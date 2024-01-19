أحداث الأسبوع في صور

شوهد الدخان المتصاعد والحمم المتدفقة في دائرة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ الآيسلندية، 14 يناير 2024، أثناء ثوران بركاني على مشارف بلدة غريندافيك، التي تم إخلاؤها، غربي أيسلندا. وصف مدير الحماية المدنية في آيسلندا، فيدير رينيسون، الثوران البركاني الحالي جنوبي البلاد، بأنه الأخطر، منذ عام 1973، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية (RUV).
شوهد الدخان المتصاعد والحمم المتدفقة في دائرة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ الآيسلندية، 14 يناير 2024، أثناء ثوران بركاني على مشارف بلدة غريندافيك، التي تم إخلاؤها، غربي أيسلندا. وصف مدير الحماية المدنية في آيسلندا، فيدير رينيسون، الثوران البركاني الحالي جنوبي البلاد، بأنه الأخطر، منذ عام 1973، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية (RUV).
يلعب مسؤولو اللجان والوزارات والمؤسسات الوطنية في كوريا الشمالية، لعبة "التايكوندو" في ساحة كيم إيل سونغ، في اليوم الرياضي الأول من العام الجديد في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 14 يناير 2024.
يلعب مسؤولو اللجان والوزارات والمؤسسات الوطنية في كوريا الشمالية، لعبة "التايكوندو" في ساحة كيم إيل سونغ، في اليوم الرياضي الأول من العام الجديد في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 14 يناير 2024.
حجاج يشاركون في موكب "عذراء الفقراء" في معبد سان فرانسيسكو، أمام قصر الثقافة الوطني، المقر السابق للحكومة في مدينة غواتيمالا، 13 يناير/ كانون الثاني 2024. وسيتولى الديمقراطي الاشتراكي برناردو أريفالو، رئاسة غواتيمالا، في 14 يناير الجاري، بعد أن واجه حتى اللحظة الأخيرة هجومًا قضائيًا بسبب وعده بإنقاذ "الديمقراطية الهشة" في غواتيمالا، من النخبة الفاسدة التي، بحسب قوله، "تتشبث بالسلطة".
حجاج يشاركون في موكب "عذراء الفقراء" في معبد سان فرانسيسكو، أمام قصر الثقافة الوطني، المقر السابق للحكومة في مدينة غواتيمالا، 13 يناير/ كانون الثاني 2024. وسيتولى الديمقراطي الاشتراكي برناردو أريفالو، رئاسة غواتيمالا، في 14 يناير الجاري، بعد أن واجه حتى اللحظة الأخيرة هجومًا قضائيًا بسبب وعده بإنقاذ "الديمقراطية الهشة" في غواتيمالا، من النخبة الفاسدة التي، بحسب قوله، "تتشبث بالسلطة".
فلسطينيون يسيرون وخلفهم مبنى مدمر في مخيم "المغازي" للاجئين وسط قطاع غزة، في 16 يناير 2024، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
فلسطينيون يسيرون وخلفهم مبنى مدمر في مخيم "المغازي" للاجئين وسط قطاع غزة، في 16 يناير 2024، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
مركبة تسير على طول معبر جليدي طوله 5 كلم، عبر نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي بمقاطعة كراسنويارسك الروسية. وفي الوقت الحالي، تسمح سماكة الجليد للمركبات التي لا يزيد وزنها عن 2.5 طن بالعبور. ويربط المعبر الضفة اليمنى ومناطق شرق سيبيريا في المنطقة بالطريق السريع الفيدرالي آر-257، الذي يمتد على طول الضفة السيبيرية الغربية لنهر ينيسي.
مركبة تسير على طول معبر جليدي طوله 5 كلم، عبر نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي بمقاطعة كراسنويارسك الروسية. وفي الوقت الحالي، تسمح سماكة الجليد للمركبات التي لا يزيد وزنها عن 2.5 طن بالعبور. ويربط المعبر الضفة اليمنى ومناطق شرق سيبيريا في المنطقة بالطريق السريع الفيدرالي آر-257، الذي يمتد على طول الضفة السيبيرية الغربية لنهر ينيسي.
سقوط البولندية داريا بيكوليك، والبولندية ويكتوريا بيكوليك، والبريطانية إلينور باركر (على اليمين)، أثناء تنافسهن في سباق "ماديسون" للسيدات خلال اليوم الخامس من بطولة "UEC" الأوروبية للدراجات على المضمار في ساحة أومنيسبورت الداخلية في أبلدورن، هولندا، في 14 يناير 2024.
سقوط البولندية داريا بيكوليك، والبولندية ويكتوريا بيكوليك، والبريطانية إلينور باركر (على اليمين)، أثناء تنافسهن في سباق "ماديسون" للسيدات خلال اليوم الخامس من بطولة "UEC" الأوروبية للدراجات على المضمار في ساحة أومنيسبورت الداخلية في أبلدورن، هولندا، في 14 يناير 2024.
راقصون يؤدون عرضًا خلال الاحتفال بمهرجان "باراتشيكوس" التقليدي في تشيابا دي كورزو، ولاية تشياباس، المكسيك في 17 يناير 2024. "باراتشيكوس" هو احتفال ذو أصول ما قبل الإسبان، وفقًا لبلدية تشيابا دي كورزو.
راقصون يؤدون عرضًا خلال الاحتفال بمهرجان "باراتشيكوس" التقليدي في تشيابا دي كورزو، ولاية تشياباس، المكسيك في 17 يناير 2024. "باراتشيكوس" هو احتفال ذو أصول ما قبل الإسبان، وفقًا لبلدية تشيابا دي كورزو.
فتاة أثناء مراسم عيد الغطاس في بحيرة شرتاش في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وسط احتفالات مسيحيي الطائفة الشرقية في روسيا بعيد الغطاس (عيد العماد)، 18 يناير 2024.
فتاة أثناء مراسم عيد الغطاس في بحيرة شرتاش في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وسط احتفالات مسيحيي الطائفة الشرقية في روسيا بعيد الغطاس (عيد العماد)، 18 يناير 2024.
نساء يأخذن حمامًا شمسيًا على شاطئ "إل-ياك" في جزيرة مارغريتا، فنزويلا، 13 يناير 2024.
نساء يأخذن حمامًا شمسيًا على شاطئ "إل-ياك" في جزيرة مارغريتا، فنزويلا، 13 يناير 2024.
يتفاعل الناس مع روبوت عملاق قابل للنفخ، حيث تم الكشف عن روبوتات على طول الطريق العام "ذا ستراند" بواسطة "آير جيانتز" مع كلية كينغز لندن، في لندن، 16 يناير 2024. حديقة "ذا غلوبوت"عبارة عن تركيب للروبوتات الناعمة العملاقة المعروضة على طول "ذا ستراند" في شارع "آلدویج"، في 16 يناير 2024. تستجيب الروبوتات القابلة للنفخ للتفاعل البشري وللضوء والصوت، وهي أطول كثيرًا من الحافلات ذات الطابقين.
يتفاعل الناس مع روبوت عملاق قابل للنفخ، حيث تم الكشف عن روبوتات على طول الطريق العام "ذا ستراند" بواسطة "آير جيانتز" مع كلية كينغز لندن، في لندن، 16 يناير 2024. حديقة "ذا غلوبوت"عبارة عن تركيب للروبوتات الناعمة العملاقة المعروضة على طول "ذا ستراند" في شارع "آلدویج"، في 16 يناير 2024. تستجيب الروبوتات القابلة للنفخ للتفاعل البشري وللضوء والصوت، وهي أطول كثيرًا من الحافلات ذات الطابقين.
وحدة مدفعية متنقلة لقوات الجيش الإسرائيلي تطلق قذيفة من شمالي إسرائيل باتجاه لبنان، 11 يناير 2024.
وحدة مدفعية متنقلة لقوات الجيش الإسرائيلي تطلق قذيفة من شمالي إسرائيل باتجاه لبنان، 11 يناير 2024.
فنانون يؤدون حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، في ملعب "الحسن واتارا" الأولمبي في إبيمبي، أبيدجان، في 13 يناير 2024.
فنانون يؤدون حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، في ملعب "الحسن واتارا" الأولمبي في إبيمبي، أبيدجان، في 13 يناير 2024.
جنود يقومون بدورية في منطقة سكنية على الجانب الجنوبي من كيتو، الإكوادور، 12 يناير 2024، في أعقاب الهروب الواضح لزعيم عصابة قوي من السجن. أصدر الرئيس الإكوادوري، دانيال نوبوا، مرسومًا بحالة الطوارئ الوطنية، وهو إجراء يسمح للسلطات بتعليق حقوق الناس وتعبئة الجيش في أماكن مثل السجون، كما فرضت الحكومة حظر تجول،ابتداء من الساعة 11 مساء حتى الساعة 5 صباحًا.
جنود يقومون بدورية في منطقة سكنية على الجانب الجنوبي من كيتو، الإكوادور، 12 يناير 2024، في أعقاب الهروب الواضح لزعيم عصابة قوي من السجن. أصدر الرئيس الإكوادوري، دانيال نوبوا، مرسومًا بحالة الطوارئ الوطنية، وهو إجراء يسمح للسلطات بتعليق حقوق الناس وتعبئة الجيش في أماكن مثل السجون، كما فرضت الحكومة حظر تجول،ابتداء من الساعة 11 مساء حتى الساعة 5 صباحًا.
يظهر ميكولاس، وهو عجل فرس النهر القزم حديث الولادة، مع والدته مالايا، في حديقة السفاري في دفور كرالوف، جمهورية التشيك، 15 يناير 2024. وولد فرس النهر الصغير الذكر، في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
يظهر ميكولاس، وهو عجل فرس النهر القزم حديث الولادة، مع والدته مالايا، في حديقة السفاري في دفور كرالوف، جمهورية التشيك، 15 يناير 2024. وولد فرس النهر الصغير الذكر، في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
طفل يرتدي زي الإله الهندوسي "شيفا"، يطلب الصدقات من المصلين في سانغام، ملتقى ثلاثة أنهار، غانجز ويامونا وساراسواتي الأسطوري، في مهرجان "ماكار سانكرانتي" خلال المعرض التقليدي السنوي لماج ميلا في براياغراج، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، 14 يناير 2024. من المتوقع أن يغطس مئات الآلاف من الحجاج الهندوس في منطقة الالتقاء، على أمل غسل الخطايا خلال المهرجان الذي يستمر، لمدة شهر.
طفل يرتدي زي الإله الهندوسي "شيفا"، يطلب الصدقات من المصلين في سانغام، ملتقى ثلاثة أنهار، غانجز ويامونا وساراسواتي الأسطوري، في مهرجان "ماكار سانكرانتي" خلال المعرض التقليدي السنوي لماج ميلا في براياغراج، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، 14 يناير 2024. من المتوقع أن يغطس مئات الآلاف من الحجاج الهندوس في منطقة الالتقاء، على أمل غسل الخطايا خلال المهرجان الذي يستمر، لمدة شهر.
يحاول المتعبدون الهندوس في ميانمار، السيطرة على ثور خلال مهرجان ترويض الثيران السنوي "جاليكاتو" في بلدة كيوكتان على مشارف يانغون، 17 يناير 2024.
يحاول المتعبدون الهندوس في ميانمار، السيطرة على ثور خلال مهرجان ترويض الثيران السنوي "جاليكاتو" في بلدة كيوكتان على مشارف يانغون، 17 يناير 2024.
جرار مزين بدمى عليها صور المستشار الألماني أولاف شولتز، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ولافتة كتب عليها "آفة بلادنا"، خلال احتجاج للمزارعين والمزارعين وسائقي الشاحنات، في برلين، ألمانيا في 15 يناير 2024. وينبع غضب المزارعين وسائقي الشاحنات من قرار الحكومة الألمانية بخفض الدعم والإعفاءات الضريبية على مركبات الديزل والمركبات الزراعية. وكانت هذه الخطوة جزءًا من الجهود التي بذلها ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس، لإيجاد مدخرات بعد أن قضت المحكمة العليا في ألمانيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بأن الحكومة قد انتهكت قواعد الديون.
جرار مزين بدمى عليها صور المستشار الألماني أولاف شولتز، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ولافتة كتب عليها "آفة بلادنا"، خلال احتجاج للمزارعين والمزارعين وسائقي الشاحنات، في برلين، ألمانيا في 15 يناير 2024. وينبع غضب المزارعين وسائقي الشاحنات من قرار الحكومة الألمانية بخفض الدعم والإعفاءات الضريبية على مركبات الديزل والمركبات الزراعية. وكانت هذه الخطوة جزءًا من الجهود التي بذلها ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس، لإيجاد مدخرات بعد أن قضت المحكمة العليا في ألمانيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بأن الحكومة قد انتهكت قواعد الديون.
كاهن يبارك مجموعة من الأوز خلال مراسم "بينيديس" (البركات في لغة مايوركا) التقليدية لمباركة الحيوانات التي تحتفل بيوم سان أنطون (القديس أنتوني)، قديس الحيوانات، في مورو، في جزيرة البليار الإسبانية. مايوركا، 17 يناير 2024.
كاهن يبارك مجموعة من الأوز خلال مراسم "بينيديس" (البركات في لغة مايوركا) التقليدية لمباركة الحيوانات التي تحتفل بيوم سان أنطون (القديس أنتوني)، قديس الحيوانات، في مورو، في جزيرة البليار الإسبانية. مايوركا، 17 يناير 2024.
امرأة تتأمل في مرايا متجر لبيع الحرف اليدوية في شيلبار إمام في حيدر أباد، الهند، 14 يناير 2024.
امرأة تتأمل في مرايا متجر لبيع الحرف اليدوية في شيلبار إمام في حيدر أباد، الهند، 14 يناير 2024.
باكستاني يقرأ الصفحة الأولى من صحيفة صباحية تغطي الضربة الإيرانية، في نقطة بيع للصحف في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير 2024. شنت القوات الجوية الباكستانية غارات جوية انتقامية في وقت مبكر، من يوم أمس الخميس، على إيران بزعم أنها استهدفت مواقع للمتشددين، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وزاد من التوترات بين الدول المجاورة.
باكستاني يقرأ الصفحة الأولى من صحيفة صباحية تغطي الضربة الإيرانية، في نقطة بيع للصحف في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير 2024. شنت القوات الجوية الباكستانية غارات جوية انتقامية في وقت مبكر، من يوم أمس الخميس، على إيران بزعم أنها استهدفت مواقع للمتشددين، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وزاد من التوترات بين الدول المجاورة.
عارضة أزياء تسير على المدرج في عرض مجموعة "زيغنا" (Zegna) خلال أسبوع الموضة في ميلانو للملابس الرجالية لمجموعة خريف وشتاء 2024/2025، في ميلانو، إيطاليا، 15 يناير 2024.
عارضة أزياء تسير على المدرج في عرض مجموعة "زيغنا" (Zegna) خلال أسبوع الموضة في ميلانو للملابس الرجالية لمجموعة خريف وشتاء 2024/2025، في ميلانو، إيطاليا، 15 يناير 2024.
يقوم حراس خدمة الحياة البرية في كينيا وفريق الصيد بسحب وحيد القرن الأسود المخدر، من الماء في حديقة نيروبي الوطنية، كينيا يوم 16 يناير 2024، حيث شرعت كينيا في أكبر مشروع لنقل وحيد القرن على الإطلاق وبدأت العمل الصعب يومها، المتمثل في التتبع والاندفاع ونقل 21 حيوانًا من الحيوانات المهددة بالانقراض، والتي يمكن أن يزن كل منها أكثر من طن لمئات الأميال في الشاحنات إلى مأوى جديد. كانت المحاولة السابقة لنقل وحيد القرن في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، في عام 2018، بمثابة كارثة حيث نفقت جميع الحيوانات الـ11.
يقوم حراس خدمة الحياة البرية في كينيا وفريق الصيد بسحب وحيد القرن الأسود المخدر، من الماء في حديقة نيروبي الوطنية، كينيا يوم 16 يناير 2024، حيث شرعت كينيا في أكبر مشروع لنقل وحيد القرن على الإطلاق وبدأت العمل الصعب يومها، المتمثل في التتبع والاندفاع ونقل 21 حيوانًا من الحيوانات المهددة بالانقراض، والتي يمكن أن يزن كل منها أكثر من طن لمئات الأميال في الشاحنات إلى مأوى جديد. كانت المحاولة السابقة لنقل وحيد القرن في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، في عام 2018، بمثابة كارثة حيث نفقت جميع الحيوانات الـ11.
رجال يقودون بقرة فوق كومة قش مشتعلة كطقوس للحصول على الثروة والحماية لأصحاب الماشية بمناسبة مهرجان "مكار سانكرانتي" الهندوسي في بنغالورو، في 15 يناير 2024.
رجال يقودون بقرة فوق كومة قش مشتعلة كطقوس للحصول على الثروة والحماية لأصحاب الماشية بمناسبة مهرجان "مكار سانكرانتي" الهندوسي في بنغالورو، في 15 يناير 2024.
الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك (على اليمين) توقع إعلان التنازل عن العرش، بينما ينظر الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك (يسار) إليها وهي توقع، في مجلس الدولة في قلعة كريستيانسبورغ في كوبنهاغن، الدنمارك، في 14 يناير 2024. الدنمارك تقلب صفحة في تاريخها، حدث تاريخي في 14 يناير 2024، عندما تنازلت الملكة مارغريت عن العرش لصالح ابنها الملك فريدريك العاشر، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 100 ألف دنماركي في هذا الحدث غير المسبوق. يتم تغيير العرش أثناء اجتماع مجلس الدولة في الوقت الذي توقع فيه الملكة إعلان التنازل عن العرش.
الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك (على اليمين) توقع إعلان التنازل عن العرش، بينما ينظر الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك (يسار) إليها وهي توقع، في مجلس الدولة في قلعة كريستيانسبورغ في كوبنهاغن، الدنمارك، في 14 يناير 2024. الدنمارك تقلب صفحة في تاريخها، حدث تاريخي في 14 يناير 2024، عندما تنازلت الملكة مارغريت عن العرش لصالح ابنها الملك فريدريك العاشر، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 100 ألف دنماركي في هذا الحدث غير المسبوق. يتم تغيير العرش أثناء اجتماع مجلس الدولة في الوقت الذي توقع فيه الملكة إعلان التنازل عن العرش.
الناس يشاهدون طائرات هليكوبتر تحلق في تشكيل فوق ساحة الدستور قبل تنصيب الرئيس الغواتيمالي المنتخب برناردو أريفالو، خارج القصر الوطني في مدينة غواتيمالا، 14 يناير 2024.
الناس يشاهدون طائرات هليكوبتر تحلق في تشكيل فوق ساحة الدستور قبل تنصيب الرئيس الغواتيمالي المنتخب برناردو أريفالو، خارج القصر الوطني في مدينة غواتيمالا، 14 يناير 2024.
في حركة طريفة، رجل يزيل الشعر الأبيض لصديقه في شارع هانوي، فيتنام، في 18 يناير 2024.
في حركة طريفة، رجل يزيل الشعر الأبيض لصديقه في شارع هانوي، فيتنام، في 18 يناير 2024.