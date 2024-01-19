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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240119/أنظمة-الحرب-الإلكترونية-الروسية-تعترض-مسيرة-أوكرانية-في-بريانسك-1085163604.html
أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تعترض مسيرة أوكرانية في بريانسك
أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تعترض مسيرة أوكرانية في بريانسك
أفاد ألكساندر بوغاماز، حاكم مقاطعة بريانسك، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت طائرة دون طيار أوكرانية في المقاطعة، موضحا أنه عند تدمير... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T07:45+0000
2024-01-19T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوغومازعبر حسابه على "تلغرام": "حاول الإرهابيون الأوكرانيون مهاجمة أهداف في مدينة كلينتسي بواسطة طائرة دون طيار، وتم إسقاط الطائرة بواسطة معدات الحرب الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية. وعندما تم تدمير الهدف الجوي، سقطت متفجرات على أراضي مستودع للنفط في كلينتسي".وأشار حاكم المقاطعة إلى أنه، بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، وأن فرق الإطفاء و خدمات الطوارئ تتعامل مع حريق نشب في خزانات للنفط.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، صباح اليوم الجمعة، طائرة من دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بطائرات من دون طيار وتقوم بأعمال تخريبية. وأول أمس الأربعاء، تم تدمير صاروخين تكتيكيين من طراز "Tochka-U" في سماء مقاطعة بريانسك، وتم اعتراض ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-5-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-بريانسك--عاجل-1084564765.html
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روسيا, العالم

أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تعترض مسيرة أوكرانية في بريانسك

07:45 GMT 19.01.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفاد ألكساندر بوغاماز، حاكم مقاطعة بريانسك، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت طائرة دون طيار أوكرانية في المقاطعة، موضحا أنه عند تدمير الهدف، سقطت متفجرات على مستودع النفط في كلينتسي.
وقال بوغومازعبر حسابه على "تلغرام": "حاول الإرهابيون الأوكرانيون مهاجمة أهداف في مدينة كلينتسي بواسطة طائرة دون طيار، وتم إسقاط الطائرة بواسطة معدات الحرب الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية. وعندما تم تدمير الهدف الجوي، سقطت متفجرات على أراضي مستودع للنفط في كلينتسي".
وأشار حاكم المقاطعة إلى أنه، بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، وأن فرق الإطفاء و خدمات الطوارئ تتعامل مع حريق نشب في خزانات للنفط.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، صباح اليوم الجمعة، طائرة من دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.
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وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بطائرات من دون طيار وتقوم بأعمال تخريبية.
وأول أمس الأربعاء، تم تدمير صاروخين تكتيكيين من طراز "Tochka-U" في سماء مقاطعة بريانسك، وتم اعتراض ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية.
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