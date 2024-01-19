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https://sputnikarabic.ae/20240119/أحداث-الأسبوع-في-صور-1085169251.html
أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
أبرز أحداث الأسبوع المنصرم جمعها لكم فريق "سبوتنيك" في ألبوم صور، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أحداث الأسبوع في صور

12:37 GMT 19.01.2024 (تم التحديث: 12:59 GMT 19.01.2024)
تابعنا عبر
أبرز أحداث الأسبوع المنصرم جمعها لكم فريق "سبوتنيك" في ألبوم صور، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AFP 2023 / Icelandic Department of Civil Protection and Emergency Management

شوهد الدخان المتصاعد والحمم المتدفقة في دائرة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ الآيسلندية، 14 يناير 2024، أثناء ثوران بركاني على مشارف بلدة غريندافيك، التي تم إخلاؤها، غربي أيسلندا. وصف مدير الحماية المدنية في آيسلندا، فيدير رينيسون، الثوران البركاني الحالي جنوبي البلاد، بأنه الأخطر، منذ عام 1973، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية (RUV).

شوهد الدخان المتصاعد والحمم المتدفقة في دائرة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ الآيسلندية، 14 يناير 2024، أثناء ثوران بركاني على مشارف بلدة غريندافيك، التي تم إخلاؤها، غربي أيسلندا. وصف مدير الحماية المدنية في آيسلندا، فيدير رينيسون، الثوران البركاني الحالي جنوبي البلاد، بأنه الأخطر، منذ عام 1973، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية (RUV). - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Icelandic Department of Civil Protection and Emergency Management

شوهد الدخان المتصاعد والحمم المتدفقة في دائرة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ الآيسلندية، 14 يناير 2024، أثناء ثوران بركاني على مشارف بلدة غريندافيك، التي تم إخلاؤها، غربي أيسلندا. وصف مدير الحماية المدنية في آيسلندا، فيدير رينيسون، الثوران البركاني الحالي جنوبي البلاد، بأنه الأخطر، منذ عام 1973، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية (RUV).

© AP Photo / Jon Chol Jin

يلعب مسؤولو اللجان والوزارات والمؤسسات الوطنية في كوريا الشمالية، لعبة "التايكوندو" في ساحة كيم إيل سونغ، في اليوم الرياضي الأول من العام الجديد في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 14 يناير 2024.

يلعب مسؤولو اللجان والوزارات والمؤسسات الوطنية في كوريا الشمالية، لعبة &quot;التايكوندو&quot; في ساحة كيم إيل سونغ، في اليوم الرياضي الأول من العام الجديد في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jon Chol Jin

يلعب مسؤولو اللجان والوزارات والمؤسسات الوطنية في كوريا الشمالية، لعبة "التايكوندو" في ساحة كيم إيل سونغ، في اليوم الرياضي الأول من العام الجديد في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 14 يناير 2024.

© AFP 2023 / Martin Bernetti

حجاج يشاركون في موكب "عذراء الفقراء" في معبد سان فرانسيسكو، أمام قصر الثقافة الوطني، المقر السابق للحكومة في مدينة غواتيمالا، 13 يناير/ كانون الثاني 2024. وسيتولى الديمقراطي الاشتراكي برناردو أريفالو، رئاسة غواتيمالا، في 14 يناير الجاري، بعد أن واجه حتى اللحظة الأخيرة هجومًا قضائيًا بسبب وعده بإنقاذ "الديمقراطية الهشة" في غواتيمالا، من النخبة الفاسدة التي، بحسب قوله، "تتشبث بالسلطة".

حجاج يشاركون في موكب &quot;عذراء الفقراء&quot; في معبد سان فرانسيسكو، أمام قصر الثقافة الوطني، المقر السابق للحكومة في مدينة غواتيمالا، 13 يناير/ كانون الثاني 2024. وسيتولى الديمقراطي الاشتراكي برناردو أريفالو، رئاسة غواتيمالا، في 14 يناير الجاري، بعد أن واجه حتى اللحظة الأخيرة هجومًا قضائيًا بسبب وعده بإنقاذ &quot;الديمقراطية الهشة&quot; في غواتيمالا، من النخبة الفاسدة التي، بحسب قوله، &quot;تتشبث بالسلطة&quot;. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Martin Bernetti

حجاج يشاركون في موكب "عذراء الفقراء" في معبد سان فرانسيسكو، أمام قصر الثقافة الوطني، المقر السابق للحكومة في مدينة غواتيمالا، 13 يناير/ كانون الثاني 2024. وسيتولى الديمقراطي الاشتراكي برناردو أريفالو، رئاسة غواتيمالا، في 14 يناير الجاري، بعد أن واجه حتى اللحظة الأخيرة هجومًا قضائيًا بسبب وعده بإنقاذ "الديمقراطية الهشة" في غواتيمالا، من النخبة الفاسدة التي، بحسب قوله، "تتشبث بالسلطة".

© AFP 2023

فلسطينيون يسيرون وخلفهم مبنى مدمر في مخيم "المغازي" للاجئين وسط قطاع غزة، في 16 يناير 2024، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

فلسطينيون يسيرون وخلفهم مبنى مدمر في مخيم &quot;المغازي&quot; للاجئين وسط قطاع غزة، في 16 يناير 2024، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023

فلسطينيون يسيرون وخلفهم مبنى مدمر في مخيم "المغازي" للاجئين وسط قطاع غزة، في 16 يناير 2024، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة تسير على طول معبر جليدي طوله 5 كلم، عبر نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي بمقاطعة كراسنويارسك الروسية. وفي الوقت الحالي، تسمح سماكة الجليد للمركبات التي لا يزيد وزنها عن 2.5 طن بالعبور. ويربط المعبر الضفة اليمنى ومناطق شرق سيبيريا في المنطقة بالطريق السريع الفيدرالي آر-257، الذي يمتد على طول الضفة السيبيرية الغربية لنهر ينيسي.

مركبة تسير على طول معبر جليدي طوله 5 كلم، عبر نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي بمقاطعة كراسنويارسك الروسية. وفي الوقت الحالي، تسمح سماكة الجليد للمركبات التي لا يزيد وزنها عن 2.5 طن بالعبور. ويربط المعبر الضفة اليمنى ومناطق شرق سيبيريا في المنطقة بالطريق السريع الفيدرالي آر-257، الذي يمتد على طول الضفة السيبيرية الغربية لنهر ينيسي. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Naymushin
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مركبة تسير على طول معبر جليدي طوله 5 كلم، عبر نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي بمقاطعة كراسنويارسك الروسية. وفي الوقت الحالي، تسمح سماكة الجليد للمركبات التي لا يزيد وزنها عن 2.5 طن بالعبور. ويربط المعبر الضفة اليمنى ومناطق شرق سيبيريا في المنطقة بالطريق السريع الفيدرالي آر-257، الذي يمتد على طول الضفة السيبيرية الغربية لنهر ينيسي.

© AFP 2023 / John Thys

سقوط البولندية داريا بيكوليك، والبولندية ويكتوريا بيكوليك، والبريطانية إلينور باركر (على اليمين)، أثناء تنافسهن في سباق "ماديسون" للسيدات خلال اليوم الخامس من بطولة "UEC" الأوروبية للدراجات على المضمار في ساحة أومنيسبورت الداخلية في أبلدورن، هولندا، في 14 يناير 2024.

سقوط البولندية داريا بيكوليك، والبولندية ويكتوريا بيكوليك، والبريطانية إلينور باركر (على اليمين)، أثناء تنافسهن في سباق &quot;ماديسون&quot; للسيدات خلال اليوم الخامس من بطولة &quot;UEC&quot; الأوروبية للدراجات على المضمار في ساحة أومنيسبورت الداخلية في أبلدورن، هولندا، في 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / John Thys

سقوط البولندية داريا بيكوليك، والبولندية ويكتوريا بيكوليك، والبريطانية إلينور باركر (على اليمين)، أثناء تنافسهن في سباق "ماديسون" للسيدات خلال اليوم الخامس من بطولة "UEC" الأوروبية للدراجات على المضمار في ساحة أومنيسبورت الداخلية في أبلدورن، هولندا، في 14 يناير 2024.

© AFP 2023 / Raul Vera

راقصون يؤدون عرضًا خلال الاحتفال بمهرجان "باراتشيكوس" التقليدي في تشيابا دي كورزو، ولاية تشياباس، المكسيك في 17 يناير 2024. "باراتشيكوس" هو احتفال ذو أصول ما قبل الإسبان، وفقًا لبلدية تشيابا دي كورزو.

راقصون يؤدون عرضًا خلال الاحتفال بمهرجان &quot;باراتشيكوس&quot; التقليدي في تشيابا دي كورزو، ولاية تشياباس، المكسيك في 17 يناير 2024. &quot;باراتشيكوس&quot; هو احتفال ذو أصول ما قبل الإسبان، وفقًا لبلدية تشيابا دي كورزو. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Raul Vera

راقصون يؤدون عرضًا خلال الاحتفال بمهرجان "باراتشيكوس" التقليدي في تشيابا دي كورزو، ولاية تشياباس، المكسيك في 17 يناير 2024. "باراتشيكوس" هو احتفال ذو أصول ما قبل الإسبان، وفقًا لبلدية تشيابا دي كورزو.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة أثناء مراسم عيد الغطاس في بحيرة شرتاش في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وسط احتفالات مسيحيي الطائفة الشرقية في روسيا بعيد الغطاس (عيد العماد)، 18 يناير 2024.

فتاة أثناء مراسم عيد الغطاس في بحيرة شرتاش في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وسط احتفالات مسيحيي الطائفة الشرقية في روسيا بعيد الغطاس (عيد العماد)، 18 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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فتاة أثناء مراسم عيد الغطاس في بحيرة شرتاش في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وسط احتفالات مسيحيي الطائفة الشرقية في روسيا بعيد الغطاس (عيد العماد)، 18 يناير 2024.

© AP Photo / Matias Delacroix

نساء يأخذن حمامًا شمسيًا على شاطئ "إل-ياك" في جزيرة مارغريتا، فنزويلا، 13 يناير 2024.

نساء يأخذن حمامًا شمسيًا على شاطئ &quot;إل-ياك&quot; في جزيرة مارغريتا، فنزويلا، 13 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matias Delacroix

نساء يأخذن حمامًا شمسيًا على شاطئ "إل-ياك" في جزيرة مارغريتا، فنزويلا، 13 يناير 2024.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

يتفاعل الناس مع روبوت عملاق قابل للنفخ، حيث تم الكشف عن روبوتات على طول الطريق العام "ذا ستراند" بواسطة "آير جيانتز" مع كلية كينغز لندن، في لندن، 16 يناير 2024. حديقة "ذا غلوبوت"عبارة عن تركيب للروبوتات الناعمة العملاقة المعروضة على طول "ذا ستراند" في شارع "آلدویج"، في 16 يناير 2024. تستجيب الروبوتات القابلة للنفخ للتفاعل البشري وللضوء والصوت، وهي أطول كثيرًا من الحافلات ذات الطابقين.

يتفاعل الناس مع روبوت عملاق قابل للنفخ، حيث تم الكشف عن روبوتات على طول الطريق العام &quot;ذا ستراند&quot; بواسطة &quot;آير جيانتز&quot; مع كلية كينغز لندن، في لندن، 16 يناير 2024. حديقة &quot;ذا غلوبوت&quot;عبارة عن تركيب للروبوتات الناعمة العملاقة المعروضة على طول &quot;ذا ستراند&quot; في شارع &quot;آلدویج&quot;، في 16 يناير 2024. تستجيب الروبوتات القابلة للنفخ للتفاعل البشري وللضوء والصوت، وهي أطول كثيرًا من الحافلات ذات الطابقين. - سبوتنيك عربي
10/27
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

يتفاعل الناس مع روبوت عملاق قابل للنفخ، حيث تم الكشف عن روبوتات على طول الطريق العام "ذا ستراند" بواسطة "آير جيانتز" مع كلية كينغز لندن، في لندن، 16 يناير 2024. حديقة "ذا غلوبوت"عبارة عن تركيب للروبوتات الناعمة العملاقة المعروضة على طول "ذا ستراند" في شارع "آلدویج"، في 16 يناير 2024. تستجيب الروبوتات القابلة للنفخ للتفاعل البشري وللضوء والصوت، وهي أطول كثيرًا من الحافلات ذات الطابقين.

© AP Photo / Leo Correa

وحدة مدفعية متنقلة لقوات الجيش الإسرائيلي تطلق قذيفة من شمالي إسرائيل باتجاه لبنان، 11 يناير 2024.

وحدة مدفعية متنقلة لقوات الجيش الإسرائيلي تطلق قذيفة من شمالي إسرائيل باتجاه لبنان، 11 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Leo Correa

وحدة مدفعية متنقلة لقوات الجيش الإسرائيلي تطلق قذيفة من شمالي إسرائيل باتجاه لبنان، 11 يناير 2024.

© AFP 2023 / Franck Fire

فنانون يؤدون حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، في ملعب "الحسن واتارا" الأولمبي في إبيمبي، أبيدجان، في 13 يناير 2024.

فنانون يؤدون حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، في ملعب &quot;الحسن واتارا&quot; الأولمبي في إبيمبي، أبيدجان، في 13 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
12/27
© AFP 2023 / Franck Fire

فنانون يؤدون حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، في ملعب "الحسن واتارا" الأولمبي في إبيمبي، أبيدجان، في 13 يناير 2024.

© AP Photo / Dolores Ochoa

جنود يقومون بدورية في منطقة سكنية على الجانب الجنوبي من كيتو، الإكوادور، 12 يناير 2024، في أعقاب الهروب الواضح لزعيم عصابة قوي من السجن. أصدر الرئيس الإكوادوري، دانيال نوبوا، مرسومًا بحالة الطوارئ الوطنية، وهو إجراء يسمح للسلطات بتعليق حقوق الناس وتعبئة الجيش في أماكن مثل السجون، كما فرضت الحكومة حظر تجول،ابتداء من الساعة 11 مساء حتى الساعة 5 صباحًا.

جنود يقومون بدورية في منطقة سكنية على الجانب الجنوبي من كيتو، الإكوادور، 12 يناير 2024، في أعقاب الهروب الواضح لزعيم عصابة قوي من السجن. أصدر الرئيس الإكوادوري، دانيال نوبوا، مرسومًا بحالة الطوارئ الوطنية، وهو إجراء يسمح للسلطات بتعليق حقوق الناس وتعبئة الجيش في أماكن مثل السجون، كما فرضت الحكومة حظر تجول،ابتداء من الساعة 11 مساء حتى الساعة 5 صباحًا. - سبوتنيك عربي
13/27
© AP Photo / Dolores Ochoa

جنود يقومون بدورية في منطقة سكنية على الجانب الجنوبي من كيتو، الإكوادور، 12 يناير 2024، في أعقاب الهروب الواضح لزعيم عصابة قوي من السجن. أصدر الرئيس الإكوادوري، دانيال نوبوا، مرسومًا بحالة الطوارئ الوطنية، وهو إجراء يسمح للسلطات بتعليق حقوق الناس وتعبئة الجيش في أماكن مثل السجون، كما فرضت الحكومة حظر تجول،ابتداء من الساعة 11 مساء حتى الساعة 5 صباحًا.

© AP Photo / Petr David Josek

يظهر ميكولاس، وهو عجل فرس النهر القزم حديث الولادة، مع والدته مالايا، في حديقة السفاري في دفور كرالوف، جمهورية التشيك، 15 يناير 2024. وولد فرس النهر الصغير الذكر، في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

يظهر ميكولاس، وهو عجل فرس النهر القزم حديث الولادة، مع والدته مالايا، في حديقة السفاري في دفور كرالوف، جمهورية التشيك، 15 يناير 2024. وولد فرس النهر الصغير الذكر، في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023. - سبوتنيك عربي
14/27
© AP Photo / Petr David Josek

يظهر ميكولاس، وهو عجل فرس النهر القزم حديث الولادة، مع والدته مالايا، في حديقة السفاري في دفور كرالوف، جمهورية التشيك، 15 يناير 2024. وولد فرس النهر الصغير الذكر، في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

طفل يرتدي زي الإله الهندوسي "شيفا"، يطلب الصدقات من المصلين في سانغام، ملتقى ثلاثة أنهار، غانجز ويامونا وساراسواتي الأسطوري، في مهرجان "ماكار سانكرانتي" خلال المعرض التقليدي السنوي لماج ميلا في براياغراج، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، 14 يناير 2024. من المتوقع أن يغطس مئات الآلاف من الحجاج الهندوس في منطقة الالتقاء، على أمل غسل الخطايا خلال المهرجان الذي يستمر، لمدة شهر.

طفل يرتدي زي الإله الهندوسي &quot;شيفا&quot;، يطلب الصدقات من المصلين في سانغام، ملتقى ثلاثة أنهار، غانجز ويامونا وساراسواتي الأسطوري، في مهرجان &quot;ماكار سانكرانتي&quot; خلال المعرض التقليدي السنوي لماج ميلا في براياغراج، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، 14 يناير 2024. من المتوقع أن يغطس مئات الآلاف من الحجاج الهندوس في منطقة الالتقاء، على أمل غسل الخطايا خلال المهرجان الذي يستمر، لمدة شهر. - سبوتنيك عربي
15/27
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

طفل يرتدي زي الإله الهندوسي "شيفا"، يطلب الصدقات من المصلين في سانغام، ملتقى ثلاثة أنهار، غانجز ويامونا وساراسواتي الأسطوري، في مهرجان "ماكار سانكرانتي" خلال المعرض التقليدي السنوي لماج ميلا في براياغراج، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، 14 يناير 2024. من المتوقع أن يغطس مئات الآلاف من الحجاج الهندوس في منطقة الالتقاء، على أمل غسل الخطايا خلال المهرجان الذي يستمر، لمدة شهر.

© AFP 2023 / Sai Aung Main

يحاول المتعبدون الهندوس في ميانمار، السيطرة على ثور خلال مهرجان ترويض الثيران السنوي "جاليكاتو" في بلدة كيوكتان على مشارف يانغون، 17 يناير 2024.

يحاول المتعبدون الهندوس في ميانمار، السيطرة على ثور خلال مهرجان ترويض الثيران السنوي &quot;جاليكاتو&quot; في بلدة كيوكتان على مشارف يانغون، 17 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Sai Aung Main

يحاول المتعبدون الهندوس في ميانمار، السيطرة على ثور خلال مهرجان ترويض الثيران السنوي "جاليكاتو" في بلدة كيوكتان على مشارف يانغون، 17 يناير 2024.

© AP Photo / Rudaw TVدخان يتصاعد من مبنى بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024.
دخان يتصاعد من مبنى بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
17/27
© AP Photo / Rudaw TV
دخان يتصاعد من مبنى بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024.
© AFP 2023 / Odd Andersen

جرار مزين بدمى عليها صور المستشار الألماني أولاف شولتز، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ولافتة كتب عليها "آفة بلادنا"، خلال احتجاج للمزارعين والمزارعين وسائقي الشاحنات، في برلين، ألمانيا في 15 يناير 2024. وينبع غضب المزارعين وسائقي الشاحنات من قرار الحكومة الألمانية بخفض الدعم والإعفاءات الضريبية على مركبات الديزل والمركبات الزراعية. وكانت هذه الخطوة جزءًا من الجهود التي بذلها ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس، لإيجاد مدخرات بعد أن قضت المحكمة العليا في ألمانيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بأن الحكومة قد انتهكت قواعد الديون.

جرار مزين بدمى عليها صور المستشار الألماني أولاف شولتز، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ولافتة كتب عليها &quot;آفة بلادنا&quot;، خلال احتجاج للمزارعين والمزارعين وسائقي الشاحنات، في برلين، ألمانيا في 15 يناير 2024. وينبع غضب المزارعين وسائقي الشاحنات من قرار الحكومة الألمانية بخفض الدعم والإعفاءات الضريبية على مركبات الديزل والمركبات الزراعية. وكانت هذه الخطوة جزءًا من الجهود التي بذلها ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس، لإيجاد مدخرات بعد أن قضت المحكمة العليا في ألمانيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بأن الحكومة قد انتهكت قواعد الديون. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Odd Andersen

جرار مزين بدمى عليها صور المستشار الألماني أولاف شولتز، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ولافتة كتب عليها "آفة بلادنا"، خلال احتجاج للمزارعين والمزارعين وسائقي الشاحنات، في برلين، ألمانيا في 15 يناير 2024. وينبع غضب المزارعين وسائقي الشاحنات من قرار الحكومة الألمانية بخفض الدعم والإعفاءات الضريبية على مركبات الديزل والمركبات الزراعية. وكانت هذه الخطوة جزءًا من الجهود التي بذلها ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس، لإيجاد مدخرات بعد أن قضت المحكمة العليا في ألمانيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بأن الحكومة قد انتهكت قواعد الديون.

© AFP 2023 / Jaime Reina

كاهن يبارك مجموعة من الأوز خلال مراسم "بينيديس" (البركات في لغة مايوركا) التقليدية لمباركة الحيوانات التي تحتفل بيوم سان أنطون (القديس أنتوني)، قديس الحيوانات، في مورو، في جزيرة البليار الإسبانية. مايوركا، 17 يناير 2024.

كاهن يبارك مجموعة من الأوز خلال مراسم &quot;بينيديس&quot; (البركات في لغة مايوركا) التقليدية لمباركة الحيوانات التي تحتفل بيوم سان أنطون (القديس أنتوني)، قديس الحيوانات، في مورو، في جزيرة البليار الإسبانية. مايوركا، 17 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
19/27
© AFP 2023 / Jaime Reina

كاهن يبارك مجموعة من الأوز خلال مراسم "بينيديس" (البركات في لغة مايوركا) التقليدية لمباركة الحيوانات التي تحتفل بيوم سان أنطون (القديس أنتوني)، قديس الحيوانات، في مورو، في جزيرة البليار الإسبانية. مايوركا، 17 يناير 2024.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

امرأة تتأمل في مرايا متجر لبيع الحرف اليدوية في شيلبار إمام في حيدر أباد، الهند، 14 يناير 2024.

امرأة تتأمل في مرايا متجر لبيع الحرف اليدوية في شيلبار إمام في حيدر أباد، الهند، 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
20/27
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

امرأة تتأمل في مرايا متجر لبيع الحرف اليدوية في شيلبار إمام في حيدر أباد، الهند، 14 يناير 2024.

© AP Photo / Anjum Naveed

باكستاني يقرأ الصفحة الأولى من صحيفة صباحية تغطي الضربة الإيرانية، في نقطة بيع للصحف في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير 2024. شنت القوات الجوية الباكستانية غارات جوية انتقامية في وقت مبكر، من يوم أمس الخميس، على إيران بزعم أنها استهدفت مواقع للمتشددين، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وزاد من التوترات بين الدول المجاورة.

باكستاني يقرأ الصفحة الأولى من صحيفة صباحية تغطي الضربة الإيرانية، في نقطة بيع للصحف في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير 2024. شنت القوات الجوية الباكستانية غارات جوية انتقامية في وقت مبكر، من يوم أمس الخميس، على إيران بزعم أنها استهدفت مواقع للمتشددين، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وزاد من التوترات بين الدول المجاورة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Anjum Naveed

باكستاني يقرأ الصفحة الأولى من صحيفة صباحية تغطي الضربة الإيرانية، في نقطة بيع للصحف في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير 2024. شنت القوات الجوية الباكستانية غارات جوية انتقامية في وقت مبكر، من يوم أمس الخميس، على إيران بزعم أنها استهدفت مواقع للمتشددين، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وزاد من التوترات بين الدول المجاورة.

© AFP 2023 / Gabriel Bouys

عارضة أزياء تسير على المدرج في عرض مجموعة "زيغنا" (Zegna) خلال أسبوع الموضة في ميلانو للملابس الرجالية لمجموعة خريف وشتاء 2024/2025، في ميلانو، إيطاليا، 15 يناير 2024.

عارضة أزياء تسير على المدرج في عرض مجموعة &quot;زيغنا&quot; (Zegna) خلال أسبوع الموضة في ميلانو للملابس الرجالية لمجموعة خريف وشتاء 2024/2025، في ميلانو، إيطاليا، 15 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Gabriel Bouys

عارضة أزياء تسير على المدرج في عرض مجموعة "زيغنا" (Zegna) خلال أسبوع الموضة في ميلانو للملابس الرجالية لمجموعة خريف وشتاء 2024/2025، في ميلانو، إيطاليا، 15 يناير 2024.

© AP Photo / Brian Inganga

يقوم حراس خدمة الحياة البرية في كينيا وفريق الصيد بسحب وحيد القرن الأسود المخدر، من الماء في حديقة نيروبي الوطنية، كينيا يوم 16 يناير 2024، حيث شرعت كينيا في أكبر مشروع لنقل وحيد القرن على الإطلاق وبدأت العمل الصعب يومها، المتمثل في التتبع والاندفاع ونقل 21 حيوانًا من الحيوانات المهددة بالانقراض، والتي يمكن أن يزن كل منها أكثر من طن لمئات الأميال في الشاحنات إلى مأوى جديد. كانت المحاولة السابقة لنقل وحيد القرن في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، في عام 2018، بمثابة كارثة حيث نفقت جميع الحيوانات الـ11.

يقوم حراس خدمة الحياة البرية في كينيا وفريق الصيد بسحب وحيد القرن الأسود المخدر، من الماء في حديقة نيروبي الوطنية، كينيا يوم 16 يناير 2024، حيث شرعت كينيا في أكبر مشروع لنقل وحيد القرن على الإطلاق وبدأت العمل الصعب يومها، المتمثل في التتبع والاندفاع ونقل 21 حيوانًا من الحيوانات المهددة بالانقراض، والتي يمكن أن يزن كل منها أكثر من طن لمئات الأميال في الشاحنات إلى مأوى جديد. كانت المحاولة السابقة لنقل وحيد القرن في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، في عام 2018، بمثابة كارثة حيث نفقت جميع الحيوانات الـ11. - سبوتنيك عربي
23/27
© AP Photo / Brian Inganga

يقوم حراس خدمة الحياة البرية في كينيا وفريق الصيد بسحب وحيد القرن الأسود المخدر، من الماء في حديقة نيروبي الوطنية، كينيا يوم 16 يناير 2024، حيث شرعت كينيا في أكبر مشروع لنقل وحيد القرن على الإطلاق وبدأت العمل الصعب يومها، المتمثل في التتبع والاندفاع ونقل 21 حيوانًا من الحيوانات المهددة بالانقراض، والتي يمكن أن يزن كل منها أكثر من طن لمئات الأميال في الشاحنات إلى مأوى جديد. كانت المحاولة السابقة لنقل وحيد القرن في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، في عام 2018، بمثابة كارثة حيث نفقت جميع الحيوانات الـ11.

© AFP 2023 / Idrees Mohammed

رجال يقودون بقرة فوق كومة قش مشتعلة كطقوس للحصول على الثروة والحماية لأصحاب الماشية بمناسبة مهرجان "مكار سانكرانتي" الهندوسي في بنغالورو، في 15 يناير 2024.

رجال يقودون بقرة فوق كومة قش مشتعلة كطقوس للحصول على الثروة والحماية لأصحاب الماشية بمناسبة مهرجان &quot;مكار سانكرانتي&quot; الهندوسي في بنغالورو، في 15 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Idrees Mohammed

رجال يقودون بقرة فوق كومة قش مشتعلة كطقوس للحصول على الثروة والحماية لأصحاب الماشية بمناسبة مهرجان "مكار سانكرانتي" الهندوسي في بنغالورو، في 15 يناير 2024.

© AFP 2023 / Mads Claus Rasmussen

الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك (على اليمين) توقع إعلان التنازل عن العرش، بينما ينظر الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك (يسار) إليها وهي توقع، في مجلس الدولة في قلعة كريستيانسبورغ في كوبنهاغن، الدنمارك، في 14 يناير 2024. الدنمارك تقلب صفحة في تاريخها، حدث تاريخي في 14 يناير 2024، عندما تنازلت الملكة مارغريت عن العرش لصالح ابنها الملك فريدريك العاشر، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 100 ألف دنماركي في هذا الحدث غير المسبوق. يتم تغيير العرش أثناء اجتماع مجلس الدولة في الوقت الذي توقع فيه الملكة إعلان التنازل عن العرش.

الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك (على اليمين) توقع إعلان التنازل عن العرش، بينما ينظر الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك (يسار) إليها وهي توقع، في مجلس الدولة في قلعة كريستيانسبورغ في كوبنهاغن، الدنمارك، في 14 يناير 2024. الدنمارك تقلب صفحة في تاريخها، حدث تاريخي في 14 يناير 2024، عندما تنازلت الملكة مارغريت عن العرش لصالح ابنها الملك فريدريك العاشر، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 100 ألف دنماركي في هذا الحدث غير المسبوق. يتم تغيير العرش أثناء اجتماع مجلس الدولة في الوقت الذي توقع فيه الملكة إعلان التنازل عن العرش. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Mads Claus Rasmussen

الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك (على اليمين) توقع إعلان التنازل عن العرش، بينما ينظر الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك (يسار) إليها وهي توقع، في مجلس الدولة في قلعة كريستيانسبورغ في كوبنهاغن، الدنمارك، في 14 يناير 2024. الدنمارك تقلب صفحة في تاريخها، حدث تاريخي في 14 يناير 2024، عندما تنازلت الملكة مارغريت عن العرش لصالح ابنها الملك فريدريك العاشر، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 100 ألف دنماركي في هذا الحدث غير المسبوق. يتم تغيير العرش أثناء اجتماع مجلس الدولة في الوقت الذي توقع فيه الملكة إعلان التنازل عن العرش.

© AP Photo / Santiago Billy

الناس يشاهدون طائرات هليكوبتر تحلق في تشكيل فوق ساحة الدستور قبل تنصيب الرئيس الغواتيمالي المنتخب برناردو أريفالو، خارج القصر الوطني في مدينة غواتيمالا، 14 يناير 2024.

الناس يشاهدون طائرات هليكوبتر تحلق في تشكيل فوق ساحة الدستور قبل تنصيب الرئيس الغواتيمالي المنتخب برناردو أريفالو، خارج القصر الوطني في مدينة غواتيمالا، 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Santiago Billy

الناس يشاهدون طائرات هليكوبتر تحلق في تشكيل فوق ساحة الدستور قبل تنصيب الرئيس الغواتيمالي المنتخب برناردو أريفالو، خارج القصر الوطني في مدينة غواتيمالا، 14 يناير 2024.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

في حركة طريفة، رجل يزيل الشعر الأبيض لصديقه في شارع هانوي، فيتنام، في 18 يناير 2024.

في حركة طريفة، رجل يزيل الشعر الأبيض لصديقه في شارع هانوي، فيتنام، في 18 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Nhac Nguyen

في حركة طريفة، رجل يزيل الشعر الأبيض لصديقه في شارع هانوي، فيتنام، في 18 يناير 2024.

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