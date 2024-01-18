https://sputnikarabic.ae/20240118/80-من-المحاصيل-تضررت-وزير-الزراعة-السوري-لـسبوتنيك-سيتم-تعويض-فلاحي-طرطوس-1085148820.html

80% من المحاصيل تضررت.. وزير الزراعة السوري لـ"سبوتنيك": سيتم تعويض فلاحي طرطوس

80% من المحاصيل تضررت.. وزير الزراعة السوري لـ"سبوتنيك": سيتم تعويض فلاحي طرطوس

صرّح وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، أن أضرارا كبيرة تعرضت لها بعض الأنشطة الزراعية في طرطوس، بسبب ما شهدته المحافظة، مطلع الأسبوع من هطولات مطرية غزيرة... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T16:06+0000

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وقال الوزير قطنا في تصريح لـ"سبوتنيك": "الأضرار تركزت على الأنفاق المزروعة بالخضار، بالإضافة إلى أضرار متوسطة طالت البيوت المحمية".وكشف قطنا عن وجود لجان ميدانية على الأرض ستعمل بالتعاون مع الفلاحين على تحديد جميع أشكال الضرر وعلى مستوى كل محصول وفق معايير محددة، تمهيدا للتعويض عليهم بعد حصر الأضرار بالتشاركية مع المجتمع المحلي.ولفت الوزير قطنا إلى أن الحكومة السورية تابعت، منذ اليوم الأول، ما تعرضت له هذه القرى، وستضع كل إمكانياتها لتخفيف الضرر الذي لحق بالسكان.وأضاف قطنا: "بعد الجولة الاطلاعية في المناطق والقرى المتضررة، ومعاينة حال العبارات المائية ومصارف المياه، ستتم المعالجة بشكل جذري، وتم عقد اجتماع بشكل أوسع مع الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات الطارئة المطلوبة والاحتياجات اللازمة".وتشير التقديرات الرسمية الأولية إلى أن الأضرار وصلت إلى 80% بالنسبة إلى المحاصيل الموسمية، إذ تضرر 4000 بيت من الزراعات المحمية، و4500 دونم من القمح، و3500 دونم من البطاطا، و2000 دونم من الكوسا، و600 دونم من الحمضيات، و700 دونم من الفول الأخضر، كما تضررت منازل سكنية بعد أن اجتاحتها مياه الأمطار إليها.وكانت قرى منطقة "سهل عكار"، وهي منطقة سهلية تمتد من منطقة طرطوس السورية شمالاً إلى طرابلس اللبنانية جنوباً، ومن وادي النصارى في ريف حمص شرقاً إلى البحر المتوسط غرباً، تعرضت للغمر بسبب الأمطار الغزيرة وفيضان نهري "الكبير الجنوبي" و"أبو الورد".

https://sputnikarabic.ae/20240114/محافظ-طرطوس-لـسبوتنيك-جميع-الطرقات-في-المحافظة-مفتوحة-وسنقيم-الأضرار-مع-انحسار-المنخفض-1084970003.html

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