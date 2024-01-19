أحداث الأسبوع في صور

الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك (على اليمين) توقع إعلان التنازل عن العرش، بينما ينظر الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك (يسار) إليها وهي توقع، في مجلس الدولة في قلعة كريستيانسبورغ في كوبنهاغن، الدنمارك، في 14 يناير 2024. الدنمارك تقلب صفحة في تاريخها، حدث تاريخي في 14 يناير 2024، عندما تنازلت الملكة مارغريت عن العرش لصالح ابنها الملك فريدريك العاشر، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 100 ألف دنماركي في هذا الحدث غير المسبوق. يتم تغيير العرش أثناء اجتماع مجلس الدولة في الوقت الذي توقع فيه الملكة إعلان التنازل عن العرش.