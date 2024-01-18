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وزير الخارجية الروسي يعقد مؤتمرا صحافيا في موسكو
https://sputnikarabic.ae/20240118/وزير-الخارجية-الروسي-يعقد-مؤتمرا-صحافيا-في-موسكو-1085127631.html
وزير الخارجية الروسي يعقد مؤتمرا صحافيا في موسكو
وزير الخارجية الروسي يعقد مؤتمرا صحافيا في موسكو
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس مؤتمرا صحافيا يتحدث خلاله عن نتائج السياسة الخارجية الروسية لعام 2023 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T08:13+0000
2024-01-18T08:34+0000
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال المؤتمر الصحفي في موسكو - سبوتنيك عربي

وزير الخارجية الروسي يعقد مؤتمرا صحافيا في موسكو

08:13 GMT 18.01.2024 (تم التحديث: 08:34 GMT 18.01.2024)
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس مؤتمرا صحافيا يتحدث خلاله عن نتائج السياسة الخارجية الروسية لعام 2023
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08:50 GMT 18.01.2024
لافروف: كييف منعت من توقيع اتفاق التسوية مع روسيا بأوامر من جونسون وغيره من الأنغلو ساكسونيين
08:47 GMT 18.01.2024
لافروف بشأن الانتخابات في أوكرانيا: يذكرنا ذلك بمحاكاة مسرحية تعكس رغبة زيلينسكي بالتشبث بالسلطة وهو يخرج عن سيطرة الرعاة الغربيين أكثر فأكثر
08:41 GMT 18.01.2024
لافروف: الهجوم الخاطف بهدف هزيمة روسيا تبين أنه مجرد أوهام والغرب أدرك الخطأ وموسكو ماضية بعمليتها العسكرية
08:37 GMT 18.01.2024
لافرةف: روسيا تواصل الدفع بنماذج مثالية للحقيقة والعدالة في العلاقات الدولية
08:29 GMT 18.01.2024
لافروف: روسيا ستفعل كل ما بوسعها لجعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية
08:27 GMT 18.01.2024
لافروف: حوالي 30 دولة مهتمة بالتقارب مع مجموعة "بريكس" ولديها آفاق ومستقبل مشرق وواعد
وأكد لافروف خلال مؤتمره الصحفي على أن بلاده ستولي اهتماماً خاصاً لضمان اندماج أعضاء "بريكس" الجدد في عمل هيكل المجموعة
08:23 GMT 18.01.2024
لافروف يؤكد على ضرورة حل القضايا الأمنية في أوراسيا دون لاعبين من خارج المنطقة
08:19 GMT 18.01.2024
لافروف: العلاقات بين روسيا والصين تشهد أفضل فترة في تاريخهما الممتد لقرون عديدة
08:19 GMT 18.01.2024
لافروف يبدأ مؤتمره الصحفي العام حول نتائج السياسة الخارجية الروسية لعام 2023
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