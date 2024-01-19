https://sputnikarabic.ae/20240119/الصين-تعلق-على-ما-تردد-بشأن-السماح-بالعبور-الآمن-لسفنها-في-البحر-الأحمر-1085183743.html

الصين تعلق على ما تردد بشأن السماح بالعبور الآمن لسفنها في البحر الأحمر

الصين تعلق على ما تردد بشأن السماح بالعبور الآمن لسفنها في البحر الأحمر

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على تصريحات منسوبة لمسؤول بارز في جماعة "أنصار الله" اليمنية، وعد خلالها بالمرور الآمن للسفن الصينية عبر البحر... 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T14:23+0000

2024-01-19T14:23+0000

2024-01-19T14:23+0000

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: "لست على علم بالوضع الذي ذكرته، وفيما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر، فقد أوضح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، موقف بكين حينها خلال زيارته إلى مصر، والذي يمكنكم الرجوع إليه".وأردفت: "أود أن أؤكد مجددًا أن البحر الأحمر هو طريق تجاري دولي مهم للسلع والطاقة، وتدعو الصين إلى وقف المضايقات والهجمات على السفن المدنية للحفاظ على سلاسل الصناعة والتوريد العالمية دون عوائق، وحماية النظام التجاري الدولي".وتابعت: "وفي الوقت نفسه، ينبغي تجنب تأجيج التوترات في البحر الأحمر وزيادة المخاطر الأمنية في المنطقة بأكملها، وشدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أيضا على أن التوتر في البحر الأحمر هو مظهر بارز لامتداد الصراع في قطاع غزة، إن الأولوية الآن هي إنهاء القتال في غزة في أسرع وقت ممكن، لتجنب المزيد من التصعيد، والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة".وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد شدد، يوم الأحد الماضي، خلال زيارته إلى مصر، أن البحر الأحمر ممر دولي مهم للبضائع والطاقة ويجب وقف الهجمات ضد السفن والحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد.وقال الوزير الصيني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، في القاهرة: "يتصاعد التوتر في البحر الأحمر مؤخرًا، ونولي اهتمامًا بالغًا لذلك. البحر الأحمر ممر دولي مهم للبضائع والطاقة، وندعو إلى وقف الهجمات ضد السفن المدنية والحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد والإنتاج ونظام التجارة الدولي".وأضاف: "لم يفوّض مجلس الأمن الدولي أي دولة باستخدام القوة ضد اليمن، ومن الضروري تجنب صب الزيت على النار في الوضع المتوتر أصلا في البحر الأحمر، وهو ما من شأنه تأجيج المخاطر الأمنية في المنطقة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20240112/الصين-بعد-الهجوم-الأمريكي-على-أنصار-الله-البحر-الأحمر-شريان-مهم-للتجارة-العالمية-في-السلع-والطاقة-1084921693.html

https://sputnikarabic.ae/20231219/الخارجية-الأمريكية-نرحب-بلعب-الصين-دورا-بناء-في-محاولة-منع-وقوع-هجمات-في-البحر-الأحمر--1084276087.html

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