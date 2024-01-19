https://sputnikarabic.ae/20240119/النائب-العام-اللبناني-ينفي-وفاة-هانيبال-القذافي-1085185923.html
النائب العام اللبناني ينفي وفاة هانيبال القذافي
النائب العام اللبناني ينفي وفاة هانيبال القذافي
أكد النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز، القاضي غسان العويدات، أن كل ما يُثار حول وفاة هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في سجون... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T15:20+0000
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وشدد في تصريحات لبوابة "الوسط" الليبية، أمس الخميس، أن "القذافي بخير وبصحة جيدة".ولفتت بوابة "الوسط" اللييبية إلى أن موكلة هانيبال القذافي، ريم يوسف الدبري، نفت أمس الخميس، الأنباء المتداولة بشأن وفاته في سجون لبنان إثر نوبة قلبية.ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في السجون اللبنانية، منذ أكثر من 10 سنوات، من تدهور في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.
https://sputnikarabic.ae/20230729/دفاع-هانيبال-القذافي-يعلن-تدهور-صحته-في-السجن-ودخوله-في-مرحلة-الخطر-1079538215.html
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أخبار ليبيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
النائب العام اللبناني ينفي وفاة هانيبال القذافي
أكد النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز، القاضي غسان العويدات، أن كل ما يُثار حول وفاة هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في سجون لبنان، لا صحة له.
وشدد في تصريحات لبوابة
"الوسط" الليبية، أمس الخميس، أن "القذافي بخير وبصحة جيدة".
وأشار عويدات إلى أن "أنباء وفاة هانيبال القذافي غير صحيحة ومجرد شائعات"، مشددًا على أن هانيبال "كان قبل يومين لديه موعد مع طبيب الأسنان، وأنه بصحة جيدة".
ولفتت بوابة "الوسط" اللييبية إلى أن موكلة هانيبال القذافي، ريم يوسف الدبري، نفت أمس الخميس، الأنباء المتداولة بشأن وفاته في سجون لبنان إثر نوبة قلبية.
ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي
، الموقوف في السجون اللبنانية، منذ أكثر من 10 سنوات، من تدهور في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.
يشار إلى أن هانيبال القذافي غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.