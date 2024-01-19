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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240119/الأوكرانيون-يشعرون-بالخوف-من-الخطوة-الجديدة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1085187950.html
الأوكرانيون يشعرون بالخوف من الخطوة الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية
الأوكرانيون يشعرون بالخوف من الخطوة الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية
أفادت صحيفة نرويجية بأن الرجال الأوكرانيين خائفون للغاية من انخفاض سن التعبئة. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T16:50+0000
2024-01-19T16:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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و قال أحد المتهربين من التجنيد الأوكراني، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته: "أخشى أن أموت. أخاف فقط من فكرة أنني سأكون على خط المواجهة. يصبح الأمر صعبًا للغاية من الناحية النفسية".ويأمل ألا يتم استدعاؤه لأطول فترة. لكنه متوتر ومتحمس بشأن كيف سيكون العام الجديد.وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تطلب تجنيد ما يصل إلى نصف مليون شخص في الجيش.وفي نهاية ديسمبر الماضي، قدمت سلطات كييف مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان. ويقترح على وجه الخصوص إلغاء الخدمة العسكرية، وتأجيلها للمعاقين من المجموعة الثالثة، وإلزام الخاضعين للتجنيد بالتسجيل في حساب إلكتروني خاص، والخضوع للفحص الطبي، والحضور عند استدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في الزمان والمكان المحددين في الاستدعاء. وسيتم تخفيض الحد الأدنى لسن التعبئة، وفقا للوثيقة، من 27 إلى 25 عامًا.في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت مجلة "تايم"، نقلًا عن مساعد زيلينسكي، أن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا. وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أيضًا أن كييف تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، ما يشير إلى خسائر فادحة في القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231219/زيلينسكي-الجيش-طلب-مني-تعبئة-إضافية-لنحو-500-ألف-شخص-1084272284.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الأوكرانيون يشعرون بالخوف من الخطوة الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية

16:50 GMT 19.01.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© ROMAN PILIPEY
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أفادت صحيفة نرويجية بأن الرجال الأوكرانيين خائفون للغاية من انخفاض سن التعبئة.
و قال أحد المتهربين من التجنيد الأوكراني، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته: "أخشى أن أموت. أخاف فقط من فكرة أنني سأكون على خط المواجهة. يصبح الأمر صعبًا للغاية من الناحية النفسية".

وأشار أيضًا إلى أن الجميع في البلاد يشعرون بالقلق الآن بسبب التغييرات التي تطرأ على قوانين التجنيد.

ويأمل ألا يتم استدعاؤه لأطول فترة. لكنه متوتر ومتحمس بشأن كيف سيكون العام الجديد.

ووفقا لصحيفة "NRK"، فإنه قُدر أن عدد القتلى والجرحى الأوكرانيين كبير جداً، وفي الوقت نفسه، "فر عدة آلاف من الرجال الذين لا يريدون القتال من البلاد أو حصلوا على إعفاءات من خلال دفع أموال لضباط تجنيد فاسدين".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تطلب تجنيد ما يصل إلى نصف مليون شخص في الجيش.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: الجيش طلب مني تعبئة إضافية لنحو 500 ألف شخص
19 ديسمبر 2023, 16:45 GMT
وفي نهاية ديسمبر الماضي، قدمت سلطات كييف مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان. ويقترح على وجه الخصوص إلغاء الخدمة العسكرية، وتأجيلها للمعاقين من المجموعة الثالثة، وإلزام الخاضعين للتجنيد بالتسجيل في حساب إلكتروني خاص، والخضوع للفحص الطبي، والحضور عند استدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في الزمان والمكان المحددين في الاستدعاء. وسيتم تخفيض الحد الأدنى لسن التعبئة، وفقا للوثيقة، من 27 إلى 25 عامًا.
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت مجلة "تايم"، نقلًا عن مساعد زيلينسكي، أن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا. وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أيضًا أن كييف تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، ما يشير إلى خسائر فادحة في القوات الأوكرانية.
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