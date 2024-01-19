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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240119/الإضرابات-في-فنلندا-تتسبب-بنقص-الذخيرة-في-أوكرانيا-1085175307.html
الإضرابات في فنلندا تتسبب بنقص الذخيرة في أوكرانيا
الإضرابات في فنلندا تتسبب بنقص الذخيرة في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام فنلندية، نقلًا عن مدير مصنع للذخائر، بأن الإضرابات المزعم عقدها، في شهر فبراير/ شباط المقبل، في البلاد ستوقف نشاط المصنع، ما سيؤثر على... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T11:46+0000
2024-01-19T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت هيئة الإذاعة العامة "YLE"، نقلًا عن المدير، أن "المصنع لا يصدّر أي شيء مباشرة إلى أوكرانيا، لكن هناك وزارات معنية بهذا الموضوع. وبطبيعة الحال، سيؤثر هذا على إمداداتهم".وأضاف المدير، بالقول إن هناك صعوبة في تقدير حجم الضرر الذي سيلحق بالمؤسسة، لكنه أضاف بأن المصنع يمكنه تعويض العجز في الإنتاج عن طريق العمل الإضافي.يذكر أن المصنع تابع لمجموعة شركات "Nammo" النرويجية الفنلندية، التي تنتج ذخائر صغيرة ومتوسطة.وفي وقت سابق، أعلنت نقابة العمال الصناعيين "تيوليسوسليتو" عن إضراب، لمدة يومين في الفترة من 1 إلى 2 فبراير المقبل، وتبعت ذلك العديد من النقابات الأخرى بتنظيم إضرابات مقررة، في الأول من فبراير، وتعارض النقابات العمالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20240109/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-بنفاد-الذخيرة-الأوكرانية-1084838887.html
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العالم
العالم

الإضرابات في فنلندا تتسبب بنقص الذخيرة في أوكرانيا

11:46 GMT 19.01.2024
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen / علم فنلندا
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen /
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أفادت وسائل إعلام فنلندية، نقلًا عن مدير مصنع للذخائر، بأن الإضرابات المزعم عقدها، في شهر فبراير/ شباط المقبل، في البلاد ستوقف نشاط المصنع، ما سيؤثر على إمداداته إلى أوكرانيا.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة "YLE"، نقلًا عن المدير، أن "المصنع لا يصدّر أي شيء مباشرة إلى أوكرانيا، لكن هناك وزارات معنية بهذا الموضوع. وبطبيعة الحال، سيؤثر هذا على إمداداتهم".
وأضاف المدير، بالقول إن هناك صعوبة في تقدير حجم الضرر الذي سيلحق بالمؤسسة، لكنه أضاف بأن المصنع يمكنه تعويض العجز في الإنتاج عن طريق العمل الإضافي.
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
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يذكر أن المصنع تابع لمجموعة شركات "Nammo" النرويجية الفنلندية، التي تنتج ذخائر صغيرة ومتوسطة.
وفي وقت سابق، أعلنت نقابة العمال الصناعيين "تيوليسوسليتو" عن إضراب، لمدة يومين في الفترة من 1 إلى 2 فبراير المقبل، وتبعت ذلك العديد من النقابات الأخرى بتنظيم إضرابات مقررة، في الأول من فبراير، وتعارض النقابات العمالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في البلاد.
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