عربي
وزير الخارجية الروسي يعقد مؤتمرا صحافيا في موسكو
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240118/دبلوماسي-أوكراني-سابق-يستغيث-بـالناتو-لانتشال-كييف-من-الهزيمة--1085127981.html
دبلوماسي أوكراني سابق يستغيث بـ"الناتو" لانتشال كييف من الهزيمة
دبلوماسي أوكراني سابق يستغيث بـ"الناتو" لانتشال كييف من الهزيمة
أفاد السفير الأوكراني السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فاليري تشالي، بأن أوكرانيا تحتاج إلى تدخل مباشر لجيوش "الناتو"(حلف شمال الأطلسي) في الصراع مع... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T08:25+0000
2024-01-18T08:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال تشالي في مقابلة مع قناة "OBOZREVATEL" على "يوتيوب": "أعتقد من وجهة النظر الأوكرانية... يجب على دول الناتو أن تكون إلى جانبنا بالفعل. ليس فقط بالمساعدة، ولكن بالمشاركة في الحرب. وهذا ما يمكن أن يضع حدًا للحرب في أوروبا".ووفقاً لتشالي، لا يمكن لأوكرانيا أن تخوض بشكل مستقل صراع استنزاف مع موسكو، كما يريد الغرب.وأشار السفير السابق إلى أن أوكرانيا أقل من روسيا مرات عدة من حيث عدد السكان، ولا يمكنها نقل مصانعها إلى أماكن بعيدة عن متناول الصواريخ الروسية.وقد أشارت روسيا، مرارا وتكرارا، إلى أن "الناتو" يهدف إلى المواجهة، وكما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.وأبدت وزارة الخارجية الروسية استعدادها للحوار مع حلف شمال الأطلسي ولكن على قدم المساواة مع تخلي الغرب عن مساره نحو عسكرة القارة. وفي السنوات الأخيرة، أعلنت موسكو عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20240117/القوات-الروسية-تستهدف-نقطة-انتشار-المرتزقة-الأجانب-في-خاركوف--عاجل-1085114852.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

دبلوماسي أوكراني سابق يستغيث بـ"الناتو" لانتشال كييف من الهزيمة

08:25 GMT 18.01.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يعقدان مؤتمرا صحفيا ب
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يعقدان مؤتمرا صحفيا ب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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أفاد السفير الأوكراني السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فاليري تشالي، بأن أوكرانيا تحتاج إلى تدخل مباشر لجيوش "الناتو"(حلف شمال الأطلسي) في الصراع مع روسيا.
وقال تشالي في مقابلة مع قناة "OBOZREVATEL" على "يوتيوب": "أعتقد من وجهة النظر الأوكرانية... يجب على دول الناتو أن تكون إلى جانبنا بالفعل. ليس فقط بالمساعدة، ولكن بالمشاركة في الحرب. وهذا ما يمكن أن يضع حدًا للحرب في أوروبا".
ووفقاً لتشالي، لا يمكن لأوكرانيا أن تخوض بشكل مستقل صراع استنزاف مع موسكو، كما يريد الغرب.
وأشار السفير السابق إلى أن أوكرانيا أقل من روسيا مرات عدة من حيث عدد السكان، ولا يمكنها نقل مصانعها إلى أماكن بعيدة عن متناول الصواريخ الروسية.
راجمة صواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في خاركوف
أمس, 16:17 GMT
وقد أشارت روسيا، مرارا وتكرارا، إلى أن "الناتو" يهدف إلى المواجهة، وكما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.
وأبدت وزارة الخارجية الروسية استعدادها للحوار مع حلف شمال الأطلسي ولكن على قدم المساواة مع تخلي الغرب عن مساره نحو عسكرة القارة. وفي السنوات الأخيرة، أعلنت موسكو عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية.
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