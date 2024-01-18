https://sputnikarabic.ae/20240118/نظام-كييف-يعتقل-150-عسكريا-أوكرانيا-لعصيانهم-الأوامر-1085129378.html
نظام كييف يعتقل 150 عسكريا أوكرانيا لعصيانهم الأوامر
نظام كييف يعتقل 150 عسكريا أوكرانيا لعصيانهم الأوامر
أفادت زوجة أحد الجنود الأوكرانيين المعتقلين، بأن القوات الأوكرانية اعتقلت أكثر من 150 عسكريا من مشاة البحرية الأوكرانية في خيرسون، التي تسيطر عليها سلطات نظام... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T08:44+0000
2024-01-18T08:44+0000
2024-01-18T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الزوجة لوكالة "سبوتنيك": "أنا امرأة أوكرانية عادية، وزوجي رجل عسكري في القوات المسلحة الأوكرانية... لم يتراجع أبدًا عن الخدمة وكان وطنيا حقيقيا، ولكن في يناير(كانون الثاني الجاري)، هو وأكثر من 150 شخصًا مظليين بحريين من وحدات مختلفة تم القبض عليهم من قبل محكمة خيرسون، وتم إرسالهم إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة".وأضافت: "لا يوجد ذخيرة ولا طعام. قادتهم يريدون استرضاء القيادة ويتركون أبناءنا وآباءنا وإخواننا حتى الموت".وفي وقت سابق، قال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو، إن المخابرات العسكرية الروسية تلقت معلومات مؤكدة عن قيام الضباط في الجيش الأوكراني بتطبيق العنف والضرب بحق الجنود الأوكرانيين، بسبب عدم امتثالهم للأوامر وعدم رغبتهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك المحاصرة.شاهد أيضا: القوات الأوكرانية تطلق النار على جنودها المنسحبين... فيديوأقرا أيضا: حاكم مقاطعة خيرسون: مجموعات من القوات الأوكرانية تستسلم كل يومأقرا أيضا: "كل يوم أو يومين"... ارتفاع حالات استسلام القوات الأوكرانية على مختلف الجبهات
https://sputnikarabic.ae/20240118/سيناتور-فرنسي-أوكرانيا-تستهلك-في-غضون-أيام-ما-تنتجه-فرنسا-من-القذائف-المدفعية-خلال-سنة-1085124525.html
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روسيا, العالم
نظام كييف يعتقل 150 عسكريا أوكرانيا لعصيانهم الأوامر
أفادت زوجة أحد الجنود الأوكرانيين المعتقلين، بأن القوات الأوكرانية اعتقلت أكثر من 150 عسكريا من مشاة البحرية الأوكرانية في خيرسون، التي تسيطر عليها سلطات نظام كييف، لرفضهم عبور نهر دنيبر والنزول على الضفة اليسرى للنهر.
وقالت الزوجة لوكالة "سبوتنيك": "أنا امرأة أوكرانية عادية، وزوجي رجل عسكري في القوات المسلحة الأوكرانية... لم يتراجع أبدًا عن الخدمة وكان وطنيا حقيقيا، ولكن في يناير(كانون الثاني الجاري)، هو وأكثر من 150 شخصًا مظليين بحريين من وحدات مختلفة تم القبض عليهم من قبل محكمة خيرسون، وتم إرسالهم إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة".
ووفقا لزوجة الجندي من مشاة البحرية الأوكرانية، فقد تم القبض على زوجها وأفراد عسكريين آخرين لأنهم رفضوا اتباع أمر القيادة والعبور إلى الضفة اليسرى.
وأضافت: "لا يوجد ذخيرة ولا طعام. قادتهم يريدون استرضاء القيادة ويتركون أبناءنا وآباءنا وإخواننا حتى الموت".
كما دعت المواطنين الأوكرانيين إلى عدم الصمت للمساعدة في وقف إلقاء "اللحم" وإطلاق سراح زوجها والمعتقلين الآخرين.
وفي وقت سابق، قال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو، إن المخابرات العسكرية الروسية تلقت معلومات مؤكدة عن قيام الضباط في الجيش الأوكراني بتطبيق العنف والضرب بحق الجنود الأوكرانيين، بسبب عدم امتثالهم للأوامر وعدم رغبتهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك المحاصرة.