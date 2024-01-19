https://sputnikarabic.ae/20240119/الجيش-الروسي-يدمر-274-طائرة-مسيرة-و80-صاروخا-أوكرانيا-موجها-1085182180.html

الجيش الروسي يدمر 274 طائرة مسيرة و80 صاروخا أوكرانيا موجها

الجيش الروسي يدمر 274 طائرة مسيرة و80 صاروخا أوكرانيا موجها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت خلال فترة ما بين 13-19 يناير/ كانون الثاني الجاري، نحو 274 طائرة مسيرة أوكرانية و80 صاروخًا... 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T13:56+0000

2024-01-19T13:56+0000

2024-01-19T13:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، أسقطت القوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 صواريخ تكتيكية من طراز "توشكا أو"، وقنبلة جوية موجهة من طراز "جدام"، و11 صاروخًا من طراز "أولخا"، و62 من طراز "هيمارس"، و"أوراغان"، بالإضافة إلى 274 مركبة جوية دون طيار".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 395 عسكريًا، ودبابة، و9 مركبات عسكرية مدرعة، و16 آلية، و10 مدافع ميدانية".وتابع البيان: "على محور خيرسون، أسفرت الإجراءات الاستباقية للقوات الروسية والضربات الجماعية إلى خسائر بأفراد ومعدات اللواءين 35 و38 من مشاة البحرية الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي 121، في مناطق ميخايلوفكا وتياغينكا وإيفانوفكا، في مقاطعة خيرسون". ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240119/وزارة-الدفاع-الروسية-تؤكد-استسلام-21-جنديا-أوكرانيا-1085181729.html

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