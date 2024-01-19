عربي
https://sputnikarabic.ae/20240119/باحث-في-الشأن-الإسرائيلي-يوضح-لـسبوتنيك-لماذا-يصمت-نتنياهو-عن-تصريحات-بن-غفير-1085179828.html
باحث في الشأن الإسرائيلي يوضح لـ"سبوتنيك" لماذا يصمت نتنياهو عن تصريحات بن غفير
باحث في الشأن الإسرائيلي يوضح لـ"سبوتنيك" لماذا يصمت نتنياهو عن تصريحات بن غفير
قال الباحث في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، إن تصريحات بن غفير تدل على أن معظم عمليات القتل التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية تأتي في إطار... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T12:45+0000
2024-01-19T12:45+0000
حصري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
بنيامين نتنياهو
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081859504_0:87:1019:660_1920x0_80_0_0_f25faa7aff510063ca0d8d7ef9dea453.jpg
وأضاف منصور في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن بن غفير هو المسؤول عن الأمن الداخلي والشرطة والسجون وحرس الحدود، وهي جهات على احتكاك دائم مع الفلسطنيين.وتابع: "عندما يعطي هذا التصريح بالقتل حتى لو لم يشكلوا خطرا، يعتبر غطاء لهم في تسهيل عمليات الإعدام خارج القانون، وليست لاعتبارات أمنية أو دفاعا عن النفس أو بسبب الخطر". وأوضح أن "هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تخلق مناخًا يصبح فيه من السهل قتل الفلسطيني وحماية القاتل من المحاسبة". وأشار إلى أنه "ليست المرة الأولى التي يطرح فيها بن غفير هذه الأفكار، ويعتبر أن تسليح الإسرائيليين والمستوطنين وإعطاءهم الإذن بالقتل، هو السبيل لمواجهة المقاومة الفلسطينية، والدفع باتجاه التهجير الطوعي". وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، قد وجه عناصر الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدًا على حياتهم. وقالت قناة "كان" الرسمية: "خلافًا لتعليمات إطلاق النار، الوزير بن غفير قال لمقاتلي ياماس، وهي وحدة شرطية خاصة تنشط في مكافحة "الإرهاب" في الضفة الغربية: لديكم كل الدعم مني، عندما ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر، أطلقوا النار عليه". ولم يحدد بن غفير مواصفات ما سماه "الإرهابي الذي لا يعرض القوات الإسرائيلية للخطر"، وهو ما قد يفتح الباب أمام قتل المزيد من الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، التي تشهد توترًا متزايدًا.
https://sputnikarabic.ae/20240118/بن-غفير-يوجه-الشرطة-الإسرائيلية-بقتل-الفلسطينيين-حتى-ولو-لم-يشكلوا-تهديدا-1085149416.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081859504_114:0:1019:679_1920x0_80_0_0_dbaf370027f4dd909d4450354a714a2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, الأخبار
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, الأخبار

باحث في الشأن الإسرائيلي يوضح لـ"سبوتنيك" لماذا يصمت نتنياهو عن تصريحات بن غفير

12:45 GMT 19.01.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
حصري
قال الباحث في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، إن تصريحات بن غفير تدل على أن معظم عمليات القتل التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية تأتي في إطار إعدام الشعب الفلسطيني.
وأضاف منصور في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن بن غفير هو المسؤول عن الأمن الداخلي والشرطة والسجون وحرس الحدود، وهي جهات على احتكاك دائم مع الفلسطنيين.
وتابع: "عندما يعطي هذا التصريح بالقتل حتى لو لم يشكلوا خطرا، يعتبر غطاء لهم في تسهيل عمليات الإعدام خارج القانون، وليست لاعتبارات أمنية أو دفاعا عن النفس أو بسبب الخطر".
وأوضح أن "هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تخلق مناخًا يصبح فيه من السهل قتل الفلسطيني وحماية القاتل من المحاسبة".
وأشار إلى أنه "ليست المرة الأولى التي يطرح فيها بن غفير هذه الأفكار، ويعتبر أن تسليح الإسرائيليين والمستوطنين وإعطاءهم الإذن بالقتل، هو السبيل لمواجهة المقاومة الفلسطينية، والدفع باتجاه التهجير الطوعي".
موقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
بن غفير يوجه الشرطة الإسرائيلية بقتل الفلسطينيين حتى ولو لم يشكلوا تهديدا
أمس, 16:07 GMT

كما اعتبر منصور أن صمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تصريحات بن غفير "موافقة ضمنية على ما جاء فيها، وهذا يجعل كل المؤسسات الإسرائيلية متورطة في عملية إعدام واسعة للفلسطينيين، خارج القانون".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، قد وجه عناصر الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدًا على حياتهم.
وقالت قناة "كان" الرسمية: "خلافًا لتعليمات إطلاق النار، الوزير بن غفير قال لمقاتلي ياماس، وهي وحدة شرطية خاصة تنشط في مكافحة "الإرهاب" في الضفة الغربية: لديكم كل الدعم مني، عندما ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر، أطلقوا النار عليه".
ولم يحدد بن غفير مواصفات ما سماه "الإرهابي الذي لا يعرض القوات الإسرائيلية للخطر"، وهو ما قد يفتح الباب أمام قتل المزيد من الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، التي تشهد توترًا متزايدًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلاف بين أمريكا وإسرائيل حول قيام دولة فلسطينية... صور وفيديو13:51 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مياشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:10 GMTСолдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديوأمس, 16:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала