https://sputnikarabic.ae/20240118/عبد-اللهيان-يطالب-نظيره-البريطاني-بتوقف-واشنطن-ولندن-عن-دعم-جرائم-الحرب-الإسرائيلية-1085135718.html

عبد اللهيان يطالب نظيره البريطاني بتوقف واشنطن ولندن عن دعم "جرائم الحرب" الإسرائيلية

عبد اللهيان يطالب نظيره البريطاني بتوقف واشنطن ولندن عن دعم "جرائم الحرب" الإسرائيلية

طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه، اليوم الخميس، نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" في... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T12:04+0000

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2024-01-18T12:04+0000

أخبار فلسطين اليوم

إيران

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وكتب عبد اللهيان، في منشور على منصة "إكس": "بحثت مع نظيري البريطاني ديفيد كاميرون، وجهات النظر حول مختلف القضايا الثنائية والتطورات في المنطقة، وذكرت أنه يجب على أمريكا وبريطانيا التوقف فورًا عن دعم جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الفصل العنصري الصهيوني ضد الفلسطينيين. لا يحق لهم أن يجعلوا أمن المنطقة رهنًا بمصلحة نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)".وفي وقت سابق، أشار عبد اللهيان إلى أنه لا يحق لأمريكا دعم إسرائيل في حربها على غزة، ودعوة دول المنطقة في الوقت ذاته إلى ضبط النفس.وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، يوم الاثنين الماضي، إنه "لا يمكن للبيت الأبيض أن يشارك إلى جانب إسرائيل في قتل أهل غزة وتصعيد الحرب والتوتر في البحر الأحمر، وأن يطلب في الوقت نفسه من الأطراف ودول المنطقة ممارسة ضبط النفس ومنع تطور الحرب".وتابع عبد اللهيان: "أقول بصوت عالٍ لبلينكن (وزير الخارجية الأمريكي) إن الحل ليس الحرب وقبل 100 يوم قلنا لكم لا تلطخوا أيديكم بدماء أهل غزة".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240118/الرئيس-الإسرائيلي-التطبيع-الكامل-مع-السعودية-مفتاح-لخروج-المنطقة-من-الحرب-إلى-أفق-جديد-1085134923.html

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