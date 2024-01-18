https://sputnikarabic.ae/20240118/هل-يمهد-اتفاق-الأدوية-الطريق-لصفقة-تبادل-أسرى-بين-حماس-وإسرائيل-1085147328.html

هل يمهد اتفاق الأدوية الطريق لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل؟

هل يمهد اتفاق الأدوية الطريق لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل؟

توصلت حركة حماس لصفقة إدخال أدوية مع إسرائيل بوساطة قطرية، تضمن إدخال أدوية ومساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة، مقابل إدخال أدوية للأسرى الإسرائيليين لدى... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T15:16+0000

2024-01-18T15:16+0000

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هل يمهد اتفاق الأدوية الطريق لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل؟ هل يمهد اتفاق الأدوية الطريق لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل؟

واشترطت حماس مقابل تقديم الدواء لأسرى الحرب الإسرائيليين، والتي كانت 140 صنفًا، أن تُدخل إسرائيل ألف صنف مقابل كل علبة دواء تدخل للأسرى الإسرائيليين، وأن يضع الصليب الأحمر الدواء في أربع مستشفيات، تغطي جميع مناطق قطاع غزة، ومنع تفتيش شحنات الأدوية.في المقابل، اندلع خلاف بين الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول الصفقة، وقال مكتب رئيس الوزراء إنه ليس من اختصاصه التعامل مع ترتيبات تفتيش شحنات الأدوية قبل دخولها إلى غزة، مشيرا إلى أن الجيش هو المسؤول عن هذا الأمر.وقال الجيش إنه علم بخطة نقل الأدوية، بما في ذلك عدم تفتيشها، من القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، الذي نشرها على منصة "إكس".إلى ذلك، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بالتوقف عما وصفها بمحاولة التهرب من مسؤوليته، بعد أن ألقى المسؤولية على عاتق الجيش.في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي، سليمان بشارات، إن هذه الصفقة تأتي لتحقيق أهداف مرحلية أراد من وراءها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نينياهو، تعزيز حضوره وقدرته على إدارة ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، خصوصا أنه عقدها بعيدا عن أعضاء مجلس الحرب المصغر، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.من جانبه، قال المختص في الشؤون الإسرائيلية، فايز عباس، إن هذه الصفقة أدخلت الكابينت الإسرائيلي في مشكلة كبيرة جدا، لأن نتنياهو أتم هذه الصفقة دون حتى إبلاغ القيادة الأمنية والعسكر ية.إلى ذلك قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أمجد أبو العز، إن الحرب على غزة ستنتهي، معربا عن اعتقاده أن واشنطن لا تريد إنهاء هذه الحرب إلا في إطار صفقة إقليمية تشمل تطبيع عربي إقليمي إسرائيلي تقوده السعودية.

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