https://sputnikarabic.ae/20240119/إيران-ترفض-بيان-جامعة-الدول-العربية-الذي-يدين-ضرباتها-على-كردستان-العراق-1085177006.html

إيران ترفض بيان جامعة الدول العربية الذي يدين ضرباتها على كردستان العراق

إيران ترفض بيان جامعة الدول العربية الذي يدين ضرباتها على كردستان العراق

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، عن رفض طهران بيان جامعة الدول العربية الذي يدين الضربات التي شنتها القوات الإيرانية على... 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T11:59+0000

2024-01-19T11:59+0000

2024-01-19T11:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال كنعاني، تعليقًا على بيان الجامعة: "نرفض مضمون هذا البيان ونأسف لصدور مثل هذا البيان ونؤكد أن تحرك طهران جاء ضمن حقها المشروع لحماية مواطنيها من التهديدات والخطر، ولن تتردّد في التعامل الرادع مع مصادر تهديد الأمن القومي الإيراني، والدفاع عن أمن مواطنيها ومعاقبة المجرمين".وأضاف كنعاني بالقول، إن طهران تتوقع من بغداد الالتزام بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين وتنفيذ محتوياتها بالكامل، وأن تستخدم الجامعة العربية جهودها لوقف هجمات إسرائيل على قطاع غزة وإنهاء 75 سنة من الاحتلال.وتبنت جامعة الدول العربية، في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، مشروع قرار يدين القصف الإيراني الذي استهدف قبل يومين، مناطق في أربيل شمالي العراق.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وذلك إثر القصف الإيراني على مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، مساء الاثنين الماضي.وذكرت الوزارة، في بيان، أن "العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/16، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".كما استدعت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، السفير العراقي لدى طهران، بعد "الهجمات الإيرانية على أربيل في إقليم كردستان العراق".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

https://sputnikarabic.ae/20240117/الجامعة-العربية-تدين-بشكل-كامل-الضربة-الإيرانية-على-أربيل-1085103271.html

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