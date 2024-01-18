https://sputnikarabic.ae/20240118/مسؤول-أوكراني-قرارات-زيلينسكي-تقود-أوكرانيا-إلى-كارثة-1085149934.html
مسؤول أوكراني: قرارات زيلينسكي تقود أوكرانيا إلى كارثة
مسؤول أوكراني: قرارات زيلينسكي تقود أوكرانيا إلى كارثة
أفاد غيورغي توكا النائب السابق لوزير "الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين داخليا" في أوكرانيا، بأن فلاديمير زيلينسكي يستعد لتعيين كيريل بودانوف في منصب القائد... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T16:37+0000
2024-01-18T16:37+0000
2024-01-18T16:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال توكا مشيرا إلى مصادر قريبة من قوات العمليات الخاصة وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: "النقطة المهمة هي أن زيلينسكي اتخذ قرارًا باستبدال زالوجني. إنهم يخططون لنقل زالوجني إلى مجلس الأمن القومي والدفاع، ويريد زيلينسكي تعيين الرئيس الحالي لمديرية المخابرات الرئيسية (كيريل بودانوف) مكانه".وأضاف في مقابلة مع قناة "Newsroom"على "يوتيوب": "ليس لدي أدنى شك في أن زيلينسكي وإرماك (رئيس مكتب زيلينسكي أندريه إرماك) لن يتوقفا. لكن إرسال زالوجني إلى مجلس الأمن القومي والدفاع الحالي هو مجرد استهزاء بجنرال عسكري محترف".في الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية بشكل متزايد عن المواجهة المتزايدة بين زيلينسكي وزالوجني. تسببت مقابلة القائد الأعلى مع مجلة "الإيكونوميست" في ضجة كبيرة، حيث ذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود. وأثار هذا التصريح انتقادات حادة من رئيس الدولة الذي سارع إلى تفنيده. في مؤتمر صحفي يوم 19 ديسمبر، قال فلاديمير زيلينسكي إن هيئة الأركان العامة اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي. وفي وقت لاحق، قال زالوجني على قناة "رادا" التلفزيونية إن القيادة العسكرية لم تتقدم بطلب لتعبئة 500 ألف شخص، متهمًا زيلينسكي بالكذب.
https://sputnikarabic.ae/20240114/خبير-بريطاني-يكشف-عن-رغبة-زيلينسكي-بـالقضاء-على-منافسيه-1084964595.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مسؤول أوكراني: قرارات زيلينسكي تقود أوكرانيا إلى كارثة
أفاد غيورغي توكا النائب السابق لوزير "الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين داخليا" في أوكرانيا، بأن فلاديمير زيلينسكي يستعد لتعيين كيريل بودانوف في منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال توكا مشيرا إلى مصادر قريبة من قوات العمليات الخاصة وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: "النقطة المهمة هي أن زيلينسكي اتخذ قرارًا باستبدال زالوجني. إنهم يخططون لنقل زالوجني إلى مجلس الأمن القومي والدفاع، ويريد زيلينسكي تعيين الرئيس الحالي لمديرية المخابرات الرئيسية (كيريل بودانوف) مكانه".
ووفقاً له، فإنه تم اصطحاب كيريل بودانوف خصيصاً إلى اجتماعات "دافوس" لتقديمه إلى حلفاء أوكرانيا باعتباره القائد الأعلى الجديد. من المحتمل أن زالوجني نفسه قد تم بالفعل إبلاغه بالتغييرات في الموظفين.
وأضاف في مقابلة مع قناة "Newsroom"على "يوتيوب": "ليس لدي أدنى شك في أن زيلينسكي وإرماك (رئيس مكتب زيلينسكي أندريه إرماك) لن يتوقفا. لكن إرسال زالوجني إلى مجلس الأمن القومي والدفاع الحالي هو مجرد استهزاء بجنرال عسكري محترف".
وأوضح أن استبدال زالوجني سيقود أوكرانيا إلى كارثة.
في الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية بشكل متزايد عن المواجهة المتزايدة بين زيلينسكي وزالوجني. تسببت مقابلة القائد الأعلى مع مجلة "الإيكونوميست" في ضجة كبيرة، حيث ذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود. وأثار هذا التصريح انتقادات حادة من رئيس الدولة الذي سارع إلى تفنيده.
في مؤتمر صحفي يوم 19 ديسمبر، قال فلاديمير زيلينسكي إن هيئة الأركان العامة اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي. وفي وقت لاحق، قال زالوجني على قناة "رادا" التلفزيونية إن القيادة العسكرية لم تتقدم بطلب لتعبئة 500 ألف شخص، متهمًا زيلينسكي بالكذب.