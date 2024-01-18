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https://sputnikarabic.ae/20240118/طهران-تطلب-تفسيرا-فوريا-من-إسلام-أباد-حول-الضربات-الجوية-التي-شنتها-على-مناطق-إيرانية-1085125401.html
طهران تطلب تفسيرا فوريا من إسلام أباد حول الضربات الجوية التي شنتها على مناطق إيرانية
طهران تطلب تفسيرا فوريا من إسلام أباد حول الضربات الجوية التي شنتها على مناطق إيرانية
طالبت إيران، اليوم الخميس، باكستان بتقديم تبرير عاجل للضربة الجوية، التي شنها الجيش الباكستاني في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب غربي إيران. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T06:34+0000
2024-01-18T06:34+0000
إيران
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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الخميس، بأنه "في أعقاب الهجوم الذي شنته باكستان، هذا الصباح، على قرية حدودية بالقرب من مدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان، طلبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفسيرا فوريا من السلطات الباكستانية بشأن هذا الحادث".وأعلن مسؤول استخباري باكستاني بارز، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الجيش الباكستاني شن ضربات جوية داخل الأراضي الإيرانية استهدفت "مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان".ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول، قوله: "لا يسعني إلا أن أؤكد أننا وجهنا ضربات ضد جماعات مسلحة مناهضة لباكستان داخل إيران".وأضاف المسؤول الاستخباري الباكستاني أن "الحكومة ستقدم معلومات رسمية حول الضربات الجوية، في بيان في وقت لاحق من اليوم الخميس".
https://sputnikarabic.ae/20240118/مناطق-مدنية-إيرانية-تتعرض-للدمار-إثر-القصف-الباكستاني-فيديو-1085124939.html
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إيران, أخبار إيران, باكستان, رصد عسكري
إيران, أخبار إيران, باكستان, رصد عسكري

طهران تطلب تفسيرا فوريا من إسلام أباد حول الضربات الجوية التي شنتها على مناطق إيرانية

06:34 GMT 18.01.2024
© Fotolia / Curioso Photographyبرج آزادي في طهران
برج آزادي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© Fotolia / Curioso Photography
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طالبت إيران، اليوم الخميس، باكستان بتقديم تبرير عاجل للضربة الجوية، التي شنها الجيش الباكستاني في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب غربي إيران.
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الخميس، بأنه "في أعقاب الهجوم الذي شنته باكستان، هذا الصباح، على قرية حدودية بالقرب من مدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان، طلبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفسيرا فوريا من السلطات الباكستانية بشأن هذا الحادث".
وأعلن مسؤول استخباري باكستاني بارز، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الجيش الباكستاني شن ضربات جوية داخل الأراضي الإيرانية استهدفت "مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول، قوله: "لا يسعني إلا أن أؤكد أننا وجهنا ضربات ضد جماعات مسلحة مناهضة لباكستان داخل إيران".
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وأضاف المسؤول الاستخباري الباكستاني أن "الحكومة ستقدم معلومات رسمية حول الضربات الجوية، في بيان في وقت لاحق من اليوم الخميس".
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