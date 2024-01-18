عربي
الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار للمرتزقة الأجانب و4 مستودعات للصواريخ والذخيرة الأوكرانية
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240118/مسيرات-روسية-تدمر-معاقل-للقوات-الأوكرانية-المتوارية-في-الثلوج-فيديو-1085145114.html
مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديو
مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر لحظات مختلفة لقيام الطائرات المسيّرة الروسية بتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين في معاقل ومخابئ أوكرانية، على محور... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T14:33+0000
2024-01-18T14:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936697_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_49ab2ddb8ab011fd600cd38426b025c0.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "يقوم مشغلو الطائرات من دون طيار بضرب الأفراد العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في المعاقل والخنادق".وأشارت الدفاع إلى أن قوات الاستطلاع تقوم بتحديد الجنود الأوكرانين وتقوم بإرسال الإحداثيات لطاقم المسيرات الروسية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.شاهد أيضا: "كا-52" تدمر مركز قيادة أوكرانيا بإسناد من "مي-8"... فيديوشاهد أيضا: المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني... فيديوشاهد أيضا: لحظة استسلام جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في زابوروجيه... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240118/الجيش-الروسي-يدمر-نقطتي-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-و4-مستودعات-للصواريخ-والذخيرة-الأوكرانية-1085138712.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936697_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_f084fdf078667d1794cd8a5bba06bb91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديو

14:33 GMT 18.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر لحظات مختلفة لقيام الطائرات المسيّرة الروسية بتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين في معاقل ومخابئ أوكرانية، على محور بيريستوفويه.
وقالت الدفاع الروسية: "يقوم مشغلو الطائرات من دون طيار بضرب الأفراد العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في المعاقل والخنادق".
وأشارت الدفاع إلى أن قوات الاستطلاع تقوم بتحديد الجنود الأوكرانين وتقوم بإرسال الإحداثيات لطاقم المسيرات الروسية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار للمرتزقة الأجانب و4 مستودعات للصواريخ والذخيرة الأوكرانية
13:06 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
شاهد أيضا: "كا-52" تدمر مركز قيادة أوكرانيا بإسناد من "مي-8"... فيديو
شاهد أيضا: المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني... فيديو
شاهد أيضا: لحظة استسلام جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في زابوروجيه... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديو14:32 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала