https://sputnikarabic.ae/20240119/باحث-أوكراني-سيتعين-على-كييف-دعوة-روسيا-لحضور-قمة-السلام-العالمية-1085186687.html
باحث أوكراني: سيتعين على كييف دعوة روسيا لحضور "قمة السلام العالمية"
باحث أوكراني: سيتعين على كييف دعوة روسيا لحضور "قمة السلام العالمية"
أفاد الباحث الأوكراني المتخصص في العلوم السياسية، فاديم كاراسيف، بأن "قمة السلام العالمية، التي تطالب بها أوكرانيا، لن تؤدي إلى أي شيء دون مشاركة روسيا". 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T16:39+0000
2024-01-19T16:39+0000
2024-01-19T16:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كاراسيف: "إذا زادت واقعية "قمة السلام العالمية" هذه التي تحدث عنها زيلينسكي، فسوف يطرح السؤال: إذا تحدثنا عن ... فعالية مثل هذه القمة، فمن الواضح أنه دون مشاركة روسيا بدرجة أو بأخرى سيكون الأمر صعبا للغاية".ووفقا له فإن دول الجنوب العالمي وحتى سويسرا واثقة أيضًا من الحاجة إلى مشاركة روسيا.وعقد اجتماع حول ما يسمى بـ"صيغة السلام" للتسوية في أوكرانيا في 14 كانون الثاني/يناير في دافوس على مستوى مستشاري الأمن القومي، وشارك فيها 83 وفدا. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إنه لا بديل عن مشاركة موسكو في الحل السلمي للصراع، وعقد مؤتمر سلام من دونها أمر مستحيل.
https://sputnikarabic.ae/20240119/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-الموقف-الروسي-في-أوكرانيا-يصبح-أقوى-1085168917.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
باحث أوكراني: سيتعين على كييف دعوة روسيا لحضور "قمة السلام العالمية"
أفاد الباحث الأوكراني المتخصص في العلوم السياسية، فاديم كاراسيف، بأن "قمة السلام العالمية، التي تطالب بها أوكرانيا، لن تؤدي إلى أي شيء دون مشاركة روسيا".
وقال كاراسيف: "إذا زادت واقعية "قمة السلام العالمية" هذه التي تحدث عنها زيلينسكي، فسوف يطرح السؤال: إذا تحدثنا عن ... فعالية مثل هذه القمة، فمن الواضح أنه دون مشاركة روسيا بدرجة أو بأخرى سيكون الأمر صعبا للغاية".
وأشار إلى أن النتائج المنخفضة للاجتماع حول "صيغة السلام" الأوكرانية الذي عقد في دافوس في 14 يناير/ كانون الثاني. وبحسب كاراسيف، فإن القمة دون مشاركة روسيا لم تسمح للأطراف بالاقتراب من مفاوضات السلام ولم تفعل شيئًا لتنسيق مواقفها.
ووفقا له فإن دول الجنوب العالمي وحتى سويسرا واثقة أيضًا من الحاجة إلى مشاركة روسيا.
وقال في مقابلة مع قناة "إيتون تي في" التلفزيونية: "قال الكثيرون على الهامش... إنه إذا لم يكن هناك اتفاق آخر ... بشأن مواقف الأطراف المتحاربة... فإن هذه الاجتماعات ستتحول ببساطة... إلى دمية دبلوماسية".
وعقد اجتماع حول ما يسمى بـ"صيغة السلام" للتسوية في أوكرانيا في 14 كانون الثاني/يناير في دافوس على مستوى مستشاري الأمن القومي، وشارك فيها 83 وفدا.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إنه لا بديل عن مشاركة موسكو في الحل السلمي للصراع، وعقد مؤتمر سلام من دونها أمر مستحيل.