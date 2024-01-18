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https://sputnikarabic.ae/20240118/وزير-الصناعة-الأردني-يعلن-ارتفاع-أسعار-شحن-الحاويات-من-الصين-وشرق-أسيا-لأكثر-من-160-1085138171.html
وزير الصناعة الأردني يعلن ارتفاع أسعار شحن الحاويات من الصين وشرق أسيا لأكثر من 160%
وزير الصناعة الأردني يعلن ارتفاع أسعار شحن الحاويات من الصين وشرق أسيا لأكثر من 160%
صرح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، اليوم الخميس، أن أسعار شحن الحاويات من الصين وشرق أسيا، ارتفعت لما يتراوح بين 160% إلى 200%، بعد أزمة... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T12:42+0000
2024-01-18T12:42+0000
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ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الشمالي، قوله إن "ما يحدث في مضيق باب المندب له أثر على ارتفاع أسعار شحن الحاويات وهو ما سيدفع الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات مماثلة لما تم اتخاذه في أزمة جائحة كورونا بتحديد سقوف سعرية لشحن الحاويات المحملة بالسلع الأساسية".جاءت تصريحات الشمالي خلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية، قال فيها إن "الوزارة خاطبت شركة الصوامع المملوكة للحكومة للسماح للقطاع الخاص بالتخزين بسعر الكلفة".وأكد الشمالي للنواب أن "مخزون مادة القمح في الأردن، يكفي لمدة 10 أشهر، ومادة الشعير يكفي لمدة ثمانية أشهر، والمواد الغذائية الأخرى مخزوناتها تزيد عن شهرين".وكانت بيانات التداول التجارية قد أظهرت ارتفاع أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الخميس، على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.ووفقا لبيانات التداول، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر آذار/ مارس المقبل بنسبة 0.35 بالمئة إلى 78.15 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مارس لخام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 0.54 بالمئة إلى 72.87 دولارا.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، عن قصف قواتها 14صاروخا معدا للإطلاق في اليمن، وفي اليوم السابق، هاجمت جماعة "أنصار الله" سفينة شحن أمريكية في خليج عدن، بواسطة طائرة مسيرة هجومية.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المحلل في شركة "زاوجين فيوتشرس"، جاو جيان، قوله: "إذا انتشر الوضع في البحر الأحمر إلى مناطق أخرى، فمن الممكن حدوث قفزة قصيرة الأجل في الأسعار (النفط). ومع ذلك، يتعرض النفط لضغوط الأساسيات الضعيفة، منذ أواخر العام الماضي".ويتأثر سعر النفط أيضا بسعر الصرف، إذ انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.16 بالمئة، إلى 103.28 نقطة، وانخفض سعر الدولار للمواد الخام المتاحة للشراء بعملات أخرى.
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اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, أنصار الله, الأخبار
اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, أنصار الله, الأخبار

وزير الصناعة الأردني يعلن ارتفاع أسعار شحن الحاويات من الصين وشرق أسيا لأكثر من 160%

12:42 GMT 18.01.2024
© AP Photo / Robert F. Bukatyسفينة حاويات
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Robert F. Bukaty
تابعنا عبر
صرح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، اليوم الخميس، أن أسعار شحن الحاويات من الصين وشرق أسيا، ارتفعت لما يتراوح بين 160% إلى 200%، بعد أزمة الملاحة في مضيق باب المندب.
ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الشمالي، قوله إن "ما يحدث في مضيق باب المندب له أثر على ارتفاع أسعار شحن الحاويات وهو ما سيدفع الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات مماثلة لما تم اتخاذه في أزمة جائحة كورونا بتحديد سقوف سعرية لشحن الحاويات المحملة بالسلع الأساسية".
جاءت تصريحات الشمالي خلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية، قال فيها إن "الوزارة خاطبت شركة الصوامع المملوكة للحكومة للسماح للقطاع الخاص بالتخزين بسعر الكلفة".
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وأكد الشمالي للنواب أن "مخزون مادة القمح في الأردن، يكفي لمدة 10 أشهر، ومادة الشعير يكفي لمدة ثمانية أشهر، والمواد الغذائية الأخرى مخزوناتها تزيد عن شهرين".
وكانت بيانات التداول التجارية قد أظهرت ارتفاع أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الخميس، على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ووفقا لبيانات التداول، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر آذار/ مارس المقبل بنسبة 0.35 بالمئة إلى 78.15 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مارس لخام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 0.54 بالمئة إلى 72.87 دولارا.
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وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، عن قصف قواتها 14صاروخا معدا للإطلاق في اليمن، وفي اليوم السابق، هاجمت جماعة "أنصار الله" سفينة شحن أمريكية في خليج عدن، بواسطة طائرة مسيرة هجومية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المحلل في شركة "زاوجين فيوتشرس"، جاو جيان، قوله: "إذا انتشر الوضع في البحر الأحمر إلى مناطق أخرى، فمن الممكن حدوث قفزة قصيرة الأجل في الأسعار (النفط). ومع ذلك، يتعرض النفط لضغوط الأساسيات الضعيفة، منذ أواخر العام الماضي".
ويتأثر سعر النفط أيضا بسعر الصرف، إذ انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.16 بالمئة، إلى 103.28 نقطة، وانخفض سعر الدولار للمواد الخام المتاحة للشراء بعملات أخرى.
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