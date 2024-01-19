عربي
https://sputnikarabic.ae/20240119/النائب-العام-اللبناني-ينفي-وفاة-هانيبال-القذافي-1085185923.html
النائب العام اللبناني ينفي وفاة هانيبال القذافي
النائب العام اللبناني ينفي وفاة هانيبال القذافي
أكد النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز، القاضي غسان العويدات، أن كل ما يُثار حول وفاة هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في سجون... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T15:20+0000
2024-01-19T15:20+0000
أخبار ليبيا اليوم
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103046/68/1030466843_0:304:2000:1429_1920x0_80_0_0_8e0a39bbd66ab6c7ba35adfcf05e6ebc.jpg
وشدد في تصريحات لبوابة "الوسط" الليبية، أمس الخميس، أن "القذافي بخير وبصحة جيدة".ولفتت بوابة "الوسط" اللييبية إلى أن موكلة هانيبال القذافي، ريم يوسف الدبري، نفت أمس الخميس، الأنباء المتداولة بشأن وفاته في سجون لبنان إثر نوبة قلبية.ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في السجون اللبنانية، منذ أكثر من 10 سنوات، من تدهور في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.
https://sputnikarabic.ae/20230729/دفاع-هانيبال-القذافي-يعلن-تدهور-صحته-في-السجن-ودخوله-في-مرحلة-الخطر-1079538215.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103046/68/1030466843_0:117:2000:1617_1920x0_80_0_0_8c25c737e4d72ddc5f7fff2d338cf80b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن

النائب العام اللبناني ينفي وفاة هانيبال القذافي

15:20 GMT 19.01.2024
© AP Photo / Abdel Magid al-Ferganyهانيبال القذافي
هانيبال القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
هانيبال القذافي
© AP Photo / Abdel Magid al-Fergany
تابعنا عبر
أكد النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز، القاضي غسان العويدات، أن كل ما يُثار حول وفاة هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في سجون لبنان، لا صحة له.
وشدد في تصريحات لبوابة "الوسط" الليبية، أمس الخميس، أن "القذافي بخير وبصحة جيدة".

وأشار عويدات إلى أن "أنباء وفاة هانيبال القذافي غير صحيحة ومجرد شائعات"، مشددًا على أن هانيبال "كان قبل يومين لديه موعد مع طبيب الأسنان، وأنه بصحة جيدة".

ولفتت بوابة "الوسط" اللييبية إلى أن موكلة هانيبال القذافي، ريم يوسف الدبري، نفت أمس الخميس، الأنباء المتداولة بشأن وفاته في سجون لبنان إثر نوبة قلبية.
هانيبال القذافي، وأبناء الزعيم الليبي معمر القذافي، خلال حضورهم لعرض عسكري من قبل وحدة النخبة العسكرية بقيادة شقيقهم خميس، في زليتن - 140 كيلومترا جنوب شرق طرابلس، ليبيا 11 سبمتبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
دفاع هانيبال القذافي يعلن تدهور صحته في السجن ودخوله في مرحلة الخطر
29 يوليو 2023, 12:15 GMT
ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في السجون اللبنانية، منذ أكثر من 10 سنوات، من تدهور في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.
يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلاف بين أمريكا وإسرائيل حول قيام دولة فلسطينية... صور وفيديو13:51 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مياشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:10 GMTСолдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديوأمس, 16:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала