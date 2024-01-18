https://sputnikarabic.ae/20240118/نائب-أوكراني-يتهم-زيلينسكي-بسرقة-ميزانية-الدولة-الأوكرانية-1085150102.html

نائب أوكراني يتهم زيلينسكي بسرقة ميزانية الدولة الأوكرانية

نائب أوكراني يتهم زيلينسكي بسرقة ميزانية الدولة الأوكرانية

صرح نائب البرلمان الأوكراني جيو ليروس،على مدونتيه في "يوتيوب" أن رئيس أوكرانيا يسرق بوقاحة ميزانية الدولة. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T16:45+0000

2024-01-18T16:45+0000

2024-01-18T16:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار أوكرانيا

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وقال ليروس: "الأوكرانيون، الذين يناشد ضميرهم زيلينسكي، مهتمون للغاية بمعرفة ما إذا كان قد ينفجر وجهه من سحب رأس المال هذا من بلادنا؟".ووفقا له، منذ عام 2012، تمكن زيلينسكي ورفاقه من سحب حوالي 40 مليون دولار من الأوليغارشي إيغور كولومويسكي إلى الشركات الخارجية.وأضاف ليروس أنه في عام 2014، لم يدفع الرئيس المستقبلي الضرائب، لكنه سحب الأموال من ميزانية البلاد واشترى لنفسه عقارات في أوروبا.ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، التقارير التي تتحدث عن إمكانية قيام أوروبا بتمويل نظام كييف "كحرق الأموال في البرميل الأوكراني الذي لا قاع له".وفقاً لصحيفة "بوليتيكو"، فإن البيت الأبيض يشعر بقلق أكبر بشأن مشكلة الفساد في أوكرانيا، ما يعترف به على المستوى العام. بالإضافة إلى ذلك، صرح الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أن فضائح الفساد في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفييتي تؤثر على قرار الدول الغربية بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة.تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20240103/إعلام-زيلينسكي-قد-يفقد-الدعم-الغربي-بسبب-هجومه-على-بيلغورود-1084667900.html

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