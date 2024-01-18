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وزير الخارجية الروسي يعقد مؤتمرا صحافيا في موسكو
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240118/نظام-كييف-يعتقل-150-عسكريا-أوكرانيا-لعصيانهم-الأوامر-1085129378.html
نظام كييف يعتقل 150 عسكريا أوكرانيا لعصيانهم الأوامر
نظام كييف يعتقل 150 عسكريا أوكرانيا لعصيانهم الأوامر
أفادت زوجة أحد الجنود الأوكرانيين المعتقلين، بأن القوات الأوكرانية اعتقلت أكثر من 150 عسكريا من مشاة البحرية الأوكرانية في خيرسون، التي تسيطر عليها سلطات نظام... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T08:44+0000
2024-01-18T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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وقالت الزوجة لوكالة "سبوتنيك": "أنا امرأة أوكرانية عادية، وزوجي رجل عسكري في القوات المسلحة الأوكرانية... لم يتراجع أبدًا عن الخدمة وكان وطنيا حقيقيا، ولكن في يناير(كانون الثاني الجاري)، هو وأكثر من 150 شخصًا مظليين بحريين من وحدات مختلفة تم القبض عليهم من قبل محكمة خيرسون، وتم إرسالهم إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة".وأضافت: "لا يوجد ذخيرة ولا طعام. قادتهم يريدون استرضاء القيادة ويتركون أبناءنا وآباءنا وإخواننا حتى الموت".وفي وقت سابق، قال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو، إن المخابرات العسكرية الروسية تلقت معلومات مؤكدة عن قيام الضباط في الجيش الأوكراني بتطبيق العنف والضرب بحق الجنود الأوكرانيين، بسبب عدم امتثالهم للأوامر وعدم رغبتهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك المحاصرة.شاهد أيضا: القوات الأوكرانية تطلق النار على جنودها المنسحبين... فيديوأقرا أيضا: حاكم مقاطعة خيرسون: مجموعات من القوات الأوكرانية تستسلم كل يومأقرا أيضا: "كل يوم أو يومين"... ارتفاع حالات استسلام القوات الأوكرانية على مختلف الجبهات
https://sputnikarabic.ae/20240118/سيناتور-فرنسي-أوكرانيا-تستهلك-في-غضون-أيام-ما-تنتجه-فرنسا-من-القذائف-المدفعية-خلال-سنة-1085124525.html
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روسيا, العالم

نظام كييف يعتقل 150 عسكريا أوكرانيا لعصيانهم الأوامر

08:44 GMT 18.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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أفادت زوجة أحد الجنود الأوكرانيين المعتقلين، بأن القوات الأوكرانية اعتقلت أكثر من 150 عسكريا من مشاة البحرية الأوكرانية في خيرسون، التي تسيطر عليها سلطات نظام كييف، لرفضهم عبور نهر دنيبر والنزول على الضفة اليسرى للنهر.
وقالت الزوجة لوكالة "سبوتنيك": "أنا امرأة أوكرانية عادية، وزوجي رجل عسكري في القوات المسلحة الأوكرانية... لم يتراجع أبدًا عن الخدمة وكان وطنيا حقيقيا، ولكن في يناير(كانون الثاني الجاري)، هو وأكثر من 150 شخصًا مظليين بحريين من وحدات مختلفة تم القبض عليهم من قبل محكمة خيرسون، وتم إرسالهم إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة".

ووفقا لزوجة الجندي من مشاة البحرية الأوكرانية، فقد تم القبض على زوجها وأفراد عسكريين آخرين لأنهم رفضوا اتباع أمر القيادة والعبور إلى الضفة اليسرى.

وأضافت: "لا يوجد ذخيرة ولا طعام. قادتهم يريدون استرضاء القيادة ويتركون أبناءنا وآباءنا وإخواننا حتى الموت".

كما دعت المواطنين الأوكرانيين إلى عدم الصمت للمساعدة في وقف إلقاء "اللحم" وإطلاق سراح زوجها والمعتقلين الآخرين.

التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:18 GMT
وفي وقت سابق، قال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو، إن المخابرات العسكرية الروسية تلقت معلومات مؤكدة عن قيام الضباط في الجيش الأوكراني بتطبيق العنف والضرب بحق الجنود الأوكرانيين، بسبب عدم امتثالهم للأوامر وعدم رغبتهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك المحاصرة.
شاهد أيضا: القوات الأوكرانية تطلق النار على جنودها المنسحبين... فيديو
أقرا أيضا: حاكم مقاطعة خيرسون: مجموعات من القوات الأوكرانية تستسلم كل يوم
أقرا أيضا: "كل يوم أو يومين"... ارتفاع حالات استسلام القوات الأوكرانية على مختلف الجبهات
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