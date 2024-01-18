https://sputnikarabic.ae/20240118/عبد-اللهيان-يطالب-نظيره-البريطاني-بتوقف-واشنطن-ولندن-عن-دعم-جرائم-الحرب-الإسرائيلية-1085135718.html
عبد اللهيان يطالب نظيره البريطاني بتوقف واشنطن ولندن عن دعم "جرائم الحرب" الإسرائيلية
عبد اللهيان يطالب نظيره البريطاني بتوقف واشنطن ولندن عن دعم "جرائم الحرب" الإسرائيلية
طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه، اليوم الخميس، نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" في... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T12:04+0000
2024-01-18T12:04+0000
2024-01-18T12:04+0000
أخبار فلسطين اليوم
إيران
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وكتب عبد اللهيان، في منشور على منصة "إكس": "بحثت مع نظيري البريطاني ديفيد كاميرون، وجهات النظر حول مختلف القضايا الثنائية والتطورات في المنطقة، وذكرت أنه يجب على أمريكا وبريطانيا التوقف فورًا عن دعم جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الفصل العنصري الصهيوني ضد الفلسطينيين. لا يحق لهم أن يجعلوا أمن المنطقة رهنًا بمصلحة نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)".وفي وقت سابق، أشار عبد اللهيان إلى أنه لا يحق لأمريكا دعم إسرائيل في حربها على غزة، ودعوة دول المنطقة في الوقت ذاته إلى ضبط النفس.وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، يوم الاثنين الماضي، إنه "لا يمكن للبيت الأبيض أن يشارك إلى جانب إسرائيل في قتل أهل غزة وتصعيد الحرب والتوتر في البحر الأحمر، وأن يطلب في الوقت نفسه من الأطراف ودول المنطقة ممارسة ضبط النفس ومنع تطور الحرب".وتابع عبد اللهيان: "أقول بصوت عالٍ لبلينكن (وزير الخارجية الأمريكي) إن الحل ليس الحرب وقبل 100 يوم قلنا لكم لا تلطخوا أيديكم بدماء أهل غزة".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240118/الرئيس-الإسرائيلي-التطبيع-الكامل-مع-السعودية-مفتاح-لخروج-المنطقة-من-الحرب-إلى-أفق-جديد-1085134923.html
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أخبار فلسطين اليوم, إيران
أخبار فلسطين اليوم, إيران
عبد اللهيان يطالب نظيره البريطاني بتوقف واشنطن ولندن عن دعم "جرائم الحرب" الإسرائيلية
طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه، اليوم الخميس، نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" في سويسرا، بتوقف أمريكا وبريطانيا عن دعم "جرائم الحرب" الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وكتب عبد اللهيان، في منشور على منصة "إكس": "بحثت مع نظيري البريطاني ديفيد كاميرون، وجهات النظر حول مختلف القضايا الثنائية والتطورات في المنطقة، وذكرت أنه يجب على أمريكا وبريطانيا التوقف فورًا عن دعم جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الفصل العنصري الصهيوني ضد الفلسطينيين. لا يحق لهم أن يجعلوا أمن المنطقة رهنًا بمصلحة نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)".
وفي وقت سابق، أشار عبد اللهيان إلى أنه لا يحق لأمريكا دعم إسرائيل في حربها على غزة، ودعوة دول المنطقة في الوقت ذاته إلى ضبط النفس.
وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، يوم الاثنين الماضي، إنه "لا يمكن للبيت الأبيض أن يشارك إلى جانب إسرائيل في قتل أهل غزة وتصعيد الحرب والتوتر في البحر الأحمر، وأن يطلب في الوقت نفسه من الأطراف ودول المنطقة ممارسة ضبط النفس ومنع تطور الحرب".
وأضاف عبد اللهيان: "لا يمكن لأمريكا أن ترسل لنا ولغيرنا رسائل لضبط النفس وتهاجم اليمن في الوقت نفسه".
وتابع عبد اللهيان: "أقول بصوت عالٍ لبلينكن (وزير الخارجية الأمريكي) إن الحل ليس الحرب وقبل 100 يوم قلنا لكم لا تلطخوا أيديكم بدماء أهل غزة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.