https://sputnikarabic.ae/20240118/نظام-كييف-يحرم-مواطنيه-من-العلاج-في-المشافي-دون-إذن-من-مكتب-التجنيد-العسكري-1085147043.html

نظام كييف يحرم مواطنيه من العلاج في المشافي دون إذن من مكتب التجنيد العسكري

نظام كييف يحرم مواطنيه من العلاج في المشافي دون إذن من مكتب التجنيد العسكري

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، بأن المستشفيات الحكومية في أوكرانيا ترفض دخول الرجال في سن الخدمة العسكرية، الذين ليس لديهم شهادة من مكتب التسجيل... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T15:14+0000

2024-01-18T15:14+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "إنهم (المشافي) يرفضون علاج الرجال الأوكرانيين في سن التجنيد دون شهادة من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، نحن نتحدث عن العلاج المخطط له في المستشفيات العامة".وتابعت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، عبر قناتها على "تلغرام": "قائمة الوثائق التي يجب على المريض جمعها قبل الذهاب إلى العيادة تتضمن بشكل متزايد شهادة من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري حول التسجيل العسكري، وإذا لم تكن هناك مثل هذه الشهادة، يرفض الأطباء، تحت أي ذريعة، دخول المستشفى".وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقديم شرط مماثل في العيادات في مناطق إيفانو فرانكيفسك وخاركوف وترنوبل وكييف وسومي.وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرسومًا بشأن التعبئة العامة يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت صحيفة "تايم"، نقلًا عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا.

https://sputnikarabic.ae/20240118/نظام-كييف-يعتقل-150-عسكريا-أوكرانيا-لعصيانهم-الأوامر-1085129378.html

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