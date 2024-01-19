https://sputnikarabic.ae/20240119/الأوكرانيون-يشعرون-بالخوف-من-الخطوة-الجديدة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1085187950.html

الأوكرانيون يشعرون بالخوف من الخطوة الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية

الأوكرانيون يشعرون بالخوف من الخطوة الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية

أفادت صحيفة نرويجية بأن الرجال الأوكرانيين خائفون للغاية من انخفاض سن التعبئة. 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T16:50+0000

2024-01-19T16:50+0000

2024-01-19T16:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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و قال أحد المتهربين من التجنيد الأوكراني، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته: "أخشى أن أموت. أخاف فقط من فكرة أنني سأكون على خط المواجهة. يصبح الأمر صعبًا للغاية من الناحية النفسية".ويأمل ألا يتم استدعاؤه لأطول فترة. لكنه متوتر ومتحمس بشأن كيف سيكون العام الجديد.وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تطلب تجنيد ما يصل إلى نصف مليون شخص في الجيش.وفي نهاية ديسمبر الماضي، قدمت سلطات كييف مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان. ويقترح على وجه الخصوص إلغاء الخدمة العسكرية، وتأجيلها للمعاقين من المجموعة الثالثة، وإلزام الخاضعين للتجنيد بالتسجيل في حساب إلكتروني خاص، والخضوع للفحص الطبي، والحضور عند استدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في الزمان والمكان المحددين في الاستدعاء. وسيتم تخفيض الحد الأدنى لسن التعبئة، وفقا للوثيقة، من 27 إلى 25 عامًا.في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت مجلة "تايم"، نقلًا عن مساعد زيلينسكي، أن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا. وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أيضًا أن كييف تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، ما يشير إلى خسائر فادحة في القوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20231219/زيلينسكي-الجيش-طلب-مني-تعبئة-إضافية-لنحو-500-ألف-شخص-1084272284.html

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