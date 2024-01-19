https://sputnikarabic.ae/20240119/باحث-أوكراني-سيتعين-على-كييف-دعوة-روسيا-لحضور-قمة-السلام-العالمية-1085186687.html

باحث أوكراني: سيتعين على كييف دعوة روسيا لحضور "قمة السلام العالمية"

باحث أوكراني: سيتعين على كييف دعوة روسيا لحضور "قمة السلام العالمية"

أفاد الباحث الأوكراني المتخصص في العلوم السياسية، فاديم كاراسيف، بأن "قمة السلام العالمية، التي تطالب بها أوكرانيا، لن تؤدي إلى أي شيء دون مشاركة روسيا". 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T16:39+0000

2024-01-19T16:39+0000

2024-01-19T16:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال كاراسيف: "إذا زادت واقعية "قمة السلام العالمية" هذه التي تحدث عنها زيلينسكي، فسوف يطرح السؤال: إذا تحدثنا عن ... فعالية مثل هذه القمة، فمن الواضح أنه دون مشاركة روسيا بدرجة أو بأخرى سيكون الأمر صعبا للغاية".ووفقا له فإن دول الجنوب العالمي وحتى سويسرا واثقة أيضًا من الحاجة إلى مشاركة روسيا.وعقد اجتماع حول ما يسمى بـ"صيغة السلام" للتسوية في أوكرانيا في 14 كانون الثاني/يناير في دافوس على مستوى مستشاري الأمن القومي، وشارك فيها 83 وفدا. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إنه لا بديل عن مشاركة موسكو في الحل السلمي للصراع، وعقد مؤتمر سلام من دونها أمر مستحيل.

https://sputnikarabic.ae/20240119/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-الموقف-الروسي-في-أوكرانيا-يصبح-أقوى-1085168917.html

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