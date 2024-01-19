https://sputnikarabic.ae/20240119/أنظمة-الحرب-الإلكترونية-الروسية-تعترض-مسيرة-أوكرانية-في-بريانسك-1085163604.html
أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تعترض مسيرة أوكرانية في بريانسك
أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تعترض مسيرة أوكرانية في بريانسك
أفاد ألكساندر بوغاماز، حاكم مقاطعة بريانسك، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت طائرة دون طيار أوكرانية في المقاطعة، موضحا أنه عند تدمير... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T07:45+0000
2024-01-19T07:45+0000
2024-01-19T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075185189_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_cae38b4af7f08f64dfdcf0cc80f1845f.jpg
وقال بوغومازعبر حسابه على "تلغرام": "حاول الإرهابيون الأوكرانيون مهاجمة أهداف في مدينة كلينتسي بواسطة طائرة دون طيار، وتم إسقاط الطائرة بواسطة معدات الحرب الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية. وعندما تم تدمير الهدف الجوي، سقطت متفجرات على أراضي مستودع للنفط في كلينتسي".وأشار حاكم المقاطعة إلى أنه، بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، وأن فرق الإطفاء و خدمات الطوارئ تتعامل مع حريق نشب في خزانات للنفط.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، صباح اليوم الجمعة، طائرة من دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بطائرات من دون طيار وتقوم بأعمال تخريبية. وأول أمس الأربعاء، تم تدمير صاروخين تكتيكيين من طراز "Tochka-U" في سماء مقاطعة بريانسك، وتم اعتراض ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-5-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-بريانسك--عاجل-1084564765.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075185189_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_38a46b30408197d2e80c1dbb8de6795a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تعترض مسيرة أوكرانية في بريانسك
أفاد ألكساندر بوغاماز، حاكم مقاطعة بريانسك، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت طائرة دون طيار أوكرانية في المقاطعة، موضحا أنه عند تدمير الهدف، سقطت متفجرات على مستودع النفط في كلينتسي.
وقال بوغومازعبر حسابه على "تلغرام": "حاول الإرهابيون الأوكرانيون مهاجمة أهداف في مدينة كلينتسي بواسطة طائرة دون طيار، وتم إسقاط الطائرة بواسطة معدات الحرب الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية. وعندما تم تدمير الهدف الجوي، سقطت متفجرات على أراضي مستودع للنفط في كلينتسي".
وأشار حاكم المقاطعة إلى أنه، بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، وأن فرق الإطفاء و خدمات الطوارئ تتعامل مع حريق نشب في خزانات للنفط.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، صباح اليوم الجمعة، طائرة من دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.
29 ديسمبر 2023, 22:07 GMT
وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بطائرات من دون طيار وتقوم بأعمال تخريبية.
وأول أمس الأربعاء، تم تدمير صاروخين تكتيكيين من طراز "Tochka-U" في سماء مقاطعة بريانسك، وتم اعتراض ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية.