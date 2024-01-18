https://sputnikarabic.ae/20240118/من-جنوب-لبنان-إلى-جنوب-أفريقيا-تحية-على-مقاضاة-إسرائيل-أمام-محكمة-العدل-الدولية-1085158202.html

من جنوب لبنان إلى جنوب أفريقيا "تحية على مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية"

من جنوب لبنان إلى جنوب أفريقيا "تحية على مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية"

‎رفع عدد من الناشطين علمين كبيرين لفلسطين وجنوب أفريقيا في مدينة صيدا جنوبي لبنان، وذلك تحت عنوان "انتصاراً لغزة ومقاومتها البطلة، ودعماً لمحاكمة مجرمي الحرب... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T20:46+0000

2024-01-18T20:46+0000

2024-01-18T20:46+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

لبنان

جنوب أفريقيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/12/1085157521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c19e51f54c43e4f09e203dec23df45ee.jpg

وبدعوة من الحزب الديمقراطي الشعبي رفع ممثلون عن الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية العلمين على وقع الأغاني الوطنية والمناصرة لفلسطين، مؤدين تحية إلى جنوب أفريقيا "لتجرئها على مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بالجرائم والفظائع التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".وأضاف: "أما أن تبادر بعضُ دول العالم وشعوبِه للتنديد بالمجزرة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك في الضفة الغربية، وتقطع علاقاتها الدبلوماسية أو تسحب سفرائها من الكيان فهذا يؤكد على الخطر الذي تمثله الصهيونية كحركة عنصرية فاشية على العالم أجمع".‎وتابع: "الموقف الأممي الجريء الذي اتخذته دولة جنوب أفريقيا بتقديم شكوى ضد الكيان بدعوى ارتكابه الابادة الجماعية في قطاع غزة وإن كنا لا نعول على ما يسمى بالمجتمع الدولي ومؤسساته الخاضعة للهيمنة الأميركية إلا أن هذه الخطوة تكشف للعالم الطبيعة الوحشية لهذا الكيان وتسهم في تعزيز حركة التضامن الشعبي الأممية مع الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يتراوح فيه موقف النظام الرسمي العربي بين التآمر والتواطؤ والسكوت ". وقال أمين عام الحزب الديمقراطي الشعبي محمد حشيشو لـ"سبوتنيك": "اتخذنا قرارا لإقامة الوقفة من باب الوفاء لجنوب أفريقيا التي تضامنت مع قضية الشعب الفلسطيني، وهي وقفة وفاء مع الشعوب التي ملأت الساحات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لتوصل صوتها وتأييدها لقضية الشعب الفلسطيني، والمهم أكثر في حركة التضامن على مستوى العالم أنها لم تعد حركة تضامن إنسانية فقط من باب أن الشعب الفلسطيني يذبح ويقتل ويهجر ويعتقل، بل المرحلة هي مرحلة تضامن سياسي بمعنى أن الشعوب تطالب بتحرير فلسطين ونرى ذلك عبر اليافطات والهتافات في كل دول العالم التي تقول أن فلسطين من البحر إلى النهر وحرة، وهذا يعني أن الرأي العام العالمي خرج من سطوة السردية الصهيونية والإمبريالية الأمريكية حول عدم وجود شعب فلسطيني".وتابع: "هذا كيان استعماري استيطاني عنصري معادي لشعوب العالم أجمع والإنسانية جمعاء، ولا يمكن تفريقه عن النازية التي سادت العالم بأواسط القرن الماضي وهزمت على أيدي شعوب العالم بتضحيات كبيرة جدا، وتضحيات الشعب الفلسطيني أيضا كبيرة جدا ومؤلمة ولكن أي حركة تحرر لا يمكن أن تنتصر وتستعيد الحقوق الوطنية لشعوبها دون هذه التضحيات، ولكن الأهم أن لا تذهب التضحية سدى والانتصار هو الثمن والشعب الفلسطيني حتما على طريق الانتصار وتحرير أرضه من البحر إلى النهر".وانطلقت الجلسة الأولى للدعوى، يوم الخميس الماضي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقدم فيها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على قطاع غزة.وصباح اليوم التالي، عقدت المحكمة، ومقرها لاهاي الهولندية، جلستها الثانية، حيث قدمت إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب "إبادة جماعية".

https://sputnikarabic.ae/20240113/هل-تزيد-دعوى-جنوب-أفريقيا-عزلة-إسرائيل-الدولية؟-1084957260.html

لبنان

جنوب أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, جنوب أفريقيا