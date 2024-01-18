https://sputnikarabic.ae/20240118/نظام-كييف-يعتقل-150-عسكريا-أوكرانيا-لعصيانهم-الأوامر-1085129378.html

نظام كييف يعتقل 150 عسكريا أوكرانيا لعصيانهم الأوامر

نظام كييف يعتقل 150 عسكريا أوكرانيا لعصيانهم الأوامر

أفادت زوجة أحد الجنود الأوكرانيين المعتقلين، بأن القوات الأوكرانية اعتقلت أكثر من 150 عسكريا من مشاة البحرية الأوكرانية في خيرسون، التي تسيطر عليها سلطات نظام... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T08:44+0000

2024-01-18T08:44+0000

2024-01-18T08:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الزوجة لوكالة "سبوتنيك": "أنا امرأة أوكرانية عادية، وزوجي رجل عسكري في القوات المسلحة الأوكرانية... لم يتراجع أبدًا عن الخدمة وكان وطنيا حقيقيا، ولكن في يناير(كانون الثاني الجاري)، هو وأكثر من 150 شخصًا مظليين بحريين من وحدات مختلفة تم القبض عليهم من قبل محكمة خيرسون، وتم إرسالهم إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة".وأضافت: "لا يوجد ذخيرة ولا طعام. قادتهم يريدون استرضاء القيادة ويتركون أبناءنا وآباءنا وإخواننا حتى الموت".وفي وقت سابق، قال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو، إن المخابرات العسكرية الروسية تلقت معلومات مؤكدة عن قيام الضباط في الجيش الأوكراني بتطبيق العنف والضرب بحق الجنود الأوكرانيين، بسبب عدم امتثالهم للأوامر وعدم رغبتهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك المحاصرة.شاهد أيضا: القوات الأوكرانية تطلق النار على جنودها المنسحبين... فيديوأقرا أيضا: حاكم مقاطعة خيرسون: مجموعات من القوات الأوكرانية تستسلم كل يومأقرا أيضا: "كل يوم أو يومين"... ارتفاع حالات استسلام القوات الأوكرانية على مختلف الجبهات

https://sputnikarabic.ae/20240118/سيناتور-فرنسي-أوكرانيا-تستهلك-في-غضون-أيام-ما-تنتجه-فرنسا-من-القذائف-المدفعية-خلال-سنة-1085124525.html

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