-من-الهزيمة--1085127981.html
دبلوماسي أوكراني سابق يستغيث بـ"الناتو" لانتشال كييف من الهزيمة
دبلوماسي أوكراني سابق يستغيث بـ"الناتو" لانتشال كييف من الهزيمة
أفاد السفير الأوكراني السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فاليري تشالي، بأن أوكرانيا تحتاج إلى تدخل مباشر لجيوش "الناتو"(حلف شمال الأطلسي) في الصراع مع... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T08:25+0000
2024-01-18T08:25+0000
2024-01-18T08:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال تشالي في مقابلة مع قناة "OBOZREVATEL" على "يوتيوب": "أعتقد من وجهة النظر الأوكرانية... يجب على دول الناتو أن تكون إلى جانبنا بالفعل. ليس فقط بالمساعدة، ولكن بالمشاركة في الحرب. وهذا ما يمكن أن يضع حدًا للحرب في أوروبا".ووفقاً لتشالي، لا يمكن لأوكرانيا أن تخوض بشكل مستقل صراع استنزاف مع موسكو، كما يريد الغرب.وأشار السفير السابق إلى أن أوكرانيا أقل من روسيا مرات عدة من حيث عدد السكان، ولا يمكنها نقل مصانعها إلى أماكن بعيدة عن متناول الصواريخ الروسية.وقد أشارت روسيا، مرارا وتكرارا، إلى أن "الناتو" يهدف إلى المواجهة، وكما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.وأبدت وزارة الخارجية الروسية استعدادها للحوار مع حلف شمال الأطلسي ولكن على قدم المساواة مع تخلي الغرب عن مساره نحو عسكرة القارة. وفي السنوات الأخيرة، أعلنت موسكو عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20240117/القوات-الروسية-تستهدف-نقطة-انتشار-المرتزقة-الأجانب-في-خاركوف--عاجل-1085114852.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
دبلوماسي أوكراني سابق يستغيث بـ"الناتو" لانتشال كييف من الهزيمة
أفاد السفير الأوكراني السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فاليري تشالي، بأن أوكرانيا تحتاج إلى تدخل مباشر لجيوش "الناتو"(حلف شمال الأطلسي) في الصراع مع روسيا.
وقال تشالي في مقابلة مع قناة "OBOZREVATEL" على "يوتيوب": "أعتقد من وجهة النظر الأوكرانية... يجب على دول الناتو أن تكون إلى جانبنا بالفعل. ليس فقط بالمساعدة، ولكن بالمشاركة في الحرب. وهذا ما يمكن أن يضع حدًا للحرب في أوروبا".
ووفقاً لتشالي، لا يمكن لأوكرانيا أن تخوض بشكل مستقل صراع استنزاف مع موسكو، كما يريد الغرب.
وأشار السفير السابق إلى أن أوكرانيا أقل من روسيا مرات عدة من حيث عدد السكان، ولا يمكنها نقل مصانعها إلى أماكن بعيدة عن متناول الصواريخ الروسية.
وقد أشارت روسيا، مرارا وتكرارا، إلى أن "الناتو" يهدف إلى المواجهة، وكما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.
وأبدت وزارة الخارجية الروسية استعدادها للحوار مع حلف شمال الأطلسي ولكن على قدم المساواة مع تخلي الغرب عن مساره نحو عسكرة القارة. وفي السنوات الأخيرة، أعلنت موسكو عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية.