https://sputnikarabic.ae/20240119/برلمانية-روسية-تكشف-عن-نهاية-مشوار-زيلينسكي-الرئاسي-1085167371.html

برلمانية روسية تكشف عن نهاية مشوار زيلينسكي الرئاسي

برلمانية روسية تكشف عن نهاية مشوار زيلينسكي الرئاسي

أفادت السيناتور الروسية أولغا كوفيتيدي، بأن فلاديمير زيلينسكي يخشى انتقام شعب أوكرانيا، فهو لا يريد الدعوة لإجراء انتخابات لأنه يدرك أنه لن يتم إعادة انتخابه... 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T09:40+0000

2024-01-19T09:40+0000

2024-01-19T09:40+0000

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أخبار أوكرانيا

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وقالت لوكالة "سبوتنيك": "صلاحيات الرئيس زيلينسكي تنتهي بسرعة، لكنه لا يريد الدعوة لإجراء انتخابات، مدركًا أنه لن يتم إعادة انتخابه رئيسًا مرة أخرى"، واصفة هذا الوضع بأنه طريق مسدود، وزيلينسكي "يجلس على الكرسي الرئاسي من دون الأرجل الأربعة".وأضافت: "المشكلة هي أن نسبة المشاهدة تتراجع بسرعة بعد عرض زيلينسكي الدموي، من قُتل ومن هرب. كما تعلمون، فإن أي حرب يجب أن تنتهي عاجلاً أم آجلاً بالمفاوضات والسلام، ولكن ليس مع الرئيس الحالي لأوكرانيا".ووفقا لها، من أجل ترسيخ هذا المرسوم، توصل زيلينسكي إلى "صيغة حرب خبيثة"، أطلق عليها "صيغة السلام"، والتي أدرج فيها "مقترحات غير مقبولة عمدًا لروسيا".وفي أوكرانيا، تم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في وقت سابق، وبالتالي لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ربيع 2024. صرّح زيلينسكي سابقًا أنه يعتبرها غير مناسبة للاحتفاظ بها.وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار؛ وجميع مطالب موسكو معروفة جيدًا.

https://sputnikarabic.ae/20240118/مسؤول-أوكراني-قرارات-زيلينسكي-تقود-أوكرانيا-إلى-كارثة-1085149934.html

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