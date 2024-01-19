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https://sputnikarabic.ae/20240119/الخارجية-الروسية-إبلاغ-السفير-الفرنسي-بحقائق-تورط-باريس-المتزايد-في-الصراع-الأوكراني-1085187365.html
الخارجية الروسية: إبلاغ السفير الفرنسي بحقائق تورط باريس المتزايد في الصراع الأوكراني
الخارجية الروسية: إبلاغ السفير الفرنسي بحقائق تورط باريس المتزايد في الصراع الأوكراني
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم إبلاغ السفير الفرنسي في موسكو، لدى استدعائه، اليوم الجمعة، إلى وزارة الخارجية الروسية، بحقائق تورط باريس المتزايد في الصراع... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T16:27+0000
2024-01-19T16:27+0000
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ونشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أنه "في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الفرنسي، بيير ليفي، وتمت إحاطته بحقائق تورط باريس المتزايد في الصراع الأوكراني".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.
https://sputnikarabic.ae/20240118/موسكو-تستدعي-السفير-الفرنسي-بعد-القضاء-على-مرتزقة-أجانب-في-خاركوف-1085147929.html
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روسيا, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, العالم

الخارجية الروسية: إبلاغ السفير الفرنسي بحقائق تورط باريس المتزايد في الصراع الأوكراني

16:27 GMT 19.01.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم إبلاغ السفير الفرنسي في موسكو، لدى استدعائه، اليوم الجمعة، إلى وزارة الخارجية الروسية، بحقائق تورط باريس المتزايد في الصراع الأوكراني.
ونشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أنه "في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الفرنسي، بيير ليفي، وتمت إحاطته بحقائق تورط باريس المتزايد في الصراع الأوكراني".

وأضافت الوزارة أنه "تم التأكيد للسفير على أن مقتل مواطنيه (في خاركوف)، تقع مسؤوليته على عاتق باريس الرسمية (الحكومية الفرنسية)، التي تتغاضى عن عمل آليات التجنيد في البلاد، والتي يتم من خلالها تجنيد المرتزقة للمشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب نظام كييف".

وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي بعد القضاء على مرتزقة أجانب في خاركوف
أمس, 15:41 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".
وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.
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