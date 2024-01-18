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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240118/نائب-أوكراني-يتهم-زيلينسكي-بسرقة-ميزانية-الدولة-الأوكرانية-1085150102.html
نائب أوكراني يتهم زيلينسكي بسرقة ميزانية الدولة الأوكرانية
نائب أوكراني يتهم زيلينسكي بسرقة ميزانية الدولة الأوكرانية
صرح نائب البرلمان الأوكراني جيو ليروس،على مدونتيه في "يوتيوب" أن رئيس أوكرانيا يسرق بوقاحة ميزانية الدولة. 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T16:45+0000
2024-01-18T16:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال ليروس: "الأوكرانيون، الذين يناشد ضميرهم زيلينسكي، مهتمون للغاية بمعرفة ما إذا كان قد ينفجر وجهه من سحب رأس المال هذا من بلادنا؟".ووفقا له، منذ عام 2012، تمكن زيلينسكي ورفاقه من سحب حوالي 40 مليون دولار من الأوليغارشي إيغور كولومويسكي إلى الشركات الخارجية.وأضاف ليروس أنه في عام 2014، لم يدفع الرئيس المستقبلي الضرائب، لكنه سحب الأموال من ميزانية البلاد واشترى لنفسه عقارات في أوروبا.ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، التقارير التي تتحدث عن إمكانية قيام أوروبا بتمويل نظام كييف "كحرق الأموال في البرميل الأوكراني الذي لا قاع له".وفقاً لصحيفة "بوليتيكو"، فإن البيت الأبيض يشعر بقلق أكبر بشأن مشكلة الفساد في أوكرانيا، ما يعترف به على المستوى العام. بالإضافة إلى ذلك، صرح الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أن فضائح الفساد في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفييتي تؤثر على قرار الدول الغربية بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة.تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240103/إعلام-زيلينسكي-قد-يفقد-الدعم-الغربي-بسبب-هجومه-على-بيلغورود-1084667900.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

نائب أوكراني يتهم زيلينسكي بسرقة ميزانية الدولة الأوكرانية

16:45 GMT 18.01.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي يؤدي اليمين الدستوري في قاعة البرلمان ويتولى منصب رئيس أوكرانيا، كييف 20 مايو/ أيار 2019
فلاديمير زيلينسكي يؤدي اليمين الدستوري في قاعة البرلمان ويتولى منصب رئيس أوكرانيا، كييف 20 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
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صرح نائب البرلمان الأوكراني جيو ليروس،على مدونتيه في "يوتيوب" أن رئيس أوكرانيا يسرق بوقاحة ميزانية الدولة.
وقال ليروس: "الأوكرانيون، الذين يناشد ضميرهم زيلينسكي، مهتمون للغاية بمعرفة ما إذا كان قد ينفجر وجهه من سحب رأس المال هذا من بلادنا؟".
ووفقا له، منذ عام 2012، تمكن زيلينسكي ورفاقه من سحب حوالي 40 مليون دولار من الأوليغارشي إيغور كولومويسكي إلى الشركات الخارجية.
وأضاف ليروس أنه في عام 2014، لم يدفع الرئيس المستقبلي الضرائب، لكنه سحب الأموال من ميزانية البلاد واشترى لنفسه عقارات في أوروبا.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، التقارير التي تتحدث عن إمكانية قيام أوروبا بتمويل نظام كييف "كحرق الأموال في البرميل الأوكراني الذي لا قاع له".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
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وفقاً لصحيفة "بوليتيكو"، فإن البيت الأبيض يشعر بقلق أكبر بشأن مشكلة الفساد في أوكرانيا، ما يعترف به على المستوى العام. بالإضافة إلى ذلك، صرح الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أن فضائح الفساد في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفييتي تؤثر على قرار الدول الغربية بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة.
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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