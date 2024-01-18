https://sputnikarabic.ae/20240118/مسيرات-روسية-تدمر-معاقل-للقوات-الأوكرانية-المتوارية-في-الثلوج-فيديو-1085145114.html
مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديو
مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر لحظات مختلفة لقيام الطائرات المسيّرة الروسية بتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين في معاقل ومخابئ أوكرانية، على محور... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T14:33+0000
2024-01-18T14:33+0000
2024-01-18T14:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "يقوم مشغلو الطائرات من دون طيار بضرب الأفراد العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في المعاقل والخنادق".وأشارت الدفاع إلى أن قوات الاستطلاع تقوم بتحديد الجنود الأوكرانين وتقوم بإرسال الإحداثيات لطاقم المسيرات الروسية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.شاهد أيضا: "كا-52" تدمر مركز قيادة أوكرانيا بإسناد من "مي-8"... فيديوشاهد أيضا: المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني... فيديوشاهد أيضا: لحظة استسلام جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في زابوروجيه... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240118/الجيش-الروسي-يدمر-نقطتي-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-و4-مستودعات-للصواريخ-والذخيرة-الأوكرانية-1085138712.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر لحظات مختلفة لقيام الطائرات المسيّرة الروسية بتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين في معاقل ومخابئ أوكرانية، على محور بيريستوفويه.
وقالت الدفاع الروسية: "يقوم مشغلو الطائرات من دون طيار بضرب الأفراد العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في المعاقل والخنادق".
وأشارت الدفاع إلى أن قوات الاستطلاع تقوم بتحديد الجنود الأوكرانين وتقوم بإرسال الإحداثيات لطاقم المسيرات الروسية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.