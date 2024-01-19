https://sputnikarabic.ae/20240119/الاتحاد-الأوروبي-يتبنى-نظام-عقوبات-خاص-ضد-حماس-1085186076.html
الاتحاد الأوروبي يتبنى نظام "عقوبات خاص" ضد "حماس"
الاتحاد الأوروبي يتبنى نظام "عقوبات خاص" ضد "حماس"
صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض نظام عقوبات خاص ضد حركة "حماس" الفلسطينية، يشمل ستة أشخاص يعتبرهم متورطين في... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T15:38+0000
2024-01-19T15:38+0000
2024-01-19T15:38+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
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قال المصدر الأوروبي للصحفيين: "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حماس منظمة إرهابية. اليوم ننشئ نظام عقوبات ضد حماس".وأضاف: "سيتم تجميد أموالهم. كما سيتم منعهم من دخول أراضينا".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة فرضتا عقوبات على سبعة أفراد على صلة بحركة "حماس" الفلسطينية.وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، "فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سبعة أفراد آخرين على صلة بحركة حماس، لمواجهة التهديد المستمر الذي تشكله المنظمة الإرهابية وقطع وصولها إلى الموارد المالية، وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالجماعة لتقويض عملياتها".وتصنف الولايات المتحدة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بأنها "تنظيم إرهابي" يتلقى دعما من إيران و"حزب الله" في لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20231213/حماس-تدين-إعلان-أميركا-وبريطانيا-فرض-عقوبات-على-عدة-قادة-وكوادر-لديها-1084057099.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
الاتحاد الأوروبي يتبنى نظام "عقوبات خاص" ضد "حماس"
صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض نظام عقوبات خاص ضد حركة "حماس" الفلسطينية، يشمل ستة أشخاص يعتبرهم متورطين في تمويلها.
قال المصدر الأوروبي للصحفيين: "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حماس منظمة إرهابية. اليوم ننشئ نظام عقوبات ضد حماس".
وتابع: "لقد أدرجنا ستة أشخاص، جميعهم ليسوا من أوروبا، ولكن من دول عربية وأفريقية. هؤلاء الأفراد يدعمون ويمولون حماس".
وأضاف: "سيتم تجميد أموالهم. كما سيتم منعهم من دخول أراضينا".
وفي وقت سابق، صنف الاتحاد الأوروبي الزعيم السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، على أنه إرهابي، قائلا إنه يحمله مسؤولية هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، وفقا لوثيقة لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة فرضتا عقوبات على سبعة أفراد على صلة بحركة "حماس" الفلسطينية.
13 ديسمبر 2023, 16:03 GMT
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، "فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سبعة أفراد آخرين على صلة بحركة حماس، لمواجهة التهديد المستمر الذي تشكله المنظمة الإرهابية وقطع وصولها إلى الموارد المالية، وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالجماعة لتقويض عملياتها".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فرض عقوبات على أفراد على صلة بحركة حماس، موجودين في غزة والسودان وتركيا وقطر والجزائر.
وتصنف الولايات المتحدة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بأنها "تنظيم إرهابي" يتلقى دعما من إيران و"حزب الله" في لبنان.