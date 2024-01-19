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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240119/برلماني-روسي-الغرب-يدفع-روسيا-نحو-توسيع-رقعة-العملية-العسكرية--1085162306.html
برلماني روسي: الغرب يدفع روسيا نحو توسيع رقعة العملية العسكرية
برلماني روسي: الغرب يدفع روسيا نحو توسيع رقعة العملية العسكرية
صرح رئيس لجنة التشريع في برلمان جمهورية القرم، سيرغي تروفيموف، بأنه مع التهديدات المستمرة بشن هجوم على شبه جزيرة القرم، فإن الغرب يجبر روسيا على توسيع نطاق... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T07:08+0000
2024-01-19T07:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وفيما يتعلق بقصف بيلغورود وبريانسك وكورسك، اعتبر تروفيموف أن الأمر يتعلق بمناطق أخرى ومع تسليم المزيد من الأنظمة الدفاعية بعيدة المدى، سيتعين علينا توسيع منطقة سيطرة العملية العسكرية الكاملة.ووفقا لتروفيموف، يجب أن يُنظر إلى تصريحات بريدلوف(الجنرال فيليب، القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا)، على أنها موقف رجل عسكري متقاعد غير مسؤول عن أي شيء، مضيفا بالقول: "في هذا الوضع، من السهل جدًا تقديم المشورة والتهديد. أود أن أشير إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تزايد عدد القادة السابقين في دول الناتو بمعدل ينذر بالخطر بالنسبة لهم". وخلص تروفيموف، بالقول: "من يسمون بالقادة الغربيين، بمثابرة تستحق العناء، يقودون بلدانهم إلى الهاوية".وفي وقت سابق، دعا الجنرال فيليب بريدلاف، الغرب إلى مساعدة أوكرانيا في ضرب جمهورية القرم الروسية.ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن بريدلاف، قوله: "إذا أعطينا أوكرانيا فرصة ضرب شبه جزيرة القرم، فإن روسيا سوف تضطر إلى إعادة التفكير في موقفها هناك".وأضاف: "اضربوهم (القوات الروسية) بكل شيء، واضربوهم مرات عدة، ومزقوهم أشلاء".
https://sputnikarabic.ae/20240118/قائد-قوات-الناتو-السابق-يحرض-على-دعم-نظام-كييف-لضرب-جمهورية-القرم-الروسية-1085125933.html
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روسيا

برلماني روسي: الغرب يدفع روسيا نحو توسيع رقعة العملية العسكرية

07:08 GMT 19.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح رئيس لجنة التشريع في برلمان جمهورية القرم، سيرغي تروفيموف، بأنه مع التهديدات المستمرة بشن هجوم على شبه جزيرة القرم، فإن الغرب يجبر روسيا على توسيع نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وقال تروفيموف، لوكالة "سبوتنيك": "مع التهديدات المستمرة بشن هجوم على شبه جزيرة القرم، يؤكد الغرب على الحاجة الماسة لسيطرة الجيش الروسي على الجزء الجنوبي من أوكرانيا، وكذلك شمال شرقها".

وفيما يتعلق بقصف بيلغورود وبريانسك وكورسك، اعتبر تروفيموف أن الأمر يتعلق بمناطق أخرى ومع تسليم المزيد من الأنظمة الدفاعية بعيدة المدى، سيتعين علينا توسيع منطقة سيطرة العملية العسكرية الكاملة.
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد قوات "الناتو" السابق يحرض على دعم نظام كييف لضرب جمهورية القرم الروسية
أمس, 07:21 GMT
ووفقا لتروفيموف، يجب أن يُنظر إلى تصريحات بريدلوف(الجنرال فيليب، القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا)، على أنها موقف رجل عسكري متقاعد غير مسؤول عن أي شيء، مضيفا بالقول: "في هذا الوضع، من السهل جدًا تقديم المشورة والتهديد. أود أن أشير إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تزايد عدد القادة السابقين في دول الناتو بمعدل ينذر بالخطر بالنسبة لهم".
وخلص تروفيموف، بالقول: "من يسمون بالقادة الغربيين، بمثابرة تستحق العناء، يقودون بلدانهم إلى الهاوية".
وفي وقت سابق، دعا الجنرال فيليب بريدلاف، الغرب إلى مساعدة أوكرانيا في ضرب جمهورية القرم الروسية.
ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن بريدلاف، قوله: "إذا أعطينا أوكرانيا فرصة ضرب شبه جزيرة القرم، فإن روسيا سوف تضطر إلى إعادة التفكير في موقفها هناك".
وأضاف: "اضربوهم (القوات الروسية) بكل شيء، واضربوهم مرات عدة، ومزقوهم أشلاء".
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