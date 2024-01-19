https://sputnikarabic.ae/20240119/باحث-في-الشأن-الإسرائيلي-يوضح-لـسبوتنيك-لماذا-يصمت-نتنياهو-عن-تصريحات-بن-غفير-1085179828.html
باحث في الشأن الإسرائيلي يوضح لـ"سبوتنيك" لماذا يصمت نتنياهو عن تصريحات بن غفير
باحث في الشأن الإسرائيلي يوضح لـ"سبوتنيك" لماذا يصمت نتنياهو عن تصريحات بن غفير
قال الباحث في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، إن تصريحات بن غفير تدل على أن معظم عمليات القتل التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية تأتي في إطار... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T12:45+0000
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وأضاف منصور في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن بن غفير هو المسؤول عن الأمن الداخلي والشرطة والسجون وحرس الحدود، وهي جهات على احتكاك دائم مع الفلسطنيين.وتابع: "عندما يعطي هذا التصريح بالقتل حتى لو لم يشكلوا خطرا، يعتبر غطاء لهم في تسهيل عمليات الإعدام خارج القانون، وليست لاعتبارات أمنية أو دفاعا عن النفس أو بسبب الخطر". وأوضح أن "هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تخلق مناخًا يصبح فيه من السهل قتل الفلسطيني وحماية القاتل من المحاسبة". وأشار إلى أنه "ليست المرة الأولى التي يطرح فيها بن غفير هذه الأفكار، ويعتبر أن تسليح الإسرائيليين والمستوطنين وإعطاءهم الإذن بالقتل، هو السبيل لمواجهة المقاومة الفلسطينية، والدفع باتجاه التهجير الطوعي". وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، قد وجه عناصر الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدًا على حياتهم. وقالت قناة "كان" الرسمية: "خلافًا لتعليمات إطلاق النار، الوزير بن غفير قال لمقاتلي ياماس، وهي وحدة شرطية خاصة تنشط في مكافحة "الإرهاب" في الضفة الغربية: لديكم كل الدعم مني، عندما ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر، أطلقوا النار عليه". ولم يحدد بن غفير مواصفات ما سماه "الإرهابي الذي لا يعرض القوات الإسرائيلية للخطر"، وهو ما قد يفتح الباب أمام قتل المزيد من الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، التي تشهد توترًا متزايدًا.
https://sputnikarabic.ae/20240118/بن-غفير-يوجه-الشرطة-الإسرائيلية-بقتل-الفلسطينيين-حتى-ولو-لم-يشكلوا-تهديدا-1085149416.html
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حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, الأخبار
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, الأخبار
باحث في الشأن الإسرائيلي يوضح لـ"سبوتنيك" لماذا يصمت نتنياهو عن تصريحات بن غفير
حصري
قال الباحث في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، إن تصريحات بن غفير تدل على أن معظم عمليات القتل التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية تأتي في إطار إعدام الشعب الفلسطيني.
وأضاف منصور في تصريحات لراديو "سبوتنيك
"، أن بن غفير هو المسؤول عن الأمن الداخلي والشرطة والسجون وحرس الحدود، وهي جهات على احتكاك دائم مع الفلسطنيين.
وتابع: "عندما يعطي هذا التصريح بالقتل حتى لو لم يشكلوا خطرا، يعتبر غطاء لهم في تسهيل عمليات الإعدام خارج القانون، وليست لاعتبارات أمنية أو دفاعا عن النفس أو بسبب الخطر".
وأوضح أن "هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تخلق مناخًا يصبح فيه من السهل قتل الفلسطيني وحماية القاتل من المحاسبة".
وأشار إلى أنه "ليست المرة الأولى التي يطرح فيها بن غفير هذه الأفكار، ويعتبر أن تسليح الإسرائيليين والمستوطنين وإعطاءهم الإذن بالقتل، هو السبيل لمواجهة المقاومة الفلسطينية، والدفع باتجاه التهجير الطوعي".
كما اعتبر منصور أن صمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تصريحات بن غفير "موافقة ضمنية على ما جاء فيها، وهذا يجعل كل المؤسسات الإسرائيلية متورطة في عملية إعدام واسعة للفلسطينيين، خارج القانون".
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، قد وجه عناصر الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدًا على حياتهم.
وقالت قناة "كان" الرسمية: "خلافًا لتعليمات إطلاق النار، الوزير بن غفير قال لمقاتلي ياماس، وهي وحدة شرطية خاصة تنشط في مكافحة "الإرهاب" في الضفة الغربية: لديكم كل الدعم مني، عندما ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر، أطلقوا النار عليه".
ولم يحدد بن غفير
مواصفات ما سماه "الإرهابي الذي لا يعرض القوات الإسرائيلية للخطر"، وهو ما قد يفتح الباب أمام قتل المزيد من الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، التي تشهد توترًا متزايدًا.