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https://sputnikarabic.ae/20240119/السوداني-لا-يمكن-لأي-طرف-أن-يسلب-العراق-حقوقه-في-بسط-الأمن-على-أراضيه-1085177464.html
السوداني: لا يمكن لأي طرف أن يسلب العراق حقوقه في بسط الأمن على أراضيه
السوداني: لا يمكن لأي طرف أن يسلب العراق حقوقه في بسط الأمن على أراضيه
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن حكومته لن تترد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T12:11+0000
2024-01-19T12:11+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال السوداني إنه "لا يمكن لأي طرف سواء كان خارجيًا أو داخليًا أن يسلب الحكومة العراقية حقوقها ودورها في بسط الأمن [في البلاد]".يأتي حديث رئيس الوزراء العراقي، بعد أيام قليلة من قصف إيراني على مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.وعلى أثر القصف، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء الماضي، تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.ويوم الاثنين الماضي، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صافرات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني "قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية".وردًا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بالأعمال الإيراني في بغداد، أبو الفضل عزيزي، وسلمته مذكرة احتجاج.وقالت الخارجية العراقية، في بيان لها، إن "المذكرة أعربت خلالها جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية.ووفقا للبيان، "أكدت بغداد على أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20240119/سياسي-عراقي-يوضح-لـسبوتنيك-السر-في-تصعيد-بغداد-غير-المسبوق-ضد-إيران-1085162434.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار

السوداني: لا يمكن لأي طرف أن يسلب العراق حقوقه في بسط الأمن على أراضيه

12:11 GMT 19.01.2024
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن حكومته لن تترد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال السوداني إنه "لا يمكن لأي طرف سواء كان خارجيًا أو داخليًا أن يسلب الحكومة العراقية حقوقها ودورها في بسط الأمن [في البلاد]".

وأضاف رئيس الحكومة العراقية: "موقفنا واضح ولن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتنا".

يأتي حديث رئيس الوزراء العراقي، بعد أيام قليلة من قصف إيراني على مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.
وعلى أثر القصف، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء الماضي، تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
سياسي عراقي يوضح لـ"سبوتنيك" السر في تصعيد بغداد "غير المسبوق" ضد إيران
07:16 GMT
ويوم الاثنين الماضي، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صافرات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني "قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية".
وردًا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بالأعمال الإيراني في بغداد، أبو الفضل عزيزي، وسلمته مذكرة احتجاج.
وقالت الخارجية العراقية، في بيان لها، إن "المذكرة أعربت خلالها جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية.
ووفقا للبيان، "أكدت بغداد على أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".
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