https://sputnikarabic.ae/20240119/أردوغان-يصف-نتنياهو-بـالفوهرر-الحديث--1085189735.html

أردوغان يصف نتنياهو بـ"الفوهرر الحديث"

أردوغان يصف نتنياهو بـ"الفوهرر الحديث"

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الفوهرر الحديث"، مؤكدا أن الدول الغربية "تتجاهل جرائمه". 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T17:22+0000

2024-01-19T17:22+0000

2024-01-19T17:22+0000

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وقال أردوغان، اليوم الجمعة، خلال حفل تشغيل السفن العسكرية في حوض بناء السفن في مقاطعة يالوفا جنوب غربي تركيا: "إنهم (الغرب) ينظرون بصمت إلى الهمجية التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على يد الفوهرر الحديث نتنياهو وفريقه المهووسين بالدم والحقد".وسبق أن وصف أردوغان نتنياهو مرارا بأنه "جلاد" و"قاتل"، وذكر أنه ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة من أجل إطالة أمد مسيرته السياسية والتهرب من المحاكمة التي بدأت ضده في إسرائيل، وترفض أنقرة أيضًا الاعتراف بـ"حماس" كمنظمة إرهابية.وفي وقت سابق قال مصدر دبلوماسي تركي إن جميع الدبلوماسيين الإسرائيليين، بمن فيهم السفير، غادروا تركيا في 19 أكتوبر/ تشرين الأول.وأعلنت وزارة الخارجية التركية، في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، قرار استدعاء سفيرها لدى تل أبيب، شاكر تورونلار، إلى أنقرة للتشاور على خلفية الأحداث في قطاع غزة، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن القرار التركي يجعل أنقرة أقرب إلى حماس.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240119/السعودية-لا-نرى-أي-إشارة-من-إسرائيل-على-وقف-الحرب-والتصعيد-في-غزة-1085188305.html

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العالم, اسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم