https://sputnikarabic.ae/20240118/رئيس-وفد-المعارضة-السورية-لمحادثات-أستانا-يؤكد-لـسبوتنيك-مشاركتهم-في-الجولة-21-1085139540.html

رئيس وفد المعارضة السورية لمحادثات أستانا يؤكد لـ"سبوتنيك" مشاركتهم في الجولة 21

رئيس وفد المعارضة السورية لمحادثات أستانا يؤكد لـ"سبوتنيك" مشاركتهم في الجولة 21

أكد رئيس وفد المعارضة السورية لمحادثات أستانا، أحمد طعمة، أن الجولة 21 من محادثات أستانا حول سوريا ستعقد في 23-24 كانون الثاني/ يناير الجاري، مؤكدا مشاركة... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T13:31+0000

2024-01-18T13:31+0000

2024-01-18T13:31+0000

العالم العربي

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وقال طعمة، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ستعقد الجولة 21 من محادثات أستانا في 23-24 من الشهر الحالي، تمت دعوتنا وسنشارك بها إن شاء الله".وأوضح رئيس وفد المعارضة أن "مسار أستانا هو من أجل تبريد الواقع العسكري على الأرض، تمهيدًا لإيجاد حل سياسي. حصل اتفاق لوقف إطلاق النار في 5 آذار/ مارس 2020، وهناك انتهاكات من قبل النظام السوري، ونحن ندفع باتجاه منع هذه الانتهاكات، ولجم هذه الجريمة، في الوقت نفسه، نحن نضغط باتجاه استئناف أعمال اللجنة الدستورية من أجل الوصول إلى دستور، والبدء بتطبيق البيئتين الآمنة والمحايدة والإفراج عن المعتقلين وإدخال المساعدات بكمية مناسبة ومن معابر متعددة".وأشار طعمة إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، سيشارك في هذه الجولة، وستكون هناك لقاءات لوفد المعارضة مع وفد الأمم المتحدة.وبخصوص الحديث عن أن هذه الجولة ستركز على تطبيع العلاقات بين تركيا والحكومة السورية، قال طعمة: "بالنسبة لنا كمعارضة سورية هذا الأمر ليس مطروحًا، نحن نطالب بحقوقنا، حقوق الشعب السوري، ونريد إيجاد حل سياسي، فكما تعلم هناك مساران، مسار أستانا ومسار المجموعة الرباعية، المجموعة الرباعية هي التي يمكن أن تناقش فيها مسألة العلاقات التركية مع النظام السوري وليس في مسار أستانا".

https://sputnikarabic.ae/20230620/أطراف-أستانا-يناقشون-خارطة-طريق-العلاقات-السورية-التركية-1078315749.html

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