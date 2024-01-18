https://sputnikarabic.ae/20240118/وزارة-الصحة-في-غزة-تكشف-عن-ويلات-يتعرض-لها-سكان-القطاع-1085141243.html

وزارة الصحة في غزة تكشف عن ويلات يتعرض لها سكان القطاع

وزارة الصحة في غزة تكشف عن ويلات يتعرض لها سكان القطاع

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي في اليوم الـ104 للحرب الإسرائيلة على عزة، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يرتكب... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T14:15+0000

2024-01-18T14:15+0000

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وقال القدرة في بيان: "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 172 شهيد و326 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".وتابع: "الانتهاكات الإسرائيلية أدت ألى استشهاد337 كادرا صحيا واعتقال 99 منهم على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة"، وأكدت أن "الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وخروج 30 مستشفى و 53 مركزا صحيا عن الخدمة واستهداف 122 سيارة إسعاف".وقال: "عدم توفر الرعاية الصحية في أماكن النزوح وصعوبة الوصول للمستشفيات يعرض حياة نحو 60 ألف سيدة حامل للخطر، و أن مئات حالات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة الذعر والهروب القسري تحت القصف الوحشي".وتابع: "لا زال 10000 مريض بالسرطان يتعرضون لمضاعفات خطيرة تودي بحياة عشرات المرضى يوميا، نتيجة عدم توفر الأدوية وانعدام الرعاية الصحية في أماكن النزوح بعد خروج مستشفى الصداقة التركي عن الخدمة".وطالب القدرة "الأطراف الدولية بالعمل على وضع آليات جديدة فاعلة وضامنة لتدفق المساعدات الطبية وفق احتياجاتنا المعلنة". وأيضا طالبت مصر والدول العربية ودول العالم الحر، "بإيجاد آليات جديدة تضمن خروج أكثر من 6500 جريح كأولوية عاجلة واستقبالهم في مستشفياتها ومراكزها الصحية".

https://sputnikarabic.ae/20240118/كوب-الشاي-في-قطاع-غزة-أصبح-صعب-المنال-والنازحون-يتوقون-للحصول-عليه-1085133132.html

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