https://sputnikarabic.ae/20240118/رئيس-حكومة-لبنان-نقف-إلى-جانب-العراق-ضد-القصف-الإيراني-الذي-تعرض-له-إقليم-كردستان-1085137932.html

رئيس حكومة لبنان: نقف إلى جانب العراق ضد القصف الإيراني الذي تعرض له إقليم كردستان

رئيس حكومة لبنان: نقف إلى جانب العراق ضد القصف الإيراني الذي تعرض له إقليم كردستان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، "الوقوف المطلق إلى جانب أي دولة عربية ضد أي اعتداء تتعرض له". 18.01.2024, سبوتنيك عربي

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وقال ميقاتي، خلال اجتماع مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، عقب عودته من "دافوس" ولقاء عدد من قادة الدول الأجنبية والدولية ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية: "نحن نقف إلى جانب العراق ضد القصف الإيراني الدي تعرض له إقليم كردستان العراق".والاثنين الماضي، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني "قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية".وردًا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بالأعمال الإيراني في بغداد، أبو الفضل عزيزي، وسلمته مذكرة احتجاج.وقالت الخارجية العراقية إن "المذكرة أعربت خلالها جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية.ووفقا للبيان، فقد "أكدت بغداد على أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".

https://sputnikarabic.ae/20240117/وزير-الخارجية-العراقي-الإيرانيون-لا-يستطيعون-مهاجمة-إسرائيل-فقاموا-بقصف-أربيل-وبلادنا-دفعت-الثمن--1085080833.html

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